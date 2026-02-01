Отзывы о мультфильме
Коварный космический пират рыщет по космосу в поисках зверей, чтобы продать их подороже. Однажды его корабль терпит бедствие над планетой, где живут Супер Мишка и его друзья. Растеряв всю добычу, злодей хочет похитить зверюшек, весело и беззаботно проводящих время на планете. Теперь Супер Мишке, крокодильчику, свинке, панде и остальным друзьям придется дать отпор, ведь они – Суперкоманда!
|19 февраля 2026
|Россия
|Кинологистика
|26 февраля 2026
|Казахстан
|6+
|19 февраля 2026
|Кыргызстан