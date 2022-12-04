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Фестиваль Context 2022. Программа короткометражных фильмов «Эксперимент» Фестиваль Context 2022. Программа короткометражных фильмов «Эксперимент»
Киноафиша Фильмы Фестиваль Context 2022. Программа короткометражных фильмов «Эксперимент»

Фестиваль Context 2022. Программа короткометражных фильмов «Эксперимент», 2022

2022 / США / Бельгия / Молдавия / Ирландия / Австралия / Словения / Мексика / Бразилия / Испания / Корея / Россия / Китай / Иран / Армения / Австрия
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О фильме

В этом году кинопрограмма фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva представляет самые яркие короткометражные танцевальные фильмы, музыкальные и экспериментальные видео последних лет, созданные режиссерами, хореографами и мультидисциплинарными артистами со всего мира. О чем в кадре говорят артисты и авторы видео? О хрупкости человеческого тела, сиюминутности искусства и глубоких связях с историей, о зависимости человека от окружающей среды и его возможности влиять на мир, о субъективном и личном восприятии движения, тела и жеста, сопряжении с музыкой, светом, ритмом и другими составляющими танца.

Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Постер фильма Фестиваль Context 2022. Программа короткометражных фильмов «Эксперимент» 1 постер
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Пионер
17:00 от 500 ₽
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«Фестиваль Context 2022. Программа короткометражных фильмов «Эксперимент»» в кинотеатрах

вс 4 пт 9
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Пионер Киевская
2D
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