Фильмы производства Швеции

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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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Д
Девочка, мама и демоны
20
200 метров
30
30 дней до рассвета
43
438 дней
BE
Best Shorts: Cannes 2016
FR
From the North: Games they play
FU
Future Shorts. Метаморфозы
Future Shorts. Потепление
MO
Monos
NO
Nordic Shorts 2020
PL
Play
TH
The Miracle of the Sargasso Sea
TR
Tromso: FILMS FROM THE NORTH
TU
Tuulensieppaajat
А
А потом мы танцевали
АБ
АББА
Абердин
АВ
Авалон
Автобиографическая сцена номер 6882
АГ
Агент Хамилтон: В интересах нации
Агент Хамилтон: Похищенная
Агнец
АК
Акт убийства
АН
Ангелы вселенной
Андердог
Андрей Тарковский. Кино как молитва
Аниара: Космическая обитель
Антихрист
АР
Армейский пирог
Армия плюс
АС
Астрид
БА
Бабушкины танцы на столе
БЕ
Белая дрянь
Белая стена
Белый бог
Бергман
Береговой всадник
Бетонная ночь
БИ
Битва за остров сокровищ
БЛ
Благие намерения
БО
Бобби Джен
Большие парни теряют бананы!*
Борг/Макинрой
БР
Братство
Братья Моцарт
БЫ
Бык
Быть Астрид Линдгрен
В
В белом плену
В глазах смотрящего
В космосе чувств не бывает
В присутствии клоуна
В стране фей
В тысячу раз сильнее
ВА
Валландер
Вало
Вальгалла: Рагнарёк
Вальс для Моники
ВЕ
Вело против авто
Вечер шутов
Вечный путь
ВИ
Видеоман
ВК
Вкус жизни
ВМ
Вместе
ВО
Во имя спасения
Возвращение домой
Возница
Война окончена
Волк и овца
Волшебная флейта
ВП
Впусти меня
ВС
Все включено 2: Галопом по Европам
Все включено: Каникулы в Греции
Все о любви
Встреча выпускников
ВТ
Вторая жизнь Уве
Вторая жизнь Уве
Вторжение к Бергману
ВЫ
Выбор короля
Высший пилотаж
ГА
Гаваи, Осло
Гамсун
ГИ
Гилиап
Гипнотизер
Гитара-монголоид
ГЛ
Глас Господа
Глубокое погружение
Глупое молодое сердце
ГО
Голод
Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни
Горький вкус свободы
Горячие новости
Господин Слеман придет
ГР
Граф с Мункбро
Грусть, карма, тигр
ДА
Давай! Давай!
Давид и Сэнди
ДВ
Два маленьких героя
Два человека
ДЕ
Девичий источник
Девочка по вызову
Девушка с татуировкой дракона
Девушка, которая взрывала воздушные замки
Девушка, которая играла с огнем
Девушка-король
Девушки из Уагадугу
Деньги господина Арне
Деревенщина
Дети окраин
ДЖ
Джо Хилл
ДИ
Диббук. История странствующих душ
Дикая груша
Дикий ангел
ДО
До Антиба в один конец
Добровольно-принудительно
Догвилль
Дом для русалок
Домой на Рождество
Дон Жуан
Дорогая
ДР
Друзья на всю жизнь
ДУ
Дурацкое дело нехитрое
ДЫ
Дыра в моем сердце
Дышите нормально
ДЬ
Дьявольское око
ЕВ
Европа
ЕШ
Ешь Спи Умри
ЕЩ
Еще по одной
ЖА
Жажда
ЖЕ
Жена
Женские грезы
Женщина и граммофон
Женщина, которая мечтала о мужчине
Женщины ждут
Жертвоприношение
ЖИ
Жизнь богемы
ЗО
ЗОЖ
Зозо
Золотой берег
ЗА
За голубыми небесами
За тридевять земель 3D
Закат
Заклятье: Другая сторона
Затерянный в Кантоне
ЗВ
Звуки шума
ЗД
Здесь была Бритт-Мари
ЗЕ
Земляничная поляна
Зерна
ЗЛ
Златан. Начало
И
И наступит завтра
ИГ
Игра снов
ИД
Идеальный пациент
ИЗ
Из жизни марионеток
Избавь нас от лукавого
ИН
Ингмар Бергман глазами хореографа
