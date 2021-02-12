Ассасин. Битва миров, 2021

Храбрый отец ищет без вести пропавшую дочь, предположительно похищенную контрабандистами. Для спасения ребенка ему потребуется преодолеть ряд испытаний, часть из которых развернется в фантастическом мире, населенном не только людьми, но и мифическими существами.

«Ассасин: Битва миров» — масштабный китайский экшен в жанре фэнтези. Кинокартина автора дилогии «Братство клинков» Лу Яна не только собрала в мировом прокате многомиллионную кассу, но и получила восторженные отзывы критиков. В основу блокбастера лег одноименный роман популярного писателя-фантаста Шуана Сюэтао.

Гуань Нин (Лэй Цзяинь) — убитый горем отец, потерявший единственную дочь по имени Мандарин (Ван Шэнди). Полицейские давно прекратили расследовать исчезновение девочки, признав ее мертвой, так что родитель вынужден взять инициативу в собственные руки. Спустя шесть лет утомительных поисков расследование выводит Нина на банду торговцев людьми, вероятно связанных с пропавшей Мандарин.

Параллельно разворачивается история одинокого воина, сражающегося с кровавым тираном и его армией наемных убийц в альтернативной цивилизации далекого прошлого. Постепенно две вселенные переплетаются между собой. Связующим звеном оказывается молодой писатель Лу Конгван (Дун Цзыцзянь), публикующий в открытом доступе сенсационный фэнтезийный веб-роман.

Загадочная Ту Лин (Ян Ми) приказывает Гуань Нину избавиться от Конгвана. Взамен он узнает информацию о местонахождении Мандарин. Готов ли отец пойти ради любимой дочери на убийство незнакомого человека?