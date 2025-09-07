После того как дочь Ван Вэя похищает преступная сеть, а коррумпированная полиция отказывается ему помогать, Вэй сам начинает безжалостную охоту на похитителей. Единственный, кто встаёт на его сторону, — Навин, бесстрашный журналист, чья жена загадочным образом исчезла. Движимые жаждой мести, этот необычный дуэт вступает в беспощадную схватку с похитителями, которая выливается в захватывающее противостояние в мире боевых искусств.
|18 июня 2026
|Германия
|12 июня 2026
|Гонконг
|5 июня 2026
|Индонезия
|17+
|12 июня 2026
|США
|R
|11 июня 2026
|Сингапур
|M18
|2 июля 2026
|Таиланд