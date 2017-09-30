Шанхайский перевозчик, 2017

Фильм «Шанхайский перевозчик», в оригинале S.M.A.R.T. Chase, снял Чарльз Мартин, ответственный за режиссуру нескольких эпизодов сериала «Молокососы», «Беги» и «Марчелла». В своем новом боевике он снял звезду «Пиратов Карибского моря» и «Властелина колец» Орландо Блума, а компанию ему составили звезды китайского кино.

Фильм рассказывает о частном агенте безопасности Дэнни Страттоне, который сопровождает посылку с антиквариатом из Шанхая. По пути он попадает в засаду, которую подстроила преступная группировка, и Дэнни придется бороться не только за свою жизнь, но и за жизнь своей возлюбленной. К счастью, к нему на помощь приходят из команды компании S.M.A.R.T.