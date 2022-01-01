Фильмы производства СССР

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12
12 стульев
23
235 000 000 лиц
3
3 новеллы
31
31 июня
32
32 декабря
4:
4:0 в пользу Танечки
55
55 градусов ниже нуля
71
713-й просит посадку
72
72 градуса ниже нуля
MI
Mister Пронька
«Б
«Богатырь» идет в Марто
«П
«Посейдон» спешит на помощь
«С
«Сто грамм» для храбрости
«Т
«Тигры» на льду
ЁЖ
Ёжик плюс черепаха
ЁЛ
Ёлки-палки!..
А
А вы любили когда-нибудь?
А если это любовь?
А зори здесь тихие
А теперь суди...
А что ты умеешь?
АБ
Абитуриентка
Абориген
АВ
Авария
Авария — дочь мента
Август
Авдотья Павловна
Аврора
Автомобиль с хвостиком
Автомобиль, скрипка и собака Клякса
Автопортрет неизвестного
Автостоп
АГ
Агония
АД
Адмирал Нахимов
Адмирал Ушаков
Адрес вашего дома
Адъютант его превосходительства
АИ
Аист
АЙ
Ай-ай-ай!
Айболит и Бармалей
Айболит-66
Айрик
АК
Академик Иван Павлов
Академик Иванов
Академия пана Кляксы
Акаиро
Акваланги на дне
Акванавты
Акмаль, дракон и принцесса
Актриса
Акция
АЛ
Александр Маленький
Александр Невский
Александр Попов
Аленка
Аленький цветочек
Аленький цветочек
Алеша
Алеша Птицын вырабатывает характер
Алешкина охота
Али-баба и сорок разбойников
Алим и его ослик
Алиса в Зазеркалье
Алиса в Стране чудес
Алитет уходит в горы
Алкины песни
Аллегро с огнем
Алло! Вас слышу!
Алло, Варшава!
Алпамыс идёт в школу
Алые маки Иссык-Куля
Алые паруса
Алые паруса (1978)
Алые погоны
Алый камень
Альпийская баллада
Алёшины сказки
АН
Ангел в тюбетейке
Андрей Рублев
Андрей Тарковский. Жизнь и судьба. Возвращение
Андрей и злой чародей
Андриеш
Андрюс
Анетта
Анискин и Фантомас
Анна Каренина
Анна и командор
Анна на шее
Аннушка
Аннычка
Античная лирика
Антон Иванович сердится
Антошка
Анюта
АП
Аплодисменты, аплодисменты...
АР
Ар-хи-ме-ды!
Аргонавты
Арифметика любви
Аркадий Райкин
Армия "Трясогузки"
Арсенал
Артист из Кохановки
Архангельские новеллы №1
Аршин Мал-Алан
АС
Асиф, Васиф, Агасиф
Асса
Ассоль
Астенический синдром
Ася
АТ
Атака
Аты-баты, шли солдаты...
АФ
Афганский излом
Афера Цеплиса
Афоня
Африканская сказка
Африканыч
АХ
Ах, водевиль, водевиль
АШ
Ашик Кериб
Ашик-Кериб
АЭ
Аэлита
Аэлита, не приставай к мужчинам!
Аэроград
БА
Баба Яга против! Часть 1
Баба Яга против! Часть 2
Баба Яга против! Часть 3
Бабник
Бабочка
Бабочки
Бабушки надвое сказали...
Бабушкин зонтик
Бабушкин козлик
Бабы
Бабы рязанские
Бабье царство
Багратион
Багряные берега
Бакенбарды
Балаган
Балаган
Баламут
Балерина на корабле
Балкон
Баллада о Беринге и его друзьях
Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
Баллада о солдате
Баллада о старом оружии
Балтийская слава
Балтийское небо
Баня
Баранкин, будь человеком!
Барбос в гостях у Бобика
Бармен из «Золотого якоря»
Барс лесных дорог
Бархатный сезон
Барышня и хулиган
Батальоны просят огня
БЕ
Бег
Бег иноходца
Беги, ручеек
Бегство мистера Мак-Кинли
Бегущая по волнам
Бедная Лиза
Бежин луг
Без вести пропавший
Без особого риска
Без права на провал
Без свидетелей
Без солнца
Без срока давности
Без страха
Без страха и упрека
Без сына не приходи
Без этого нельзя
Безбилетная пассажирка
Бездомные домовые
Беззащитное существо
Безотцовщина
Безумие
Безумная Лори
Безумный день инженера Баркасова
Безымянная звезда
Белая акация
Белая птица с черной отметиной
Белая роза бессмертия
Белая цапля
Белая шкурка
Белеет парус одинокий
Белинский
Белое солнце пустыни
Белорусский вокзал
Белые вороны
Белые горы
Белые ночи
Белые росы
Белые тучи
Белый Бим - Черное ухо
Белый Клык
Белый взрыв
Белый город
Белый орел
Белый пароход
Белый пудель
Белый снег России
Белый танец
Белый флюгер
Берегись автомобиля
Берегите женщин
Берегите мужчин!
Берем всё на себя
Берлин
Бес в ребро
Беспокойное лето
Беспокойное хозяйство
Бесприданница
Бессмертный гарнизон
Бессонная ночь
Бешеные деньги
БИ
Бибигон
Биндюжник и король
Бирюк
Битва за Москву
Бич божий
БЛ
Благие намерения
Благородный разбойник Владимир Дубровский
Блокада. Ленинградский метроном
Блондинка за углом
БО
Бобик в гостях у Барбоса
Бобры идут по следу
Богатая невеста
Богач, бедняк
Богдан Хмельницкий
Божья тварь
Бойся, враг, девятого сына
Боксеры
Большая дорога
Большая жизнь
Большая новогодняя ночь
Большая перемена
Большая семья
Большая эстафета
Большие и маленькие
Большие перегоны
Большие хлопоты из-за маленького мальчика
Большое золото мистера Гринвуда
Большое космическое путешествие
Большой Ух
Большой подземный бал
Большой секрет для маленькой компании
Большой трамплин
Борец
Борец и клоун
Борис Годунов
Борцы
Боцман
Боцман и попугай № 1
Боцман и попугай № 2
Боцман и попугай № 3
Боцман и попугай № 4
Боцман и попугай № 5
БР
Бравый инспектор Мамочкин
Брак
Браслет-2
Братан
Братья Карамазовы
Братья Лю
Бременские музыканты
Бриллиантовая рука
Бриллианты для диктатуры пролетариата
Бродячий автобус
Броненосец «Потемкин»
Бронзовая птица
Бросок, или всё началось в субботу
Брызги шампанского
БУ
Будем ждать, возвращайся
Буденовка
Будильник
Будни и праздники Серафимы Глюкиной
Будни уголовного розыска
Будь здоров!
Будь здоров, дорогой!
Будьте готовы, ваше высочество
Будьте моим мужем
Букет
Булат-батыр
Бумажные глаза Пришвина
Бумбараш
Буран
Бурьян
Бурёнушка
БЫ
Был месяц май
Был настоящим трубачом
Было у отца три сына
Быстрее собственной тени
БЭ
Бэла: Герой нашего времени
БЮ
Бюро находок
В
В 6 часов вечера после войны
В Крыму не всегда лето
В Москве проездом
В бой идут одни старики
В горах мое сердце
В горах мое сердце...
В городе С.
В гостях у гномов
В гостях у лета
В двух шагах от «Рая»
В добрый час
В дорогу, в дорогу
В зоне особого внимания
В лесах под Ковелем
В лесной чаще
В людях
В мертвой петле
В мире басен
В мирные дни
В моей смерти прошу винить Клаву К.
В начале игры
В начале славных дел
В небе "Ночные ведьмы"
В некотором царстве…
В ночь лунного затмения
В огне брода нет
В один прекрасный день
В одно прекрасное детство
В одном районе
В одну единственную жизнь
В ожидании чуда
В погоне за славой
В поисках Олуэн
В поисках капитана Гранта
В поисках радости
В полосе прибоя
В порту
В последнюю очередь
В семнадцать мальчишеских лет
В синем море, в белой пене
В старых ритмах
В степях Украины
В стране невыученных уроков
В стреляющей глуши
В тридевятом царстве
В трудный час
В тылу врага
В четверг и больше никогда
В шесть часов вечера после войны
В этом южном городе
В яранге горит огонь
ВА
Вавилон XX
Вагончик
Валентин и Валентина
Валера
Валерий Чкалов
Валидуб
Валькины паруса
Вам и не снилось
Вам телеграмма…
Ванюша и космический пират
Ваня
Ваня Датский
Ваня и крокодил
Варвара-краса, длинная коса
Варежка
Варлам Шаламов. Несколько моих жизней
Вас ожидает гражданка Никанорова
Васек Трубачев и его товарищи
Василий Буслаев
Василий и Василиса
Василиса Микулишна
Василиса прекрасная
Василиса прекрасная
Василёк
Васса
Васса Железнова
Ватерлоо
Ваш сын и брат
Ваше здоровье
ВД
Вдали от родины
Вдовы
ВЕ
Ведьма
Великан – эгоист
Великие голодранцы
Великие холода
Великий перелом
Великий укротитель
Великий утешитель
Великолепный Гоша
Вельд
Вера
Вера, надежда, любовь
Вербовщик
Верить и знать
Веришь, не веришь
Верлиока
Верните Рекса
Верное средство
Верность
Вернулся служивый домой
Верные друзья
Версия полковника Зорина
Вертикаль
Вершина Визбора
Вершки и корешки
Верьте мне, люди
Веселая карусель
Веселая хроника опасного путешествия
Веселое волшебство
Веселые истории
Веселые расплюевские дни
Веселые ребята
Веселый калейдоскоп
Весенние голоса
Весенний призыв
Весенняя Олимпиада, или Начальник хора
Весенняя сказка
Весна
Весна в Москве
Весна на Заречной улице
Весна надежды
Весной
Весь мир в глазах твоих
Весёлые Жабокричи
Ветер
Ветер странствий
Вечер накануне Ивана Купала
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
Вечное сияние
Вечный муж
ВЗ
Взбесившийся автобус
Взломщик
Взлётная полоса
Взорванный ад
Взрослые дети
Взять живым
ВИ
Виват, гардемарины!
Визит к Минотавру
Вий
Винни Пух
Винни Пух и день забот
Винни Пух идет в гости
Винтик и Шпунтик – веселые мастера
Виринея
Високосный год
Витамин роста
Витя Глушаков - друг апачей
Вишневый сад
ВК
Включите северное сияние
Вкус халвы
ВЛ
Влюблен по собственному желанию
Влюбленная рыбка
Влюбленное облако
Влюбленные
Влюбчивая ворона
ВМ
Вместе
ВН
Внезапный выброс
Внимание! Всем постам...