Ингрид Бергман: В ее собственных словах
Интердевочка
ИС
Искушение святого Тыну
К
К радости
К чему-то прекрасному
КА
Канны 2016: Короткий метр
Капитан Ахав
Карлсон, который живет на крыше
Кафе "Донс Плам"
КВ
Квадрат
КЛ
Классный и безумный
КО
Когда сгущается тьма
Коко-ди Коко-да
Колдунья
Колорадо-авеню
Комната 213
Контейнер
Концерт для одной квартиры и шести ударных
Королева света
Королева сердец
Королевский роман
Король Атлантиды
Король пинг-понга
КР
Красавица и псы
Красная точка
Кризис
Кристин Лаврансдаттер
Круг
КУ
Кубатон
Кунг Фьюри 2
Кухонные байки
ЛА
Лапландская одиссея
ЛЕ
Лебединое озеро. Зона
Ледяной дракон
Летняя игра
Лето с Моникой
ЛИ
Лиля навсегда
Лимонад
Линия горизонта
Лицо
Лицом к лицу
ЛО
Ложь
Лорик
ЛЮ
Любить кого-нибудь
Любовь - все, что тебе нужно
Любовь - это всё, что тебе нужно
Любовь и лимоны
МА
Макс и Джозеф: неприятности вдвойне!
Маленькая рождественская сказка
Малиновая лодка беженца
Мальмкрог
Мальчики
Мамонт
Мандерлей
Маркиза де Сад
Матс Эк — хореограф
Матс Эк: Джульетта & Ромео
МЕ
Медвежий поцелуй
Медвежонок Бамси
Медвежонок Бамси и Дочь Волшебницы
Медвежонок Бамси и дракон
Медвежонок Бамси и замок разбойников
Меланхолия
Мельница и крест
Место
Месть
Метропия
МИ
Миза ми
Мио, мой Мио
Мисс Кикки
Мистер Гага
Мистериум. Охотники на фазанов
Мистериум. Тьма в бутылке
Мистериум: Начало
МО
Мои мамы
Мой брат
Молли Монстр
Молния над водой
Молчание
Море даёт, море забирает
Моя лучшая мама
Моя младшая сестра
МУ
Мужское/женское
Музыка в темноте
МЫ
Мы - лучшие!
НА
На грани
На границе миров
На пороге жизни
Надежда
Наудачу, Бальтазар
Наше время
НЕ
Не говоря о всех этих женщинах
Не говоря уже обо всех этих женщинах
Невеста дьявола
Недвижимость
Незабываемые моменты
Нелли Рапп: Как поймать монстра
Неоновая плоть
Неспокойная вода
НИ
Нина Фриск
Нити
НО
Новый человек
Ночной посетитель
О
О Хортен
О бесконечности
ОБ
Об этом не знает никто
Обезьянки
Оборотни
ОК
Око дьявола
ОН
Она танцевала одно лето
ОС
Осенняя соната
Остров Бергмана
ОТ
Отголоски
Отель
ОХ
Охотница: Руна мертвых
ПА
Пальме
Паранормальные
Парк развлечений
Патрик 1,5
ПЕ
Пелле завоеватель
Пеппи Длинный Чулок
Первопроходец
Персона
Песни со второго этажа
ПИ
Пиратская бухта: в удалении от клавиатуры
ПО
По высшей воле
Побег
Побег
Победители и побежденные
Покажи мне любовь
Полет орла
Портовый город
Поселенцы
Послание к Человеку. Международный конкурс. Часть 1
После свадьбы
Последнее завещание Нобеля
Последняя песнь Мифуне
Поцелуй мамочку на ночь
ПР
Предрассветная лихорадка
Преступления страсти
Преступления страсти: Больше никаких Убийств
Преступления страсти: Король лилий
Преступления страсти: Опасные мечты
Преступления страсти: Розы, поцелуи и смерть
Преступления страсти: Трагедия в монастырском саду
Прибой
Приключения Пикассо
Приключения котёнка Пелле
Прикосновение
Принцесса
Причастие
Программа «Nordic Shorts»
Программа короткометражных фильмов "Неожиданно, и так по-шведски"
Программа короткометражных фильмов «Неугомонные»
Прогулки по воде
Прокурор, защитник, отец и его сын
ПУ
Пустыня
Путешествие Нины
