Бешеный

, 2025
Huo zhe yan
Гонконг, США, Китай / боевик, криминал, триллер / 18+
После того как дочь Ван Вэя похищает преступная сеть, а коррумпированная полиция отказывается ему помогать, Вэй сам начинает безжалостную охоту на похитителей. Единственный, кто встаёт на его сторону, — Навин, бесстрашный журналист, чья жена загадочным образом исчезла. Движимые жаждой мести, этот необычный дуэт вступает в беспощадную схватку с похитителями, которая выливается в захватывающее противостояние в мире боевых искусств.

Се Мяо
Джо Таслим
Яян Рухьян
Яанин Висмитананда
Brian Le
Сахайак Бунсанакит
Режиссер Кенйи Танигак
Сценарист Kwan-Sin Shum, Tin Shu Mak, Zhilong Lei, Frank Hui, Aidan Parker
Композитор Flying Lotus, Эллиот Ленг, Olivia Xiaolin
Страна Гонконг / США / Китай
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 7 сентября 2025
Дата выхода
18 июня 2026 Германия
12 июня 2026 Гонконг
5 июня 2026 Индонезия 17+
12 июня 2026 США R
11 июня 2026 Сингапур M18
2 июля 2026 Таиланд
Бюджет $20 000 000
Производство Edko Films, XYZ Films, Zhejiang Hengdian Film Production
Другие названия
Huo zhe yan, The Furious, 火遮眼, Bunnoui Chugyeog

7.9
7.9 IMDb
Лучшие фильмы 2025 года 