Внимание, Черепаха
Вниманию граждан и организаций
ВО
Во бору брусника
Во власти золота
Вовка в Тридевятом царстве
Водил поезда машинист
Водоворот
Военная тайна
Военно-полевой роман
Возврата нет
Возвращение
Возвращение
Возвращение (1980)
Возвращение Баттерфляй
Возвращение Василия Бортникова
Возвращение Максима
Возвращение Резидента
Возвращение Ходжи Насреддина
Возвращение в Зурбаган
Возвращение к жизни
Возвращение с Олимпа
Возвращение с орбиты
Возвращение со звёзд
Воздушный извозчик
Возмездие
Возраст тревог
Возьми меня с собой
Возьмите нас с собой, туристы
Войдите, страждущие!
Война и мир
Вокзал для двоих
Вокруг света поневоле
Волга — русская река
Волга-Волга
Волк и семеро козлят
Волк и теленок
Володя большой, Володя маленький
Волчище – серый хвостище
Волчок
Волчья стая
Волшебная калоша
Волшебная камера
Волшебная книга Мурада
Волшебная лампа Аладдина
Волшебная лопата
Волшебная палочка
Волшебная птица
Волшебная серна
Волшебная сила
Волшебник Изумрудного города
Волшебник Ох
Волшебное кольцо (сборник мультфильмов)
Волшебное лекарство
Волшебное озеро
Волшебный голос Джельсомино
Волшебный клад
Волшебный магазин
Волшебный мешочек
Вольному - воля
Вольный ветер
Воля вселенной
Вооружен и очень опасен
Воробей на льду
Ворона и лисица, кукушка и петух
Воры в законе
Воскресный день в аду
Воскресный музыкант
Воскресный папа
Восточный коридор
Восхождение
Вот и лето прошло...
Вот какой рассеянный
Вот придет август
Вот так тигр!
Вот такая история...
Вот такая музыка
Вот такие чудеса
ВП
Впервые замужем
Впервые на арене
Впереди день
ВР
Враг народа – Бухарин
Вражьи тропы
Вратарь
Времена года
Время желаний
Время желтой травы
Время и семья Конвей
Время отдыха с субботы до понедельника
Время свиданий
ВС
Всадник без головы
Всадник над городом
Всадник с молнией в руке
Все наоборот
Все остается людям
Все побеждает любовь
Все решает мгновение
Всем - спасибо!..
Всем чертям назло
Всех поймал
Встретимся у фонтана
Встреча на Эльбе
Встреча перед разлукой
Встреча с Францией
Встречайте бабушку
Встречи на Медео
Встречный
Вступление
Всюду есть небо
Всё дело в брате
Всё для Вас
Всё наоборот
ВТ
Вторая весна
Вторая попытка Виктора Крохина
Вторжение
Второй раз в Крыму
ВХ
Вход в лабиринт (Сети рэкета)
ВЫ
Вы Петьку не видели?
Вы чье, старичье?
Выборгская сторона
Выйти замуж за капитана
Выйти из леса на поляну
Выкрутасы
Высокая горка
Высота
Выстрел
Выстрел на перевале Караш
Выше голову!
Выше радуги
Выше только облака
ГА
Гаврош
Гаврош
Гадкий утёнок
Гадюка
Гамбринус
Гамлет
Гамлет Щигровского уезда
Гангстеры в океане
Ганна Главари
Гараж
Гардемарины, вперед!
Гармония
Гармонь
ГВ
Гвоздь в сапоге
ГД
Где 0-42?
Где 042?
Где ваш сын?
Где вы, рыцари?
Где же медвежонок?
Где находится нофелет?
Где ты, Багира?
Где это видано, где это слыхано
Где я его видел?
Где-то гремит война
ГЕ
Генерал Рахимов
Генерал Топтыгин
Гениальная идея
Георгий Седов
Гепард возвращается
Геракл у Адмета
Герой нашего времени
Герой нашего времени (1965)
ГИ
Гибель богов
Гибель сенсации
Гибель эскадры
Гикор
Гиперболоид инженера Гарина
ГЛ
Главный звездный
Главный конструктор
Глухомань
ГН
Гнездо на ветру
ГО
Гобсек
Говорит Москва
Говорит Москва
Год Дракона
Год теленка
Годен к нестроевой
Годы молодые
Гойя или Тяжкий путь познания
Голова Горгоны
Голод 33
Голос
Голубая стрела
Голубая стрела
Голубой карбункул
Голубой лев
Голубой лед
Голубой щенок
Голубой экспресс
Голубые горы, или Неправдоподобная история
Голубые дороги
Голубые молнии
Гонка с преследованием
Гонки по вертикали
Гончар и горшок
Гончарный круг
Гонщики
Гора динозавров
Гордый кораблик
Горе от ума
Горе – не беда
Гори, гори, моя звезда
Гори, моя звезда
Горная станция
Горный мастер
Город Зеро
Город мастеров
Город принял
Город с утра до полуночи
Городские косари
Городской романс
Горожане
Горшочек каши
Горький можжевельник
Горячие денечки
Горячий снег
Господин гимназист
Господин оформитель
Госпожа Тундра
Гостья из будущего
Государственный преступник
Государственный чиновник
ГР
Гранатовый браслет
Граница
Граница на замке
Грачи
Грешник
Грибной дождик
Грибок-теремок
Григорий Сковорода
Гроза
Гроза над полями
Груз 300
Груз без маркировки
Груня Корнакова
ГУ
Гу-га
Губернаторъ
Гулящая
Гунан-Батор
Гусарская баллада
Гуси-лебеди
Гуси-лебеди летят
Гуттаперчевый мальчик
Д&
Д'Артаньян и три мушкетёра
ДА
Да будет жизнь!
Давай поженимся
Дай лапу, Друг
Дайте жалобную книгу
Дайте нам мужчин!
Далеко от Родины
Дама с попугаем
Дама с собачкой
Дамский портной
Дамское танго
Дамы приглашают кавалеров
Даниил - князь Галицкий
Дарю тебе звезду
Даурия
Дача
Дачная поездка сержанта Цыбули
Дачники
ДВ
Два Федора
Два берега
Два билета на дневной сеанс
Два богатыря
Два бойца
Два воскресенья
Два года над пропастью
Два дня чудес
Два долгих гудка в тумане
Два друга, модель и подруга
Два жадных медвежонка
Два капитана
Два капитана
Два клена
Два-Бульди-два
Двадцать дней без войны
Двадцать шесть бакинских комиссаров
Двадцать шесть дней из жизни Достоевского
Дважды рожденный
Две версии одного столкновения
Две жизни
Две пары и одиночество
Две сказки
Две стрелы. Детектив каменного века
Две строчки мелким шрифтом
Двенадцатая ночь
Двенадцать месяцев
Двенадцать месяцев
Двое
Двое в новом доме
Двое в пути
Двое и одна
Двое на голой земле
Двое под одним зонтом: Апрельская сказка
Дворянское гнездо
ДЕ
Девичьи узоры
Девичья весна
Девочка в цирке
Девочка и дельфин
Девочка и крокодил
Девочка и слон
Девочка и эхо
Девочка из города
Девочка ищет отца
Девочка, хочешь сниматься в кино?
Девушка без адреса
Девушка и Гранд
Девушка с гитарой
Девушка с коробкой
Девушка с маяка
Девушка с характером
Девушка спешит на свидание
Девчата
Девять дней и вся жизнь
Девять дней одного года
Дед Мороз и Серый волк
Дед Мороз и лето
Дед левого крайнего
Дедушка и внучек
Дежа Вю
Действуй по обстановке
Делай – раз!
Дело Румянцева
Дело было в Пенькове
Дело за тобой!
Дело пестрых
Дело №
Дело №306
Деловые люди
Демидовы
Денискины рассказы
День ангела
День ангела
День бумажного змея
День возмездия
День гнева
День и вся жизнь
День командира дивизии
День любви
День моих сыновей
День первый, день последний
День рождения
День рождения бабушки
День свадьбы придется уточнить
День солнца и дождя
День счастья
День чудесный
День, когда исполняется 30 лет
Депутат Балтики
Депутатский час
Деревенский детектив
Деревня Утка
Дерево Джамал
Дерево родины
Дереза
Держись за облака
Держись, казак!
Дерзость
Дерсу Узала
Десятый шаг
Десять лет без права переписки
Десять лет спустя
Десять негритят
Дети Дон-Кихота
Дети греха
Дети и спички
Дети капитана Гранта
Детский альбом
Детский мир
Детство Бемби
Детство Горького
Детство Ратибора
Детство. Отрочество. Юность
ДЖ
Джек Восьмеркин, американец
Джентльмены удачи
Джованни, Чиполлино и Золотое перышко
Джокер
Джульбарс
ДИ
Диалог с продолжением
Диалог. Крот и яйцо
Дикая охота короля Стаха
Дикая собака Динго
Дикие лебеди
Дикие лебеди
Дикий Гаврила
Дикий пляж
Дикое поле
Дипломаты поневоле
ДЛ
Длинный день
ДМ
Дмитрий Шостакович. Альтовая соната
ДН
Дневник директора школы
Дневной поезд
Дневные звезды
Дни Турбиных
Дни затмения
Дни и ночи
Дни лётные
ДО
До встречи, друг...
До первой крови
До последней минуты
До свидания, Медео
До свидания, мальчики!
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
Добровольцы
Доброта
Добрыня Никитич
Доверчивый дракон
Догада
Догони ветер
Дожди
Дождливая история
Дождь
Доживем до понедельника
Дожить до рассвета
Дознание пилота Пиркса
Доктор Айболит
Доктор Айболит
Долг
Долгая счастливая жизнь
Долгие проводы
Долина синих скал
Дом Бернарды Альбы
Дом в пять стен
Дом для Кузьки
Дом на Трубной
Дом на дюнах
Дом под звездным небом
Дом с привидениями
Дом свиданий
Дом, в котором я живу
Дом, который построил Джек
Дом, который построили все
Домашний цирк
Доминус
Домовой и хозяйка
Домовые, или сон в зимнюю ночь
Дон Диего и Пелагея
Дон Кихот
Дон Сезар де Базан
Дон Сезар де Базан
Донская повесть
Допинг для ангелов
Допрос
Дорога в Парадиз
Дорога к звездам
Дорога к морю
Дорогая Елена Сергеевна
Дорогая копейка
Дорогой Эдисон
Дорогой мой человек
Дорогой ценой
Дорожная сказка
Достать до неба
Достояние республики
Досье человека в «Мерседесе»
Дочки-матери
Дочь Солнца
Дочь Стратиона
Дочь степей
ДР
Драгоценный подарок
Дракон
Драма из старинной жизни
Древо желания
Друг
Друг Тыманчи
Друг мой, Колька!..
Дружок
Друзья
Друзья и годы
Друзья-товарищи
Дрянь
ДУ
Дубравка
Дубровский
Дударики
Дудочка и кувшинчик
Дульсинея Тобосская
Дума о Ковпаке: Буран
Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты...
