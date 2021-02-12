Ассасин. Битва миров, 2021

Храбрый отец ищет без вести пропавшую дочь, предположительно похищенную контрабандистами. Для спасения ребенка ему потребуется преодолеть ряд испытаний, часть из которых развернется в фантастическом мире, населенном не только людьми, но и мифическими существами.
«Ассасин: Битва миров» — масштабный китайский экшен в жанре фэнтези. Кинокартина автора дилогии «Братство клинков» Лу Яна не только собрала в мировом прокате многомиллионную кассу, но и получила восторженные отзывы критиков. В основу блокбастера лег одноименный роман популярного писателя-фантаста Шуана Сюэтао.
Гуань Нин (Лэй Цзяинь) — убитый горем отец, потерявший единственную дочь по имени Мандарин (Ван Шэнди). Полицейские давно прекратили расследовать исчезновение девочки, признав ее мертвой, так что родитель вынужден взять инициативу в собственные руки. Спустя шесть лет утомительных поисков расследование выводит Нина на банду торговцев людьми, вероятно связанных с пропавшей Мандарин.
Параллельно разворачивается история одинокого воина, сражающегося с кровавым тираном и его армией наемных убийц в альтернативной цивилизации далекого прошлого. Постепенно две вселенные переплетаются между собой. Связующим звеном оказывается молодой писатель Лу Конгван (Дун Цзыцзянь), публикующий в открытом доступе сенсационный фэнтезийный веб-роман.
Загадочная Ту Лин (Ян Ми) приказывает Гуань Нину избавиться от Конгвана. Взамен он узнает информацию о местонахождении Мандарин. Готов ли отец пойти ради любимой дочери на убийство незнакомого человека?
Кинокартина создавалась под огромным влиянием современной веб-литературы. За последние пять лет отрасль стала в Китае заметным явлением поп-культуры и произвела в индустрии настоящую революцию. Сетевая литература не только расширила жанровые границы, но и позволила публиковаться всем желающим, вне зависимости от социального статуса и профессиональных навыков.
В основу сюжета легло произведение «Убийство писателя» популярного у себя на родине автора Шуан Сюэтао. Он также исполнил в экранизации небольшую, но запоминающуюся роль.
Режиссерское кресло занял Лу Ян, известный прежде всего по исторической саге «Братство клинков». В 2020 году китайский постановщик выпустил экшен «Подвиг», ставший одним из лидеров мирового проката.
Исполнитель главной роли Лэй Цзяинь уже работал с Лу Яном над сиквелом «Братства клинков». Актера можно было увидеть в таких хитах фантастического жанра, как «Блуждающая земля» и «Сумасшедший пришелец», в совокупности собравших в прокате свыше миллиарда долларов.
После колоссального успеха фильма в национальном прокате, 22 марта 2021 года было объявлено о запуске в производство сиквела. Лу Ян вновь получил место кинорежиссера, а к своим персонажам вернулись Лэй Цзяинь, Ян Ми и Дун Цзыцзянь.
Созданием спецэффектов занималась команда из 800 человек, а постпродакшн занял два года.
Музыку написал австралиец Джед Курзель, для которого фильм «Ассасин: Битва миров» стал первым опытом работы в Китае. В послужном списке композитора такие картины, как «Чужой: Завет», «Оверлорд» и «Строго на запад».
В имперской столице фэнтезийного мира правит жестокий Бог, направо и налево убивая невинных жителей. Только один герой — молодой Кунвэнь — решает противостоять тирану, но теперь за парнем охотится убийца в красном. Сюжет новой книги писателя Лу Кунвэня внезапно начинает прорываться в реальность и угрожать существованию этого мира.