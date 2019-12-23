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Постер фильма Ип Ман: Мастер кунг-фу
4.6
Киноафиша Фильмы Ип Ман: Мастер кунг-фу
4.6

Ип Ман: Мастер кунг-фу

, 2019
Ip Man: Kung Fu Master
Китай / боевик / 18+
Постер фильма Ип Ман: Мастер кунг-фу
4.6

О фильме

После того как японская армия вторгается на территории Фошана, Ип Ман становится мишенью для очень влиятельного бандита.

В ролях

Филип Херш
Policeman 11
Майкл Вонг
Майкл Вонг
Дэннис То
Синь Ваньлижо
Qing Chuan
Юэ Дунфэн
Qiao Wu
Yu-Hang To
Ip Man
Xiaohu Tong
Chief Yuan
Qinyuan Chang
Zhang Yongcheng
Matt Fowler
IP Man
Matt Fowler
IP Man
Jiayi Guo
Mei Zanzi
Rizhu Li
Pai Guzi
Режиссер Ли Лимин
Сценарист Ли Лимин, Qingshui Shi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 23 декабря 2019
Премьера в мире 23 декабря 2019
Дата выхода
1 апреля 2021 Индонезия
23 декабря 2019 Китай
26 ноября 2020 Южная Корея

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $158 953
Другие названия
Zong shi Ye Wen, Ip Man: Kung Fu Master, IP Man: El maestro del kung fu, Ip Man Kung Fu Master - Les origines, Ip Man: O Mestre do Kung Fu, Ип Ман: Мастер кунг-фу, イップ・マン 宗師, 宗师叶问, 宗師葉問, Ip Man - Kung Fu Master, Ip Man O Mestre do Kung Fu, IP Man – El Maestro Del Kung Fu, 叶问·宗师

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
Обновлено 15 июня 2022

Отзывы о фильме

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Ип Ман: Мастер кунг-фу - смотреть в онлайн-кинотеатре

Ип Ман: Мастер кунг-фу

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