Дума о Ковпаке: Набат
Духов день
Душа
Дуэнья
ДЫ
Дым отечества
ДЮ
Дюймовочка
Дюма на Кавказе
ДЯ
Дядюшка Ау
Дядюшка Ау в городе
Дядюшкин сон
Дядя Ваня
Дядя Ваня
Дядя Миша
Дядя Степа — милиционер
ЕВ
Евгений Онегин
Евгения Гранде
Евдокия
Евреи на земле
Еврейское счастье
ЕГ
Его звали Роберт
Егор Булычов и другие
Егорка
ЕД
Единица с «обманом»
Единожды солгав
Единственная
Единственная дорога
ЕЖ
Ежик в тумане
Ежик должен быть колючим?
ЕК
Екатерина Воронина
ЕЛ
Ель
ЕР
Ералашный рейс
ЕС
Если бы я был моим папой
Если враг не сдается
Если дорог тебе твой дом
Если есть паруса
Если можешь, прости
Если ты прав...
Если хочешь быть счастливым
Есть идея!
Есть такой парень
ЕХ
Ехали в трамвае Ильф и Петров
Ехали мы, ехали
ЕЩ
Еще люблю, еще надеюсь...
Еще не вечер
Еще раз про любовь
ЖА
Жаворонок
Жадный Кузя
Жадный богач
Жажда
Жажда страсти
Жалоба
Жаркое лето в Кабуле
ЖД
Жди меня
Ждите меня, острова!
Ждите писем
Ждите связного
ЖЕ
Железная принцесса
Железное поле
Железные друзья
Железные игры
Желтик
Жена керосинщика
Жена ушла
Женатый холостяк
Женитьба
Женитьба Бальзаминова
Женитьба Бальзаминова
Жених с того света
Женихи
Женские радости и печали
Женщина и четверо ее мужчин
Женщина, которая поет
Женщины
Женщины шутят всерьез
Женя, Женечка и "Катюша"
Жертва для императора
Жертва науки
Жестокий романс
ЖИ
Живая вода
Живая игрушка
Живая радуга
Живет такой парень
Живите в радости
Живой труп
Живые и мертвые
Жизель
Жизнь Клима Самгина
Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
Жизнь прекрасна
Жил певчий дрозд
Жил у бабушки Козёл
Жил-был доктор
Жил-был настройщик
Жил-был пес
Жила-была девочка
Жила-была курочка
Жили три холостяка
Жили-были дед и баба
Жили-были старик со старухой
Жирафа и очки
Житие святых сестер
Жихарка
ЖР
Жребий
ЖУ
Жу-жу-жу
Жуковский
Журавлиные перья
Журавушка
Журналист
ЖЁ
Жёлтый слон
ЗА
За витриной универмага
За власть советов
За все в ответе
За двумя зайцами
За день до…
За кем замужем, певица?
За нами Москва
За облаками – небо
За последней чертой
За прекрасных дам!
За спичками
За твою судьбу
За тех, кто в море
За час до свидания
За что?
Забавы молодых
Забудьте слово «смерть»
Забытая мелодия для флейты
Заветная мечта
Завещание профессора Доуэля
Завтра была война
Завтра, третьего апреля
Завтрак на траве
Завтрак на траве
Загадка Кальмана
Зай и Чик
Зайка-зазнайка
Зайчик
Зайчонок и муха
Закат
Заколдованный мальчик
Закон племени
Законный брак
Закройщик из Торжка
Залив счастья
Замок лгунов
Замри-умри-воскресни
Запасной игрок
Записки Пирата
Запомните меня такой
Затерянные в песках
Затерянный в Сибири
Захар Беркут
Захочу — полюблю
Заяц, который любил давать советы
Заячий заповедник
ЗВ
Звезда
Звезда балета
Звезда и смерть Хоакина Мурьеты
Звезда надежды
Звезда пленительного счастья
Звезда экрана
Звездная командировка
Звездный инспектор
Звездный мальчик
Звезды и солдаты
Звезды на крыльях
Звенигора
Звонят, откройте дверь
ЗД
Здесь могут водиться тигры
Здесь твой фронт
Здравия желаю! или Бешеный дембель
Здравствуй и прощай
Здравствуй, Москва!
Здравствуй, Ральф!
Здравствуй, это я!
Здравствуйте, Гульнора Рахимовна!
Здравствуйте, дети!
Здравствуйте, доктор!
Здравствуйте, тетя Лиса!
Здравствуйте, я ваша тетя!
Здравствуйте, я приехал!
ЗЕ
Зеленая карета
Зеленые цепочки
Зеленый дом
Зеленый змий
Зеленый огонь козы
Зеленый фургон
Зеленый фургон
Зелёный кузнечик
Земля
Земля Санникова
Земля, до востребования
Земляки
Земные и небесные приключения
Зеркало времени
Зеркало для героя
Зеркальце
ЗИ
Зигзаг удачи
Зима в Простоквашино
Зимнее утро
Зимний вечер в Гаграх
Зимняя вишня
Зимняя сказка
Зимовье зверей
Зимородок
ЗЛ
Златовласка
Зловредное воскресенье
Злой дух Ямбуя
ЗМ
Змеелов
Змей на чердаке
ЗН
Знай наших!
Знакомые картинки
Знакомые лица
Знамя кузнеца
Зной
ЗО
Зодиак
Зозуля с дипломом
Золотая антилопа
Золотая баба
Золотая мина
Золотая речка
Золотая цепь
Золотое перышко
Золотое руно
Золотой волос
Золотой ключик
Золотой мальчик
Золотой теленок
Золотой эшелон
Золотые Рога
Золотые колосья
Золотые часы
Золочёные лбы
Золушка
Золушка
Зона
Зонтик для новобрачных
Зося
Зоя
И
И возвращается ветер...
И вот пришел Бумбо
И все-таки я верю...
И вся любовь
И дум высокое стремленье...
И жизнь, и слезы, и любовь
И на камнях растут деревья
И никто на свете ...
И ничего больше
И повторится все
И с Вами снова я…
И смех и грех
И тогда ты вернешься...
И тогда я сказал – нет…
И ты увидишь небо
И черт с нами!
ИВ
Иван
Иван Бабушкин
Иван Бровкин на целине
Иван Васильевич меняет профессию
Иван Грозный
Иван Никулин - русский матрос
Иван Франко
Иван да Марья
Иванна
Иванов катер
Иваново детство
Иванушко
Ивашка из дворца пионеров
Ивин А.
ИГ
Игла
Игра
Игра без правил
Игра с неизвестным
Игрок
ИД
Идеальное преступление
Идеальный муж
Идеальный пейзаж в пустыне
Иди и смотри
Идиот
Иду к тебе...
Иду на грозу
ИЖ
Ижорский батальон
ИЗ
Из Лебяжьего сообщают
Из Нью-Йорка в Ясную Поляну
Из жизни Федора Кузькина
Из жизни начальника уголовного розыска
Из жизни отдыхающих
Из жития Остапа Вишни
Из пушки на Луну и далее без остановок
Избранные
Изящная жизнь
ИК
Икар и мудрецы
ИЛ
Илья Муромец
Илья Муромец и Соловей-Разбойник
ИМ
Им было девятнадцать
Им покоряется небо
Имеретинские эскизы
Имя
ИН
Инкогнито из Петербурга
Иностранка
Инспектор ГАИ
Инспектор Лосев
Инспектор уголовного розыска
Интервенция
Интердевочка
ИО
Иоланта
ИП
Ипподром
ИР
Ирония судьбы, или с легким паром!
ИС
Искатели счастья
Искатель приключений - Нипернаади
Искупление чужих грехов
Искусство жить в Одессе
Искушение Дон Жуана
Испанская актриса для русского министра
Исповедь
Исполнение желаний
Исполнение желаний
Исполнить всякую правду
Исправленному верить
Испытание верности
Испытательный срок
История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
История Власа, лентяя и лоботряса
История лошади
История одного подзатыльника
История одного преступления
История одной куклы
История одной любви
Истребители
Исчадье ада
Исчезатель
Исчезновение
ИУ
Иудушка Головлев
ИХ
Их знали только в лицо
ИЩ
Ищи ветра...
Ищите женщину
Ищите и найдете
Ищу человека
ИЮ
Июльский дождь
ЙЯ
Йя-Хха
КО
КОАПП
Ко мне, Мухтар!
Ковбои в городе
Когда деревья были большими
Когда зажигаются ёлки
Когда наступит день
Когда опаздывают в ЗАГС...
Когда поют соловьи
Когда становятся взрослыми
Когда человек улыбнулся
Когда я стану великаном
Когда-то давно
Кое-что из губернской жизни
Козлёнок
Козлёнок, который считал до десяти
Колесо истории
Колесо фортуны
Коллеги
Колобок
Колокол Чернобыля
Колыбельная для брата
Колыбельная для мужчин
Кольца Альманзора
Коля, Оля и Архимед
Команда 33
Командир корабля
Командир счастливой «Щуки»
Командировка
Комаров
Комендант Птичьего острова
Комета
Комино
Комиссар
Комиссары
Комиссия по расследованию
Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа
Коммунист
Компаньерос
Композитор Глинка
Кому на Руси жить...
Конд
Конек-Горбунок
Конек-Горбунок
Конек-горбунок
Конец Санкт-Петербурга
Конец Черной топи
Конец Чирвы-Козыря
Конец императора тайги
Конец операции «Резидент»
Конец старой Березовки
Контакт
Контрабанда
Контрудар
Конфликт
Концерт фронту
Координаты неизвестны
Координаты смерти
Корабли штурмуют бастионы
Кораблик
Корабль пришельцев
Корова
Королева - зубная щетка
Королева бензоколонки
Королевская регата
Королевские зайцы
Королевский бутерброд
Королевство Кривых Зеркал
Короли и капуста
Король Лир
Король-олень
Корона Российской империи, или снова неуловимые
Короткие встречи
Коротышка – зеленые штанишки
Корпус генерала Шубникова
Кортик
Кортик
Космические пришельцы
Космический рейс
Косолапый друг
Костер бессмертия
Костер в белой ночи
Кострома
Кот Котофеевич
Кот в сапогах
Кот и Ко
Кот и клоун
Кот, который гулял сам по себе
Кот, который умел петь
Кот-рыболов
Котенок с улицы Лизюкова
Котовский
Кочубей
Кочующий фронт
Кошка, которая гуляла сама по себе
Кошки-мышки
Кошкин дом
Кошкин дом
Кошмар в сумасшедшем доме
КА
Кабачок «13 стульев»
Кадкина всякий знает
Каждый вечер в одиннадцать
Каждый вечер после работы
Каждый охотник желает знать...
Казаки-разбойники
Казачья застава
Каин XVIII
Как Иванушка-дурачок за чудом ходил
Как Маша поссорилась с подушкой
Как Ниночка царицей стала
Как Хашим был большим
Как будто
Как верблюжонок и ослик в школу ходили
Как живете, караси?
