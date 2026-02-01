Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Супер Мишка
1 постер
Пойду 2
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Супер Мишка

Супер Мишка

Bear Kid: Super Hero 6+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 2
Не пойду 0

О фильме

Коварный космический пират рыщет по космосу в поисках зверей, чтобы продать их подороже. Однажды его корабль терпит бедствие над планетой, где живут Супер Мишка и его друзья. Растеряв всю добычу, злодей хочет похитить зверюшек, весело и беззаботно проводящих время на планете. Теперь Супер Мишке, крокодильчику, свинке, панде и остальным друзьям придется дать отпор, ведь они – Суперкоманда!

Супер Мишка - дублированный трейлер
Супер Мишка  дублированный трейлер
Страна Китай
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 19 февраля 2026
Дата выхода
19 февраля 2026 Россия Кинологистика
26 февраля 2026 Казахстан 6+
19 февраля 2026 Кыргызстан
Производство Beijing Dream Planting Film Co.
Другие названия
Bear Kid: Super Hero, Супер Мишка и его команда, 熊孩子·探险熊兵
Режиссер
Zhuang Xiao
В ролях
Yongkang Chen
Xian Ge
Han Qiuyu
Chen Ruijie
Zezong Tang
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
Супер Мишка - дублированный трейлер
Супер Мишка Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше