Коварный космический пират рыщет по космосу в поисках зверей, чтобы продать их подороже. Однажды его корабль терпит бедствие над планетой, где живут Супер Мишка и его друзья. Растеряв всю добычу, злодей хочет похитить зверюшек, весело и беззаботно проводящих время на планете. Теперь Супер Мишке, крокодильчику, свинке, панде и остальным друзьям придется дать отпор, ведь они – Суперкоманда!