Как закалялась сталь
Как козлик землю держал
Как котёнку построили дом
Как лиса зайца догоняла
Как львенок и черепаха пели песню
Как молоды мы были
Как мы весну делали
Как мы искали Тишку
Как обезьянки обедали
Как один мужик двух генералов прокормил
Как ослик грустью заболел
Как ослик счастье искал
Как пишется слово Солнце
Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем
Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем
Как потерять вес
Как прекрасно светит сегодня луна
Как старик корову продавал
Как старик наседкой был
Как стать «звездой»
Как стать большим
Как стать человеком?
Как тоску одолели
Как утёнок-музыкант стал футболистом
Как это случилось
Какая у вас улыбка
Какое оно, море?
Калейдоскоп 68
Калина красная
Калиновая Роща
Калиф-Аист
Камаринская
Каменная душа
Каменный крест
Каменный цветок
Каменный цветок
Камень на камень
Канал
Каникулы Бонифация
Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
Каникулы в Простоквашино
Каникулы у моря
Канкан в Английском парке
Канувшее время
Капабланка
Капель
Капитан «Пилигрима»
Капитан «Старой черепахи»
Капитан Немо
Капитан Соври-голова
Капитан Фракасс
Капитанская дочка
Капля в море
Капризная принцесса
Караван смерти
Карандаш и Клякса — весёлые охотники
Карантин
Карантин
Карлсон вернулся
Кармен-сюита
Карнавал
Карнавал цветов
Карнавальная ночь
Карпуша
Картинки с выставки
Карусель
Карусель
Карусельный лев
Карьера Димы Горина
Катерина Измайлова
Катерок
Каток и скрипка
Катька - Бумажный ранет
Катя-Катюша
Каша из топора
Каштанка
Каштанка
Кащей Бессмертный
КВ
Кважды ква
Квартет
Квартет Гварнери
Квартира
Квартира из сыра
КЕ
Кентервильское привидение
Кето и Котэ
КИ
Киевлянка
Кин-дза-дза
Киноглаз
Кислородный голод
КЛ
Клад
Клад
Клетка
Клубок
Ключ без права передачи
Ключи от неба
Клякса
Клятва Тимура
КН
Княжна Мери
Князь Игорь
Князь Удача Андреевич
КР
Краденое солнце
Край, в котором ты живешь
Красавец-мужчина
Красавица
Красиво жить не запретишь
Красная палатка
Красная стрела
Красное и черное
Красные дипкурьеры
Красные дьяволята
Красные листья
Красные поляны
Красный галстук
Красный петух плимутрок
Красный чернозем
Крашеный лис
Крейсер «Варяг»
Крейцерова соната
Кремлевские тайны XVI века
Крепкий орешек
Крепостная актриса
Крепость на колесах
Крепыш
Крестьянский сын
Криминальный талант
Кровь за кровь
Кровь и пот
Кровь людская - не водица
Крокодил Гена
Кроткая
Крошка Енот
Круг
Круг второй
Крупный разговор
Крутые ступени
Крылатый, мохнатый да масленый
Крылья
Крылья дядюшки Марабу
Крылья, ноги и хвосты
КС
Ксения, любимая жена Федора
КТ
Кто вернется - долюбит
Кто заплатит за удачу?
Кто меня толкнул?
Кто поедет на выставку?
Кто получит приз
Кто сказал мяу?
Кто я такой?
Кто, если не ты?
КУ
Кубанские казаки
Кубик и Тобик
Кувырок через голову
Куда летишь, Витар?
Куда он денется!
Кузнец-колдун
Кузнечик
Кукарача
Кукла с миллионами
Куколкa
Куколка
Культпоход в театр
Курьер
Курьер на восток
Кутузов
КЫ
Кыш и Двапортфеля
ЛА
Лабиринт
Лапландские сказки
Ласточка
ЛЕ
Лебеди
Лебеди Непрядвы
Лебединое озеро
Лебединое озеро. Зона
Лев Гурыч Синичкин
Лев Толстой
Лев и 9 гиен
Лев и бык
Лев и заяц
Левша
Левша
Легенда Серебряного озера
Легенда о Григе
Легенда о Сальери
Легенда о Сурамской крепости
Легенда о бессмертии
Легенда о злом великане
Легенда о княгине Ольге
Легенда о старом маяке
Легенды перуанских индейцев
Легкая жизнь
Легко ли быть храбрым
Леди Макбет Мценского уезда
Ледяная внучка
Лекарство против страха
Ленин в Октябре
Ленин в Польше
Ленинград в борьбе
Леон Гаррос ищет друга
Лермонтов
Лермонтов
Лес
Лес, в который ты никогда не войдешь
Лесная баллада
Лесная история
Лесная песнь
Лесная песня. Мавка
Лесная хроника
Лесной концерт
Лесные путешественники
Летающий корабль
Летающий пролетарий
Летели два верблюда
Летние гастроли
Летняя поездка к морю
Лето рядового Дедова
Летучая мышь
Летучий голландец
Летучий корабль
Летчики
Летят журавли
ЛИ
Лидер
Лиловый шар
Линия Маннергейма
Линия смерти
Лиса Патрикеевна
Лиса и волк
Лиса и заяц
Лиса и медведь
Лиса, медведь и мотоцикл с коляской
Лиса-строитель
Листопад
Лиха беда начало
Личная жизнь Кузяева Валентина
Лично известен
Личное дело судьи Ивановой
Личной безопасности не гарантирую
ЛО
Ловкач и Хиппоза
Ловушка для Бамбра
Ловушка для одинокого мужчины
Лоскуток
Лошади в океане
Лошарик
ЛУ
Луна
Лунная радуга
Лурджа Магданы
Луч смерти
Лучшие годы
ЛЫ
Лымеривна
ЛЮ
Любаша
Любимая девушка
Любимая женщина механика Гаврилова
Любимая песня
Любить
Любить человека
Люблю. Жду. Лена
Любовь
Любовь - смертельная игра
Любовь Яровая
Любовь земная
Любовь и голуби
Любовь и ненависть
Любовь к ближнему
Любовь с первого взгляда
Любовь с привилегиями
Люди в океане
Люди земли и неба
Люди и звери
Люди на мосту
Люся
Лютый
ЛЯ
Лягушка-путешественница
Лягушонок ищет папу
Лялька-Руслан и его друг Санька
Ляна
МА
Магия черная и белая
Майская ночь
Майская ночь, или утопленница
Майские звезды
Максим Перепелица
Максимка
Малахитовая шкатулка
Малахов курган
Маленькая Вера
Маленькая колдунья
Маленькие недоразумения
Маленькие трагедии
Маленький Рыжик
Маленький Шего
Маленький беглец
Маленький принц
Маленький сержант
Маленькое одолжение
Малиновка и медведь
Малыш и Карлсон
Мальва
Мальчик и девочка
Мальчик и девочка
Мальчик и лось
Мальчик и лягушонок
Мальчик из Неаполя
Мальчик как мальчик
Мальчик с пальчик
Мальчик шел, сова летела
Мальчики
Мальчики
Мальчишки ехали на фронт
Мальчишку звали капитаном
Мама
Мама (1972)
Мама вышла замуж
Мама, родная, любимая...
Мама, я жив
Марат, Лика и Леонидик
Марина
Марица
Мария
Мария, Мирабела
Марка страны Гонделупы
Мартын Боруля
Мартынко
Марья-искусница
Маскарад
Мастера сцены
Матрос Чижик
Матрос сошел на берег
Матч-реванш
Мать
Мать
Мать
Мать и мачеха
Маугли
Маугли
Мачеха
Мачеха Саманишвили
Маша больше не лентяйка
Маша и волшебное варенье
Машенька
Машенька и медведь
Машинка времени
Маяковский смеется
МЕ
Медведь – липовая нога
Медвежонок на дороге
Медвежуть
Медвежья свадьба
Медея
Медной горы хозяйка
Медный ангел
Медовый месяц
Меж высоких хлебов
Межа
Меланхолический вальс
Мелодии Верийского квартала
Мелодии белой ночи
Мелодия на два голоса
Мелочи жизни
Меня ждут на земле
Меня зовут Арлекино
Меня зовут Кожа
Меняю собаку на паровоз
Мерседес уходит от погони
Мертвые души
Мертвые души
Мертвый сезон
Место встречи изменить нельзя
Месяц май
Метаморфоза
Метель
Метеор на ринге
Мечта
Мечтать и жить
Мечте навстречу
Мешок яблок
МИ
Миг удачи
Мигранты
Миклухо-Маклай
Миллион в брачной корзине
Миллионы Ферфакса
Милый, дорогой, любимый, единственный
Мимино
Минин и Пожарский
Минута молчания
Мио, мой Мио
Мир в зеркальце
Мир входящему
Мисс миллионерша
Миссис Уксус и мистер Уксус
Миссия в Кабуле
Мистер Икс
Митя и микробус
Миф о Леониде
Михайло Ломоносов
Михайло Ломоносов
Мичурин
Мишка, Серега и я
Мишка-задира
МЛ
Млечный путь
МН
Мне двадцать лет
Много шума из ничего
Много шума из ничего
МО
Могила льва
Можно и нельзя
Мои дорогие
Мой брат страусенок
Мой добрый папа
Мой дом-театр
Мой друг Иван Лапшин
Мой друг Мартын
Мой друг зонтик
Мой зелёный крокодил
Мой ласковый и нежный зверь
Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа
Мой младший брат
Мой нежно любимый детектив
Мой папа – капитан
Мой папа — идеалист
Мой первый друг
Мой старший брат
Мой сын
Мойдодыр
Молодая гвардия
Молодая жена
Молодильные яблоки
Молодость
Молчание доктора Ивенса
Мольба
Моонзунд
Мораль пани Дульской
Мордашка
Море зовет
Море нашей надежды
Море студеное
Мореплавание Солнышкина
Мороз Иванович
Морозко
Морской охотник
Морской характер
Моряки
Москва слезам не верит
Москва-Кассиопея
Московская любовь
Московская элегия
Моя Анфиса
Моя Родина
Моя бабушка
Моя дочь
Моя любовь
Моя морячка
МР
Мраморный дом
МУ
Му-му
Муж собаки Баскервилей
Мужики!
Мужское воспитание
Мужской разговор
Мужчины
Мужчины есть мужчины
Музыкальная история
Музыкальная смена
Музыкальный магазинчик
Музыканты одного полка
Мук-скороход
Муми-дол
Муми-тролль
Муму
Муравьишка-хвастунишка
Мусоргский
Муха-Цокотуха
Муха-цокотуха
МЫ
Мы вас любим
Мы вместе, мама
Мы жили по соседству
Мы за солнышком идём
Мы из Кронштадта
Мы из джаза
Мы ищем кляксу
Мы с Джеком
Мы с Шерлоком Холмсом
Мы с вами где-то встречались
Мы смерти смотрели в лицо
Мы такие мастера...
Мы, двое мужчин
Мы, нижеподписавшиеся. Фильм 1
Мы, нижеподписавшиеся. Фильм 2
Мы, русский народ
Мышонок Пик
Мышонок и красное солнышко
Мышь и верблюд
МЭ
Мэри Поппинс, до свидания!
