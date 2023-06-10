Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Я люблю тебя!
1 постер
Киноафиша Фильмы Я люблю тебя!

Я люблю тебя!

Wo ai ni! 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Уникальная история любви, не похожая ни на одну другую. Две пожилые пары, два разных типа отношений, разрушающие общественные стереотипы. Одинокий пенсионер Чан Вэйцзе знакомится с незамужней сборщицей мусора Ли Хуэйжу. У них разные представления о любви и романтике, но смогут ли они забыть негативный опыт прошлого и признаться друг другу в любви? В то же время их общий друг Се Диншань ухаживает за своей больной женой Чжао Хуаньсинь, не отходя от нее ни на шаг. Сохранится ли их любовь до тех пор, пока не произойдет неизбежное?

Страна Китай
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 29 июля 2023
Премьера в мире 10 июня 2023
Дата выхода
3 августа 2023 Гонконг
21 июня 2023 Китай
21 сентября 2023 Сингапур PG13
Сборы в мире $5 724
Производство Lian Ray Pictures
Другие названия
Wo ai ni!, Love Never Ends, O Amor Nunca Acaba, 我爱你！
Режиссер
Хань Янь
Хань Янь
В ролях
Ни Дахон
Кара Хуэй
Тони Люн Ка Фай
Cecilia Yip
Yajin Liu
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше