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Неразбериха в Таиланде
Lost in Thailand
Неразбериха в Таиланде, 2012
2012 / Китай
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6.2
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Жанр:
комедия
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6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2012
Премьера в мире
12 декабря 2012
Возраст
18+
Режиссер
Сюй Чжэн
В ролях
Ван Баоцян
Сюй Чжэн
Бо Хуан
Все актеры и съемочная группа
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