МЯ
Мятежный «Орион»
Мятежный «Орионъ»
Мячик и мальчик
НА
На берегу большой реки
На вес золота
На войне как на войне
На дне
На задней парте
На задней парте 2
На задней парте 3
На задней парте 4
На зеленой земле моей
На златом крыльце сидели
На исходе лета
На киевском направлении
На край света…
На крыльях песни
На лесной тропе
На одной планете
На острие меча
На подмостках сцены
На помощь, братцы!
На пути в Берлин
На своей земле
На семи ветрах
На углу Арбата и улицы Бубулинас
На чужом празднике
Наапет
Наградить (посмертно)
Над нами Южный крест
Надежда
Надежда
Надо любить
Назар Стодоля
Назначаешься внучкой
Найда
Найди меня
Наймичка
Найти и обезвредить
Накануне премьеры
Налим
Наперекор всему
Наргис
Наследники
Наследница Ники
Наследница по прямой
Наследство волшебника Бахрама
Насреддин в Бухаре
Настоящий тбилисец и другие
Наутилус
Нахаленок
Начало
Начало неведомого века
Начальник Чукотки
Наш добрый мастер
Наш друг Пишичитай. Выпуск 1
Наш друг Пишичитай. Выпуск 2
Наш друг Пишичитай. Выпуск 3
Наш милый доктор
Наш честный хлеб
Наша дача
Наша няня
Нашествие
Наши девушки
Наши знакомые
НЕ
Не бойся, я с тобой!
Не болит голова у дятла
Не буду гангстером, дорогая
Не было бы счастья...
Не было печали
Не горюй!
Не ждали, не гадали
Не забудь оглянуться
Не забудь... станция Луговая
Не имей 100 рублей...
Не любо – не слушай
Не могу сказать "прощай"
Не может быть!
Не опоздал
Не плачь, девчонка!
Не самый удачный день
Не сошлись характерами
Не ставьте Лешему капканы...
Не стреляйте в белых лебедей
Не ходите, девки, замуж
Небеса обетованные
Небесные ласточки
Небесный тихоход
Небо Москвы
Небо зовет
Небывальщина
Небылицы про Ивана
Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад
Невероятные приключения итальянцев в России
Невиданная, неслыханная
Недодел и Передел
Недопесок Наполеон III
Нежданно-негаданно
Нежность
Нежность к ревущему зверю
Нежный возраст
Незнайка в Солнечном городе
Незнайка учится
Незнакомый наследник
Неисправимый лгун
Нейлон 100%
Нейтральные воды
Ненависть
Ненаглядный мой
Необитаемый остров
Необыкновенная выставка
Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачева
Необыкновенные приключения Карика и Вали
Необыкновенный город
Необыкновенный матч
Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков
Необычный друг
Неоконченная повесть
Неоконченная пьеса для механического пианино
Неотправленное письмо
Непобедимые
Непобедимый
Неповторимая весна
Неподдающиеся
Неподсуден
Непокоренные
Непоседы
Непослушный котёнок
Непрофессионалы
Непьющий воробей
Неразлучные друзья
Несколько дней из жизни И.И. Обломова
Несовершеннолетние
Несс и Несси
Нет неизвестных солдат
Неудачники
Неудобный человек
Неуловимые мстители
Нечаянные радости
НИ
Ни богу, ни черту
Ни пуха, ни пера
Ни слова о футболе
Низами
Никита Кожемяка
Никколо Паганини
Никогда
Николай Бауман
Никто не хотел умирать
Нина
Нити
Ничуть не страшно
НО
Новая Москва
Новеллы о космосе
Новенькая
Новичок (1961)
Новогоднее похищение
Новогоднее приключение
Новогоднее путешествие
Новогодние приключения Маши и Вити
Новогодний ветер
Новогодняя ночь
Новогодняя сказка
Новоселье
Новоселье у Братца Кролика
Новые большие неприятности
Новые похождения Кота в Сапогах
Новые похождения Швейка
Новые приключения Дони и Микки
Новые приключения капитана Врунгеля
Новые приключения кота в сапогах
Новые приключения неуловимых
Новые приключения янки при дворе короля Артура
Новый Вавилон
Новый Гулливер
Новый дом
Ноктюрн
Нормандия - Неман
Нос
Ностальгия
Ночное происшествие
Ночной гость
Ночной мотоциклист
Ночной патруль
Ночной цветок
Ночные забавы
Ночь без края
Ночь без милосердия
Ночь весны
Ночь коротка
Ночь перед Рождеством
Ночь председателя
Ночь рождения
НУ
Ну, погоди!
Нужные люди
НЫ
Ныне прославися сын человеческий
О
О бедном гусаре замолвите слово
О возвращении забыть
О любви
О спорт, ты — мир!
О тех, кого помню и люблю
О том, как гном покинул дом
О чем шумит река
О чём молчала тайга
О чём не узнают трибуны
ОБ
Об этом забывать нельзя
Обвинение
Обвиняется свадьба
Обезьяна с острова Саругасима
Обелиск
Обида
Облако-рай
Обломок империи
Обогнал...
Обратная связь
Обрыв
Объяснение в любви
Обыкновенная Арктика
Обыкновенное чудо
Обыкновенное чудо
Обыкновенный фашизм
Обыкновенный человек
ОВ
Овод
ОГ
Огарева, 6
Огневушка-поскакушка
Огненное детство
Огненные версты
Огни
Огни на реке
Огонь
Огонь, вода и... медные трубы
Огоньки
Ограбление по...
Ограбление по...
Огуречная лошадка
ОД
Одесские каникулы
Один и без оружия
Один из нас
Один шанс из тысячи
Одиннадцать надежд
Одиножды один
Одинокая женщина желает познакомиться
Одинокая орешина
Одинокий голос человека
Одинокий голос человека
Одинокий рояль
Одиноким предоставляется общежитие
Одиссея капитана Блада
Одна
Одна строка
Однажды в декабре
Однажды двадцать лет спустя
Однажды летом
Однажды утром
Однолюбы
Односельчане
Однофамилец
ОЖ
Ожерелье для моей любимой
Ожидание полковника Шалыгина
Ожог
ОЙ
Ой, вы, гуси
ОК
Окно
Окно в Советский Союз
Окраина
ОЛ
Олеко Дундич
Олекса Довбуш
Олень и волк
Оленья охота
Олеся
Олимпионики
ОН
Он не хотел убивать
Она вас любит
Она защищает Родину
Она с метлой, он в черной шляпе
Они были актерами
Они были первыми
Они сражались за Родину
Они шли на Восток
Оно
ОП
Опасно для жизни!
Опасные гастроли
Опасный возраст
Опекун
Операция "Ы" и другие приключения Шурика
Оптимистическая трагедия
Опять двойка
ОР
Оранжевое горлышко
Ореховый прутик
Ореховый хлеб
Орленок
Орлята Чапая
ОС
Освобождение: Битва за Берлин
Освобождение: Направление главного удара
Освобождение: Огненная дуга
Освобождение: Последний штурм
Освобождение: Прорыв
Освобожденный Дон Кихот
Осеннее солнце
Осенние колокола
Осенние сны
Осенний марафон
Осенний подарок фей
Осень
Осетинская легенда
Ослик Плюш
Ослиная шкура
Особо важное задание
Особое мнение
Остановился поезд
Остановите Потапова!
Остаюсь с вами
Осторожно — Василек!
Осторожно, бабушка!
Осторожно, щука!
Остров
Остров Волчий
Остров Сахалин
Остров капитанов
Остров ошибок
Остров погибших кораблей
Остров ржавого генерала
Остров сокровищ
Остров сокровищ
Остров сокровищ
Остров юности
ОТ
От Буга до Вислы
От двух до пяти
От дождя до дождя
От и до
От и до
От снега до снега
Отважный Робин Гуд
Отважный Ширак
Ответная мера
Ответный ход
Отдать швартовы!
Отелло
Отель «У погибшего альпиниста»
Отец Сергий
Отец солдата
Открытая книга
Открытие
Отпуск в сентябре
Отпуск, который не состоялся
Отражение
Отроки во Вселенной
Отряд Трубачева сражается
Отряд особого назначения
Отряд специального назначения
Отцы и деды
Отцы и дети
Отчего кошку назвали кошкой
Отчий дом
ОФ
Офицеры
ОХ
Ох и Ах
Ох и Ах идут в поход
Ох уж эта Настя!
Охота (1979)
Охота на единорога
Охота на лис
Охотник до сказок
Охотник и его сын
ОЧ
Очарованный странник
Очень важная персона
Очень синяя борода
Очень страшная история
Очередной рейс
ОШ
Ошибка «Резидента»
Ошибка Оноре де Бальзака
Ошибка дядюшки Ау
Ошибки юности
ПА
Павел Корчагин
Падал прошлогодний снег
Падающая тень
Падающий иней
Падение Берлина
Падение династии Романовых
Палач
Палка-выручалка
Память
Память сердца
Панцирь
Папа, умер Дед мороз!
Папиросница от Моссельпрома
Парад планет
Парадоксы в стиле рок
Парашютисты
Парашюты на деревьях
Парень из нашего города
Парень из тайги
Парижская драма
Паровозик из Ромашково
Пароль знали двое
Партизанская искра
Партийный билет
Пасифик 231
Паспорт
Пассажир с «Экватора»
Пастораль
Пастушка и Трубочист
Паучок Ананси и волшебная палочка
Пацаны
ПЕ
Пегий пес, бегущий краем моря
Педагогическая поэма
Пеппи Длинныйчулок
Первая Конная
Первая встреча, последняя встреча
Первая ласточка
Первая скрипка
Первоклассница
Первопечатник Иван Федоров
Первороссияне
Первый автограф
Первый парень
Первый троллейбус
Первый учитель
Перевал
Перевод с английского
Перед рассветом
Перед судом истории
Перед экзаменом
Передай дальше
Перекоп
Перекресток
Переменка № 1
Переменка № 2
Переменка № 3
Переменка № 4
Переменка № 5
Переменка № 6
Пересолил
Переходим к любви
Переходный возраст
Персей
Перфил и Фома
Пес Барбос и необычный кросс
Пес в сапогах
Пес и кот
Песенка мышонка
Песни моря
Песни огненных лет
Песнь о Маншук
Песня о дружбе
Песня о счастье
Петербургская ночь
Петербургская элегия
Петля Ориона
Петр Первый
Петровка, 38
Петух и боярин
Петух и краски
Петушок – Золотой гребешок
Петя и Красная Шапочка
Петя и волк
Печки-лавочки
Печники
ПИ
Пиковая дама
Пиковая дама
Пиковая дама
Пилюля
Пингвины
Пираты ХХ века
Пирожок
Пиросмани
Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным
Письма мертвого человека
Письмо
Письмо из юности
Питер Пэн
Пиф-паф, ой-ой-ой
ПЛ
Планета бурь
Пластилиновая ворона
Пластилиновый ёжик
Платон мне друг
Пловец
Плохой хороший человек
Площадь картонных часов
Плюмбум, или Опасная игра
Пляжный разбойник
ПО
По главной улице с оркестром
По данным уголовного розыска...
