2046, 2004

Он был писателем. Он думал что пишет о будущем, но на самом деле это было прошлое. В его повести таинственный поезд отправляется в 2046 год, и каждый кто садится в него делает это с одним и тем же намерением - вернуть свои потерянные воспоминания. Говорят что в 2046-ом ничего не меняется. Никто не уверен, правда ли это потому что никто оттуда не возвращался. Никто за исключением одного человека. Он был там. Он решил уйти. Он хотел измениться.
По впечатлениям, фильм воспринимается реально как фантастика.
Наезжающие на… Читать дальше…