Уникальная история любви, не похожая ни на одну другую. Две пожилые пары, два разных типа отношений, разрушающие общественные стереотипы. Одинокий пенсионер Чан Вэйцзе знакомится с незамужней сборщицей мусора Ли Хуэйжу. У них разные представления о любви и романтике, но смогут ли они забыть негативный опыт прошлого и признаться друг другу в любви? В то же время их общий друг Се Диншань ухаживает за своей больной женой Чжао Хуаньсинь, не отходя от нее ни на шаг. Сохранится ли их любовь до тех пор, пока не произойдет неизбежное?