По дороге с облаками
По закону
По зову сердца
По лунной дороге
По семейным обстоятельствам
По следам Бамбра
По следам бременских музыкантов
По собственному желанию
По улицам комод водили...
По щучьему велению
По щучьему велению
По щучьему веленью
Побег из дворца
Побег из тюрьмы
Повесть непогашенной луны
Повесть о молодоженах
Повесть о настоящем человеке
Повесть о первой любви
Повесть о чекисте
Повесть пламенных лет
Поворот
Погоня
Пограничный пес Алый
Под знаком однорогой коровы
Под каменным небом
Под куполом цирка
Под свист пуль
Под созвездием близнецов
Подаренка
Подарок Черного колдуна
Подарок для самого слабого
Подарок на именины
Подарок судьбы
Подвиг Одессы
Подвиг разведчика
Подданные революции
Подземелье ведьм
Поди туда - не знаю куда
Подкидыш
Поднятая целина
Подранки
Подруги
Подсолнухи
Подсудимый
Поединок
Поединок в тайге
Поезд в далекий август
Поезд вне расписания
Поезд идет на восток
Поездка в Висбаден
Поездка через город
Поет Муслим Магомаев
Поздний ребенок
Поздняя встреча
Познавая белый свет
Позови меня в даль светлую
Пой песню, поэт
Пока бьют часы
Пока есть время
Пока не выпал снег
Покаяние
Покаяние
Поклонись до земли
Поколение победителей
Покровские ворота
Покушение на ГОЭЛРО
Полет с космонавтом
Полеты во сне и наяву
Полигон
Полнолуние
Полонез Огинского
Полосатый рейс
Полоска нескошенных диких цветов
Полчаса на чудеса
Полынь — трава горькая
Поляна сказок
Полёт на Луну
Помилуй и прости
Помни имя свое
Поморская быль
Помощники Гефеста
Понедельник – день тяжелый
Пони бегает по кругу
Попался, который кусался!
Попрыгунья
Попутного ветра, «Синяя птица»!
Пора красных яблок
Пора таёжного подснежника
Поражение после победы
Порог
Поросёнок в колючей шубке
Порох
Портрет
Портрет жены художника
Поручик Киже
Посетитель музея
После войны - мир
После дождичка, в четверг
После ярмарки
Последнее дело комиссара Берлаха
Последние волшебники
Последние залпы
Последний аттракцион
Последний гейм
Последний герой. 20 лет спустя
Последний год Беркута
Последний дюйм
Последний лепесток
Последний угон
Последний шанс
Последняя встреча
Последняя двойка
Последняя дорога
Последняя невеста Змея Горыныча
Последняя ночь Шахерезады
Последняя охота
Послесловие
Постарайся остаться живым...
Посторонним вход разрешен
Посылка для Маргарет Тетчер
Потерялась внучка
Потерялась птица в небе
Потерянный рай
Потомок Чингисхана
Потрясающий Берендеев
Похитители красок
Похищение «Савойи»
Похищение чародея
Похождения Чичикова: Манилов
Похождения Чичикова: Ноздрев
Похождения зубного врача
Похороны Сталина
Поцелуй
Поцелуй Мэри Пикфорд
Поцелуй Чаниты
Почему ослик заупрямился?
Почему ушёл котёнок?
Почта
Почти два месяца
Почти ровесники
Почтовая рыбка
Почтовый роман
Пощечина
Пощечина, которой не было
Поэма о любви
Поэт
Поэт и царь
Поёт земля Бурятская
ПР
Правда
Правда лейтенанта Климова
Право на выстрел
Право на любовь
Праздник Нептуна
Праздник непослушания
Праздник новогодней елки
Праздник печеной картошки
Праздник святого Йоргена
Праздники детства
Предательница
Предварительное расследование
Предвещает победу
Предел желаний
Предлагаю руку и сердце
Предположим, ты капитан
Председатель
Председатель ревкома
Предчувствие любви
Прежде мы были птицами
Презумпция невиновности
Прекрасная Пери
Премудрый пескарь
Преодоление
Прерванная серенада
Преступление и наказание
Преферанс по пятницам
При исполнении служебных обязанностей
Привал странников
Приваловские миллионы
Привет друзьям
Привет с фронта
Привидение, которое не возвращается
Приезжайте на Байкал
Приезжая
Признать виновным
Приказ: Перейти границу
Приказ: огонь не открывать
Приказано взять живым
Приключение на плоту
Приключение пингвиненка Лоло. Часть 1
Приключение пингвиненка Лоло. Часть 2
Приключение пингвиненка Лоло. Часть 3
Приключения Буратино
Приключения Буратино
Приключения Васи Куролесова
Приключения Домовенка
Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии
Приключения Кроша
Приключения Мюнхаузена
Приключения Незнайки и его друзей
Приключения Огуречика
Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
Приключения Толи Клюквина
Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна
Приключения Хомы
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей
Приключения Электроника
Приключения барона Мюнхаузена
Приключения в городе, которого нет
Приключения волшебного глобуса, или проделки ведьмы
Приключения желтого чемоданчика
Приключения запятой и точки
Приключения капитана Врунгеля
Приключения маленького папы
Приключения перца
Приключения пингвиненка Лоло
Приключения поросенка Фунтика
Приключения принца Флоризеля
Принимаю бой
Принц и нищий
Принц и нищий
Принцесса на горошине
Приступить к ликвидации
Приход луны
Приходи на каток
Приходи свободным
Приходите завтра...
Пришел солдат с фронта
Пришелец Ванюша
Пришелец в капусте
Про Буку
Про Витю, про Машу и морскую пехоту
Про Деда, Бабу и Курочку Рябу
Про Ерша Ершовича
Про Красную Шапочку
Про Сидорова Вову
Про Фому и про Ерёму
Про бегемота, который боялся прививок
Про дудочку и птичку
Про козла
Про кота Леопольда
Про кота...
Про мамонтенка
Про шмелей и королей
Про щенка
Пробивной человек
Провал операции «Большая медведица»
Проверено - мин нет
Проверка на дорогах
Провинциальный анекдот
Продавец снов
Продается медвежья шкура
Проданный смех
Проделкин в школе
Продлись, продлись, очарованье...
Происшествие
Происшествие, которого никто не заметил
Прометей
Пропавшая грамота
Пропавшая грамота
Пропавшие среди живых
Пропажа свидетеля
Пропал Петя-петушок
Пропал друг
Пропало лето
Проснуться в Шанхае
Простая история
Простая смерть
Прости
Прости - прощай
Проститутка (Убитая жизнью)
Просто Саша
Просто так
Простой случай
Профессия — киноактер
Прохиндиада, или Бег на месте
Процесс о трех миллионах
Прочти и катай в Париж и Китай
Прошлогодняя кадриль
Прошлое всегда с нами
Прошу слова
Прощай
Прощайте, голуби
Прощайте, фараоны!
Прощание
Прощание с Петербургом
Прощание славянки
Прыжок на заре
Прямая линия
Прямая трансляция
Прямое попадание
Пряник
ПС
Псы
ПТ
Птицы над городом
Птичка Тари
ПУ
Публикация
Пугачев
Пудель
Пустомеля
Путевка в жизнь
Путешественник с багажом
Путешествие
Путешествие будет приятным
Путешествие в апрель
Путешествие в молодость
Путешествие молодого композитора
Путешествие муравья
Пути и судьбы
Путь в вечность
Путь домой
Путь к причалу
Путь к сердцу
Пучина
ПЫ
Пышка
ПЯ
Пятачок
Пятеро с неба
Пятнадцатая весна
Пятнадцатилетний капитан
Пятый океан
Пять вечеров
Пять невест
Р.
Р.В.С.
РВ
РВС
Рваные башмаки
РА
Раба любви
Работа над ошибками
Рабочий поселок
Равновесие страха
Радуга
Радуга
Раз – горох, два – горох...
Раз, два - горе не беда
Раз, два – дружно!
Разбудите Мухина!
Разведчики
Разгром немецких войск под Москвой
Размах крыльев
Разноцветные камешки
Разные колёса
Разные судьбы
Разорванный круг
Разрешите погулять с вашей собакой
Разрешите познакомиться
Райский сад
Ракеты не должны взлететь
Рано утром
Расмус-бродяга
Расписание на завтра
Распятые
Расскажи мне о себе
Расскажите сказку, доктор
Рассказ неизвестного человека
Рассказы о любви
Рассказы старого моряка
Рассказы старого моряка. Антарктида
Растрёпанный воробей
РЕ
Ребенок
Ребро Адама
Ревизор
Республика ШКИД
Ретивый поросёнок
Рецепт ее молодости
РИ
Рикки-Тикки-Тави
Рикэ-хохолок
Римский-Корсаков
Ринг
Риск - благородное дело
РО
Робинзон Крузо
Робинзон Кузя
Робинзон и самолёт
Робинзонада, или мой английский дедушка
Ровно в 3.15
Ровно в три пятнадцать...
Родная кровь
Родник для жаждущих
Родня
Рожденные бурей
Рожденные бурей
Рождественская фантазия
Розыгрыш
Рой
Рок
Рокировка в длинную сторону
Роковая ошибка
Роман и Франческа
Романс о влюбленных
Романтик
Ростик и Кеша
РУ
Руанская дева по прозвищу Пышка
Рудин
Руки вверх!
Русалочка
Русалочка
Руслан и Людмила
Русская рулетка
Русские напевы
Русский вопрос
Русский сувенир
Русское поле
Русь изначальная
РЫ
Рыбья упряжка
Рыжая Фея
Рыжая кошка
Рыжик
РЯ
Рябиновые ночи
Рядовой Александр Матросов
Рядом с вами
Рядом с тобой
С
С бору по сосенке
С днём рождения
С любимыми не расставайтесь
СА
Савраска
Сад
Садись рядом, Мишка!
Садко
Садко Богатый
Саженцы
Салават Юлаев
Салон красоты
Салют, Мария!
Салют, Олимпиада!
Самая обаятельная и привлекательная
Самогонщики
Самолет уходит в 9
Самолетик
Самоубийца
Самые первые
Самый главный
Самый красивый конь
Самый маленький гном № 1
Самый маленький гном № 2
Самый маленький гном № 3
Самый маленький гном № 4
Самый медленный поезд
Самый младший дождик
Самый последний день
Самый сильный
Самый, самый, самый
Сармико
Сатана ликующий
СВ
Свадебный подарок
Свадьба
Свадьба
Свадьба в Малиновке
Свадьба с приданым
Свадьба старшего брата
Сватанье на Гончаровке
Сверстницы
Свет в Коорди
Свет в окне
Свет в окне
Светлая личность
Светлый путь
Светлячок № 6
Светлячок № 7
Светлячок № 8
Свидание
Свидетельство красотой
Свидетельство о бедности
Свинарка и пастух
Свинопас
Свинья-копилка
Свирепый Бамбр
Свистать всех наверх!
