2046, 2004

Он был писателем. Он думал что пишет о будущем, но на самом деле это было прошлое. В его повести таинственный поезд отправляется в 2046 год, и каждый кто садится в него делает это с одним и тем же намерением - вернуть свои потерянные воспоминания. Говорят что в 2046-ом ничего не меняется. Никто не уверен, правда ли это потому что никто оттуда не возвращался. Никто за исключением одного человека. Он был там. Он решил уйти. Он хотел измениться.