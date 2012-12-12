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Неразбериха в Таиланде Неразбериха в Таиланде
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Lost in Thailand

Неразбериха в Таиланде, 2012

2012 / Китай
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 12 декабря 2012
Возраст 18+
Режиссер
Сюй Чжэн
В ролях
Ван Баоцян
Сюй Чжэн
Бо Хуан
Бо Хуан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Неразбериха в Таиланде 2 постера
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