Свое счастье
Свой крест
Свой парень
Свой среди чужих, чужой среди своих
СД
Сделано в СССР
СЕ
Севастополь
Северная повесть
Северный вариант
Сегодня в нашем городе
Сегодня день рождения
Сегодня увольнения не будет
Сегодня — новый аттракцион
Седая легенда
Седой медведь
Седьмой джинн
Седьмой спутник
Сезон чудес
Секретарь райкома
Секретная миссия
Секретный фарватер
Секундомер
Сельская учительница
Сельский врач
Семейная мелодрама
Семейное счастье
Семейный круг
Семен Дежнев
Семеро смелых
Семеро солдатиков
Семнадцатый трансатлантический
Семнадцать мгновений весны
Семь невест ефрейтора Збруева
Семь нянек
Семь стариков и одна девушка
Семь стихий
Семья Ивановых
Семья Оппенгейм
Семья как семья
Сентиментальное путешествие на картошку
Сентиментальный роман
Серая Шейка
Серая болезнь
Серая мышь
Сердца четырех
Сердце бьется вновь
Сердце друга
Сердце матери
Сердце храбреца
Серебряное копытце
Серебряное ревю
Серебряные трубы
Серебряный тренер
Сережа
Сержант милиции
Сероманец
Серп и молот
Серый волк & Красная шапочка
Сестрица Алёнушка и братец Иванушка
Сестрички-привычки
Сеча при Керженце
СИ
Сибириада
Сибиряки
Сильва
Сильнее всех иных велений
Сильные духом
Синеглазка
Синегория
Синяя птица
Синяя птица
Синяя тетрадь
Сирано де Бержерак
Система «Ниппель»
Ситцевая улица
Сицилианская защита
СК
Сказ о Евпатии Коловрате
Сказ про то, как царь Петр арапа женил
Сказание про Игорев поход
Сказания о Рустаме
Сказка
Сказка для Наташи
Сказка за сказкой
Сказка о Мальчише-Кибальчише
Сказка о Мальчише-Кибальчише
Сказка о весёлом клоуне
Сказка о глупом муже
Сказка о глупом мышонке
Сказка о громком барабане
Сказка о звездном мальчике
Сказка о золотом петушке
Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
Сказка о попе и о работнике его Балде
Сказка о попе и о работнике его Балде
Сказка о потерянном времени
Сказка о потерянном времени
Сказка о рыбаке и рыбке
Сказка о рыбаке и рыбке
Сказка о снегурочке
Сказка о старом кедре
Сказка о старом эхо
Сказка о твердом орехе
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сказка об очень высоком человеке
Сказка про Колобок
Сказка про влюбленного маляра
Сказка про лень
Сказка сказок
Сказка сказывается
Сказка странствий
Сказка, рассказанная ночью
Сказки... сказки... сказки старого Арбата
Скамейка
Скандальное происшествие в Брикмилле
Скверный анекдот
Сквозь огонь
Скворец и лира
Скорбное бесчувствие
Скоро будет дождь
Скорость
Скуки ради
СЛ
Славный малый
Сладкая женщина
Сладкая сказка
Сладкий родник
След Сокола
След в океане
Следопыт
Следствие ведут Колобки
Следствие ведут знатоки. Дело N12. Букет на приеме
Следствие ведут знатоки. Дело N8. Побег
Следствие ведут знатоки: Без ножа и кастета
Следствие ведут знатоки: Бумеранг
Следствие ведут знатоки: Динозавр
Следствие ведут знатоки: До третьего выстрела
Следствие ведут знатоки: Мафия
Следствие ведут знатоки: Подпасок с огурцом
Следствие ведут знатоки: Полуденный вор
Следствие ведут знатоки: Черный маклер
Следствие ведут знатоки: Шантаж
Следую своим курсом
Слезы капали
Слепой музыкант
Слово для защиты
Слово о хлебе
Сломанная подкова
Слон и веревочка
Слон и пеночка
Слонёнок заболел
Слонёнок и письмо
Слонёнок пошел учиться
Слуга
Слуга двух господ
Служебный роман
Служили два товарища
Случай в тайге
Случай из газетной практики
Случай из следственной практики
Случай с Полыниным
Случай с бегемотом
Случай с художником
Случайная встреча
Случайный адрес
Случайный вальс
Случилось это зимой
Слушать в отсеках
СМ
Смелого пуля боится
Смелые люди
Смена начинается в шесть
Смерть в кино
Смех и горе у Бела моря
Смешные люди!
Смиренное кладбище
Смотри в оба!
Смотрины
Смятение чувств
СН
Снайпер
Снайперы
Снегирь
Снеговик-почтовик
Снегурочка
Снегурочка
Снегурочку вызывали?
Снежная королева
Снежная королева
Снежная сказка
Снежные дорожки
СО
Собака на сене
Собачий пир
Собачье сердце
Совершенно серьезно
Совесть
Совсем пропащий
Сокровища затонувших кораблей
Сокровища пылающих скал
Солдат Иван Бровкин
Солдат и слон
Солдатка
Солдатская сказка
Солдатский долг
Солдатский кафтан
Солдаты
Соленый пес
Солнечное зёрнышко
Солнце в кармане
Солнышко на нитке
Соло для слона с оркестром
Соловей
Соломенная шляпка
Соломенные колокола
Соломенный бычок
Соломенный жаворонок
Соль Сванетии
Солярис
Сомбреро
Сон
Соперники
Сорок первый
Сорочинская ярмарка
Сотрудник ЧК
Соучастники
Софья Грушко
Софья Петровна
Сошедшие с небес
СП
Спасатель
Спасенное поколение
Спасибо, аист!
Спасите наши души
Спасите наши души
Спасите утопающего
Спокойный день в конце войны
Спорт, спорт, спорт
Спортландия
Спортлото-82
Спутница королевы
Спящая красавица
СР
Среди добрых людей
Среди серых камней
Среди тысячи дорог
СС
Ссора в Лукашах
СТ
Стадион шиворот-навыворот
Стакан воды
Сталинград
Сталинградская битва
Сталкер
Стальное колечко
Станица Дальняя
Станционный смотритель
Старая игрушка
Старая лестница
Старая пластинка
Старая, старая сказка
Старик Хоттабыч
Старик и журавль
Старики-разбойники
Старое и новое (Генеральная линия)
Старомодная комедия
Старшая сестра
Старший сын
Старые долги
Старые знакомые
Старые письма
Старые стены
Старый Новый год
Старый дом
Старый знакомый
Старый кувшин
Стачка
Стебельков в небесах
Стежки-дорожки
Стеклянная гармоника
Стеклянные бусы
Стеклянный лабиринт
Степанова памятка
Степень риска
Степная эскадрилья
Степь
Сто дней после детства
Сто солдат и две девушки
Сто тысяч
Стойкий оловянный солдатик
Стоянка поезда — две минуты
Страна слепых
Страницы былого
Странички календаря
Странная история доктора Джекила и мистера Хайда
Странная миссис Сэвидж
Странник
Странные люди
Стратегия риска
Страховой агент
Страшная история
Стрекоза и муравей
Стрела улетает в сказку
Стрелы Робин Гуда
Строится мост
Стряпуха
Стукач
Стучись в любую дверь
СУ
Сувенир для прокурора
Суворов
Суд народов
Судьба «Резидента»
Судьба Марины
Судьба барабанщика
Судьба человека
Суета сует
Султан Бейбарс
Сумка инкассатора
Сумка, полная сердец
Супруги Орловы
Суровые километры
СХ
Схватка
Схватка в пурге
СЧ
Счастливого плавания
Счастливые дни
Счастливый Григорий
Счастливый рейс
Счастье Никифора Бубнова
СЫ
Сын камня и великан
Сын полка
Сын чемпиона
Сыновья уходят в бой
Сыщик
Сыщик Петербургской полиции
СЭ
Сэмбо
Сэнит Зон
ТА
ТАСС уполномочен заявить…
Табачный капитан
Табор уходит в небо
Таврия
Таежный моряк
Таинственная находка
Таинственная стена
Таинственный монах
Таинственный остров
Тайна
Тайна «Черных дроздов»
Тайна Димки Кармия
Тайна горного подземелья
Тайна железной двери
Тайна запечного сверчка
Тайна зеленого бора
Тайна золотой горы
Тайна корабельных часов
Тайна партизанской землянки
Тайна страны земляники
Тайна третьей планеты
Тайная прогулка
Тайное голосование
Тайны мадам Вонг
Так и будет
Так начиналась легенда
Так сойдет
Такая она, игра
Такая поздняя, такая теплая осень
Такой большой мальчик
Такси блюз
Такси-блюз
Тактика бега на длинную дистанцию
Таланты и поклонники
Таланты и поклонники
Там вдали, за рекой
Там, где небо лежит на земле
Там, где цветут эдельвейсы
Там, за горизонтом
Там, на неведомых дорожках
Таможня
Танго нашего детства
Танец орла
Танкер «Дербент»
Танцплощадка
Танцы кукол
Танцы на крыше
Танюша, Тявка, Топ и Нюша
Таня
Таракан
Тараканище
Тарапунька и Штепсель под облаками
Тарас Шевченко
Татьянин день
Тачанка с юга
Таёжная сказка
ТР
ТРИМПУ в цирке
Трактир на Пятницкой
Трактористы
Трамвай в другие города
Транзит
Транти-ванти
Тревожная молодость
Тревожный месяц вересень
Трембита
Тренер
Третий в пятом ряду
Третий тайм
Третий удар
Третий удар / Южный узел
Третья Мещанская
Третья молодость
Третья планета
Треугольник
Три банана
Три гильзы от английского карабина
Три дня Виктора Чернышева
Три дня в Москве
Три дровосека
Три медведя
Три медведя
Три мешка хитрости
Три оплеухи
Три песни о Ленине
Три пингвина
Три плюс два
Три процента риска
Три сестры
Три толстяка
Три толстяка
Три тополя на Плющихе
Тридцать три
Трижды воскресший
Трижды о любви
Тринадцатый апостол
Тринадцатый рейс
Тринадцать
Триста лет тому...
Трое в лодке, не считая собаки
Трое вышли из леса
Трое из Простоквашино
Трое на острове
Трое суток после бессмертия
Тронка
Тропой бескорыстной любви
Трубка и медведь
Трудно быть богом
Трудное счастье
Труффальдино из Бергамо
Трын-трава
Трям! Здравствуйте!
