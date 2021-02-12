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Ассасин. Битва миров Ассасин. Битва миров
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A Writer's Odyssey

Ассасин. Битва миров, 2021

2021 / Китай
6.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Масштабный китайский экшен в жанре фэнтези
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Храбрый отец ищет без вести пропавшую дочь, предположительно похищенную контрабандистами. Для спасения ребенка ему потребуется преодолеть ряд испытаний, часть из которых развернется в фантастическом мире, населенном не только людьми, но и мифическими существами.

«Ассасин: Битва миров» — масштабный китайский экшен в жанре фэнтези. Кинокартина автора дилогии «Братство клинков» Лу Яна не только собрала в мировом прокате многомиллионную кассу, но и получила восторженные отзывы критиков. В основу блокбастера лег одноименный роман популярного писателя-фантаста Шуана Сюэтао.

Гуань Нин (Лэй Цзяинь) — убитый горем отец, потерявший единственную дочь по имени Мандарин (Ван Шэнди). Полицейские давно прекратили расследовать исчезновение девочки, признав ее мертвой, так что родитель вынужден взять инициативу в собственные руки. Спустя шесть лет утомительных поисков расследование выводит Нина на банду торговцев людьми, вероятно связанных с пропавшей Мандарин.

Параллельно разворачивается история одинокого воина, сражающегося с кровавым тираном и его армией наемных убийц в альтернативной цивилизации далекого прошлого. Постепенно две вселенные переплетаются между собой. Связующим звеном оказывается молодой писатель Лу Конгван (Дун Цзыцзянь), публикующий в открытом доступе сенсационный фэнтезийный веб-роман.

Загадочная Ту Лин (Ян Ми) приказывает Гуань Нину избавиться от Конгвана. Взамен он узнает информацию о местонахождении Мандарин. Готов ли отец пойти ради любимой дочери на убийство незнакомого человека?

 

 

Кинокартина создавалась под огромным влиянием современной веб-литературы. За последние пять лет отрасль стала в Китае заметным явлением поп-культуры и произвела в индустрии настоящую революцию. Сетевая литература не только расширила жанровые границы, но и позволила публиковаться всем желающим, вне зависимости от социального статуса и профессиональных навыков.

В основу сюжета легло произведение «Убийство писателя» популярного у себя на родине автора Шуан Сюэтао. Он также исполнил в экранизации небольшую, но запоминающуюся роль.

Режиссерское кресло занял Лу Ян, известный прежде всего по исторической саге «Братство клинков». В 2020 году китайский постановщик выпустил экшен «Подвиг», ставший одним из лидеров мирового проката.

Исполнитель главной роли Лэй Цзяинь уже работал с Лу Яном над сиквелом «Братства клинков». Актера можно было увидеть в таких хитах фантастического жанра, как «Блуждающая земля» и «Сумасшедший пришелец», в совокупности собравших в прокате свыше миллиарда долларов.

После колоссального успеха фильма в национальном прокате, 22 марта 2021 года было объявлено о запуске в производство сиквела. Лу Ян вновь получил место кинорежиссера, а к своим персонажам вернулись Лэй Цзяинь, Ян Ми и Дун Цзыцзянь.

Созданием спецэффектов занималась команда из 800 человек, а постпродакшн занял два года.

Музыку написал австралиец Джед Курзель, для которого фильм «Ассасин: Битва миров» стал первым опытом работы в Китае. В послужном списке композитора такие картины, как «Чужой: Завет», «Оверлорд» и «Строго на запад».

В имперской столице фэнтезийного мира правит жестокий Бог, направо и налево убивая невинных жителей. Только один герой — молодой Кунвэнь — решает противостоять тирану, но теперь за парнем охотится убийца в красном. Сюжет новой книги писателя Лу Кунвэня внезапно начинает прорываться в реальность и угрожать существованию этого мира.

6.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 27 мая 2021
Премьера онлайн 16 сентября 2021
Премьера в мире 12 февраля 2021
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Лу Ян
Лу Ян
В ролях
Лэй Цзяинь
Лэй Цзяинь
Дун Цзыцзянь
Дун Цзыцзянь
Тун Лия
Тун Лия
Юй Хэвэй
Го Цзинфэй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ассасин. Битва миров 3 постера
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Ассасин. Битва миров смотреть онлайн

Ассасин. Битва миров
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Гуан Нин (Лэй Цзяинь), потрепанный мужчина с грустными глазами, давно ищет дочь, похищенную злоумышленниками. Внезапно на его пути встречается бизнесвумен Ту Лин (Ян Ми), которая обещает помочь. Естественно, не за просто так. Начальник Ту Лин — цифровой магнат Ли Му (Юй Хэвэй). В отличие от Илона Маска, у него есть слабость: каким-то мистическим образом его жизнь зависит от третьесортного писателя  Лу Конвена (Дун Цзыцзянь). Конвен пишет фэнтези про злого демона Редмейна, и всякий…
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Comon 9 июня 2021, 01:43
Китай рулит, не только в экономике. Ещё один супер фильм за месяц
Максим Рубанов 27 мая 2021, 23:23
В рейтинге цифры местами перепутали явно
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8 апреля 2021 11:00
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