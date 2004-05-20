Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уховёртка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
2046 2046
Киноафиша Фильмы 2046
2046

2046, 2004

2004 / Китай / Франция / Германия / Гонконг
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Он был писателем. Он думал что пишет о будущем, но на самом деле это было прошлое. В его повести таинственный поезд отправляется в 2046 год, и каждый кто садится в него делает это с одним и тем же намерением - вернуть свои потерянные воспоминания. Говорят что в 2046-ом ничего не меняется. Никто не уверен, правда ли это потому что никто оттуда не возвращался. Никто за исключением одного человека. Он был там. Он решил уйти. Он хотел измениться.

6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 27 января 2005
Премьера в мире 20 мая 2004
Прокатчик Интерсинема
Режиссер
Вонг Кар-Вай
Вонг Кар-Вай
В ролях
Чжан Цзыи
Чжан Цзыи
Карина Лау
Гун Ли
Гун Ли
Мэгги Чун
Фэй Вон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 2046 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ух, до чего же красиво... Посмотрела дважды подряд, редчайший случай.
По впечатлениям, фильм воспринимается реально как фантастика.
Наезжающие на… Читать дальше…
kuku 2 апреля 2015, 12:51
Фильм хорош. Как поистине изысканное блюдо: все дело в послевкусии. Ни во время, ни сразу после еще ничего не ясно, потом приходит неожиданное… Читать дальше…
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Цветение» Вонга Кар-Вая станет завершением трилогии, начатой «Любовным настроением» «Любовное настроение» вышло на экраны 19 лет назад.
Написать
19 марта 2019 16:25
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Асфальтовое солнце
Асфальтовое солнце
2021, Россия, драма
Related video
Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит»
Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать»
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы»
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии
«Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову
Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова
«Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина
Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Приложение киноафиши