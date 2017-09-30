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Шанхайский перевозчик Шанхайский перевозчик
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S.M.A.R.T. Chase

Шанхайский перевозчик, 2017

2017 / США / Китай
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Звезда «Пиратов Карибского моря» Орландо Блум в новом боевике!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Шанхайский перевозчик», в оригинале S.M.A.R.T. Chase, снял Чарльз Мартин, ответственный за режиссуру нескольких эпизодов сериала «Молокососы», «Беги» и «Марчелла». В своем новом боевике он снял звезду «Пиратов Карибского моря» и «Властелина колец» Орландо Блума, а компанию ему составили звезды китайского кино.

Фильм рассказывает о частном агенте безопасности Дэнни Страттоне, который сопровождает посылку с антиквариатом из Шанхая. По пути он попадает в засаду, которую подстроила преступная группировка, и Дэнни придется бороться не только за свою жизнь, но и за жизнь своей возлюбленной. К счастью, к нему на помощь приходят из команды компании S.M.A.R.T.

- Это второй фильм в 2017 году про секретных агентов, где играет Орландо Блум

После серии неудач агент Дэнни Страттон переживает не лучшие времена в карьере. Однажды он получает задание сопровождать доставку секретного груза из Шанхая. Но по пути Страттон оказывается в ловушке, подстроенной международной преступной группировкой. Под угрозой не только груз, но и жизнь его возлюбленной. Счет идет на секунды... И тут на помощь агенту приходят эксперты из команды компании S.M.A.R.T.

 

5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 26 октября 2017
Премьера онлайн 11 апреля 2018
Премьера в мире 30 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Чарльз Мартин
В ролях
Орландо Блум
Орландо Блум
У Лэй
У Лэй
Саймон Ям
Саймон Ям
Ханна Куинливан
Ханна Куинливан
Линн Хун
Линн Хун
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шанхайский перевозчик 4 постера
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Шанхайский перевозчик
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Дэни Страттон – частный агент безопасности, занимающийся перевозом ценных произведений искусств из Шанхая за границу и обратно. После потери Ван Гога он теряет и доверие к своей персоне, ведь все уверены, что это Дэни украл картину, попытавшись инсценировать кражу. Для персонажа Орландо Блума наступает черная полоса неудач, длящаяся вот уже с 12 месяцев. И вот, наконец, кажется, что удача улыбнулась ему: Страттон получает заказ на Зодиакальную вазу – последний шанс…
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