Трясина
ТЕ
Театр неизвестного актера
Театральный сезон
Тегеран-43
Телеграмма
Телохранитель
Тем, кто остается жить
Тема
Тени забытых предков
Тени исчезают в полдень
Тень
Тень у пирса
Терем-теремок
Терехина таратайка
ТИ
Тигрёнок на подсолнухе
Тимошкина ёлка
Тимур и его команда
Тимур и его команда
Тихие берега
Тихий Дон
Тихий ужас
ТО
То ли птица, то ли зверь
Товарищ Арсений
Товарищ Песня
Только вдвоем
Только ты
Топтыжка
Торпедоносцы
Тот самый Мюнхгаузен
Точка, точка, запятая
ТУ
Тугой узел
Туманность Андромеды
Тучи покидают небо
ТЫ
Ты враг или друг?
Ты и я
Ты мой восторг, мое мучение
Ты молодец, Анита!
Ты помнишь
Ты — мне, я — тебе
Тысяча долларов в одну сторону
ТЮ
Тюк!
ТЯ
Тяжелая вода
Тяп-ляп, маляры
У
У Крутого яра
У матросов нет вопросов
У них есть Родина
У озера
У призраков в плену
У самого синего моря
У твоего порога
У тихой пристани
УБ
Убегающий август
Убийство на улице Данте
Убийство свидетеля
Убийца
Убийцы выходят на дорогу
Убить Шакала
Убить дракона
УВ
Уважаемый леший
Увеличительное стекло
УД
Удар! Еще удар!
Удивительная история, похожая на сказку
Удивительная находка, или самые обыкновенные чудеса
УЗ
Узнай меня
Узник замка Иф
Узники Бомона
УК
Украденное счастье
Украденный поезд
Украинская вендетта
Украинская рапсодия
Укротительница тигров
Укрощение огня
Укрощение строптивой
УЛ
Улица молодости
Улица полна неожиданностей
Улыбка
Ульзана. Судьба и надежда
УМ
Умеете ли вы жить?
Умирать не страшно
Умка
Умка ищет друга
Умная собачка Соня
УН
Униженные и оскорбленные
Уникум
УП
Упрямое тесто
УР
Ура! У нас каникулы!
Уральская рябинушка
Урга: Территория любви
Урок не впрок
Уроки наших предков
Уроки французского
УС
Усатый нянь
Успех
УТ
Утреннее шоссе
Утро без отметок
Утро вечера мудренее
УХ
Ух ты, говорящая рыба!
Уходя — уходи
УЧ
Ученик лекаря
Учитель
Учитель пения
Учитель танцев
УШ
Ушастик и его друзья
ФА
Фаворит
Фавориты луны
Фальшивая нота
Фантазеры
Фантазеры из Деревни Угоры
Фантазии Фарятьева
Фантастическая история
Фантик
Фаэтон - сын солнца
ФЕ
Федорино горе
Ференц Лист
ФИ
Филер
Филипок
Фильм, фильм, фильм
Финист - Ясный Сокол
Финист-ясный сокол
ФО
Фока - на все руки дока
Фокусник
Фома Гордеев
Фонтaн
Фонтан
Формула любви
Формула радуги
Фотография на память
ФР
Фрак для шалопая
Француз
Фронт в тылу врага
Фронт за линией фронта
ФУ
Фунтик и огурцы
Футболист
Футбольные звезды
Фуэте
ХА
Халиф-аист
Ханума
Хареба и Гоги
ХВ
Хвастливый мышонок
Хвосты
ХИ
Хитрая ворона
ХЛ
Хлеб детства моего
Хлеб и соль
Хлеб, золото, наган
ХМ
Хмурое утро
Хмурый Вангур
ХО
Ход белой королевы
Хождение за три моря
Хозяин тайги
Хозяйка гостиницы
Хоккеисты
Холодное лето пятьдесят третьего
Холодный март
Хомут для маркиза
Хорошо сидим!
Хотите – верьте, хотите – нет...
Хочу бодаться!
Хочу быть отважным
Хочу верить
Хочу, чтоб он пришел
ХР
Храбрец-удалец
Храбрый Пак
Храбрый заяц
Храбрый олененок
Храбрый портняжка
Храм воздуха
Храни меня, мой талисман
Храни свою звезду
Хроника одного дня
Хроника пикирующего бомбардировщика
Хрустальный башмачок
ХУ
Хуторок в степи
ЦА
Цапля и журавль
Царевич Проша
Царевна-лягушка
Цареубийца
Цари
ЦВ
Цвет граната
Цветик-Семицветик
Цветик-семицветик
Цветок на камне
Цветок папоротника
Цветы запоздалые
ЦЕ
Целуются зори
Цель
Цена
Центровой из поднебесья
Цену смерти спроси у мертвых
ЦИ
Цирк
Цирк зажигает огни
Циркачонок
ЦЫ
Цыган
Цыганка Аза
Цыганское счастье
Ч.
Ч.П. — чрезвычайное происшествие
ЧП
ЧП районного масштаба
ЧА
Чайка
Чайковский
Чапаев
Чародеи
Частная жизнь
Частный детектив, или Операция "Кооперация"
Часы с кукушкой
Чаша терпения
ЧЕ
Чебурашка
Чебурашка идет в школу
Человек в рамке
Человек в футляре
Человек в футляре
Человек идет за солнцем
Человек из ресторана
Человек на своем месте
Человек ниоткуда
Человек с бульвара Капуцинов
Человек с киноаппаратом
Человек с планеты Земля
Человек с ружьем
Человек №217
Человек, которого я люблю
Человек, который сомневается
Человек-амфибия
Человек-невидимка
Чемодан
Чемпион мира
Черевички
Через тернии к звездам
Черемушки
Чермен
Черная Гора
Черная курица
Черная курица, или Подземные жители
Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви
Черно-белое кино
Черноморочка
Черный капитан
Черный монах
Черный принц Аджуба
Черт с портфелем
Чертенок с пушистым хвостом
Чертов пьяница
Чертова дюжина
Чертово колесо
Честное волшебное
Честный, умный, неженатый
Четверо с одного двора
Четвертая высота
Четвертый сон Анны Андреевны
Чехарда
ЧИ
Чиполлино
Чиполлино
Чистое небо
Чистые пруды
Чичерин
ЧЛ
Член правительства
ЧО
Чокнутые
ЧР
Чрезвычайные обстоятельства
ЧТ
Что посеешь
Что с тобой происходит?
Что такое хорошо и что такое плохо
Что у Сеньки было
ЧУ
Чувства
Чудак из 5 «Б»
Чудак из пятого «Б»
Чудак-человек
Чудаки
Чудеса среди бела дня
Чудесница
Чудесница
Чудесный колокольчик
Чудесный сад
Чудо без чудес
Чудо с косичками
Чудо-мельница
Чужая белая и рябой
Чужая жена и муж под кроватью
Чужая компания
Чужая родня
Чужие дети
Чужие игры
Чужие письма
Чужие следы
Чужой звонок
Чук и Гек
Чуня
Чуридило
Чучело
Чучело-мяучело
ША
Шаг с крыши
Шайбу! Шайбу!
Шакалы
Шакалёнок и верблюд
Шалтай-Болтай
Шапка-невидимка
Шапокляк
Шарик-фонарик
Шарф любимой
Шахматная горячка
ШВ
Шведская спичка
ШЕ
Шел четвертый год войны
Шелковая кисточка
Шельменко - денщик
Шельменко-денщик
Шереметьево 2
Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Кровавая надпись
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Собака Баскервилей
Шестнадцатая весна
Шестое июля
Шестой
Шестьдесят беглецов
Шестьдесят дней
ШИ
Шинель
Шинель
ШК
Шкатулка с секретом
Школа злословия
Школа мужества
Школьный вальс
Шкура
Шкура белого медведя
Шкурник
ШЛ
Шла собака по роялю
Шляпа
ШО
Шоколадный бунт
Шофер поневоле
Шофёр на один рейс
ШП
Шпионские страсти
ШТ
Штемп
Штепсель женит Тарапуньку
Шторм
Шторм на суше
Штрафной удар
ШУ
Шумный день
Шурале
Шурка выбирает море
Шурочка
Шут
Шутки
Шутки в сторону
ШЁ
Шёл трамвай десятый номер
ЩЕ
Щедрое лето
Щедрый вечер
Щелкунчик
Щен из созвездия «Гончих псов»
Щенок
Щенок и старая тапочка
ЩИ
Щит и меч
ЭК
Эквилибрист
Экипаж
Экипаж машины боевой
Эксперимент
Эксперимент доктора Абста
ЭЛ
Элегия
ЭН
Энтузиазм (Симфония Донбасса)
ЭС
Эскадра уходит на запад
Эскадрон гусар летучих
ЭТ
Эта веселая планета
Эта проклятая покорность
Эта твердая земля
Эта тревожная зима
Эти невинные забавы
Эти разные, разные, разные лица
Эти... три верные карты...
Это было в Донбассе
Это было в разведке
Это мгновение
Это мы не проходили
Это мы, господи...
Это начиналось так...
Это не про меня
Это что за птица?
Этюды о Врубеле
ЭФ
Эффект Ромашкина
ЮБ
Юбилей
ЮЛ
Юлька
Юля-капризуля
ЮН
Юнга северного флота
Юнга со шхуны «Колумб»
Юность Бемби
Юность Бэмби
Юность Максима
Юность Петра
Юность наших отцов
ЮР
Юркины рассветы
Я
Я - Куба
Я буду ждать...
Я вас дождусь...
Я вас любил
Я жду птенца
Я жду тебя, кит
Я купил папу
Я нарисую солнце
Я объявляю вам войну
Я служу на границе
Я тебя ненавижу
Я тебя никогда не забуду
Я хочу петь
Я шагаю по Москве
Я — Хортица
Я — актриса
Я — черноморец
Я,
Я, бабушка, Илико и Илларион
ЯБ
Яблоко на ладони
Яблоко раздора
Яблочный пирог
ЯГ
Ягодка любви
ЯР
Ярослав Мудрый
Ярославна, королева Франции
Ярость
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Ангола
Аргентина
Армения
Афганистан
Бангладеш
Башкортостан
Беларусь
Бельгия
Бенин
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Бутан
Ватикан
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
ГДР
Гаити
Гана
Гватемала
Германия
Гондурас
Гонконг
Гренландия
Греция
Грузия
Дания
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
КНДР
Казахстан
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Китай
Колумбия
Конго
Корея
Косово
Коста-Рика
Кот-д’Ивуар
Куба
Кувейт
Латвия
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Мадагаскар
Макао
Македония
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Монако
Монголия
Мьянма
Намибия
Непал
Нигерия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Пакистан
Палестина
Папуа - Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Российская империя
Россия
Руанда
Румыния
СССР
США
Саудовская Аравия
Сенегал
Сербия
Сербия и Черногория
Сингапур
Сирия
Словакия
Словения
Сомали
Таджикистан
Таиланд
Тайвань
Танзания
Тунис
Туркмения
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
ФРГ
Федеративные Штаты Микронезии
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Чад
Черногория
Чехия
Чехословакия
Чили
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Эквадор
Эстония
ЮАР
Югославия
Япония
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