Путешествие с отцом
РА
Рассекая волны
РЕ
Реальная любовь в Нью-Йорке
Режиссер Андрей Тарковский
Репутация мертвого человека
Ретроспектива Роя Андерссона:Рекламные ролики и короткометражки
РИ
Ритуал
РО
Ронья, дочь разбойника
СА
Сабайя
Самый главный босс
Самый счастливый день в жизни Олли Мяки
Санта на продажу
Сарабанда
СВ
Светлана и Курт
СЕ
Себбе
Седьмая печать
Сердце льва
Серьезная игра
СИ
Симон и дубы
СК
Сквозь тусклое стекло
Скрежет
СЛ
След зверя
Случай в отеле «Нил Хилтон»
СМ
Смейся или умри
СН
Снежное чувство Смиллы
СО
Совершенное оружие
Соединенные штаты любви
СТ
Стойкий
Стокгольмская восточная
Столетний старик, который вылез в окно и исчез
Страсть
Стыд
СУ
Субмарино
СЦ
Сцены из супружеской жизни
ТА
Тайна волка
Танцующая в темноте
ТЕ
Тельма
Терье Виген
ТИ
Тигры
ТО
Только ты
Том из Финляндии
Торжество
ТР
Треугольник печали
Три комнаты меланхолии
ТУ
Туве
ТЫ
Ты видишь луну, Дэниел?
Ты, живущий!
Тысячу раз "спокойной ночи"
ТЮ
Тюрьма
Тюрьма Мейз
УБ
Убийство у моря
Убийца «Святой паук»
УГ
Угоняя лошадей
УД
Удовольствие
УК
Укрытие
УЛ
Улыбки летней ночи
УМ
Умереть за врага
УР
Урок любви
ФА
Фанни и Александр
ФЕ
Фестиваль «Парижские сезоны». Программа №1
Фестиваль кино Швеции
ФИ
Фильмы с севера: время рассудит
ФО
Фонко
Форс-мажор
ФР
Фрёкен Юлия
ХО
Хочу свистеть-свищу!
ХР
Храбрые сердца
ХУ
Худший человек на свете
ЦА
Цацики, папа и оливковая война
ЦВ
Цветения пора
ЦИ
Цивилизация
ЧА
Чаппакуиддик
Чартер
Час волка
Частные беседы
ЧЕ
Человек с другой стороны
Человек, который продал свою кожу
Человек-матрас
Черная гвоздика
Черные призраки
Черный краб
ЧУ
Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона
ША
Шальные деньги
Шальные деньги: Роскошная жизнь
Шальные деньги: Стокгольмский нуар
ШВ
Шведская история любви
Шведская теория любви
ШЕ
Шепоты и крики
ШР
Шрамы Али Булалы
ЭГ
Эго
ЭЛ
Элина
Эльвира Мадиган
ЭМ
Эмигранты
ЭН
Эне, бене, рес
ЭП
Эпифания
Я
Я любопытна — желтый
Я нанял убийцу по контракту
Я останавливаю время
Я — Златан
Я,
Я, Грета
ЯМ
Яма
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Ангола
Аргентина
Армения
Афганистан
Бангладеш
Башкортостан
Беларусь
Бельгия
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Буркина-Фасо
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Венесуэла
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Гана
Гватемала
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Гонконг
Гренландия
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Грузия
Дания
Египет
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Ливия
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Лихтенштейн
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Мали
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Сербия и Черногория
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Туркмения
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Шри-Ланка
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Эстония
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Югославия
Япония
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