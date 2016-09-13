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Брюс Ли: Рождение дракона Брюс Ли: Рождение дракона
Киноафиша Фильмы Брюс Ли: Рождение дракона
Birth of the Dragon

Брюс Ли: Рождение дракона, 2016

2016 / США / Канада / Китай
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Современное переосмысление культовых боевиков с участием Брюса Ли
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Режиссер Джордж Нолфи известен по сериалу «Преданность» и фантастическому триллеру «Меняющие реальность». В его новом проекте о великом мастере единоборств «Брюс Ли: Рождение дракона» сыграли: Филип Нг («Однажды в Шанхае», «Дикий город», «Обнаженный солдат»), Билли Магнуссен («Потерянный Валентин»), Терри Чен («Томбой») и другие.  

«Брюс Ли: Рождение дракона» – современное переосмысление культовых боевиков с участием Брюса Ли. Кем был легендарный актер и реформатор китайских боевых искусств, снявшийся в десятках картин? Перед зрителями развернется Сан-Франциско 60-х. Брюс Ли бросает вызов прославленному мастеру конг-фу  Вонг Джек Мэну. 

- Впервые фильм «Брюс Ли: Рождение дракона» был показан на Международном кинофестивале в Торонто – 13 сентября 2016 года

- Актер и каскадер Майк Мо мог получить главную роль

- Съемочные работы велись в канадском городе Ванкувер

- На 12-ом Китайском кинофестивале «Брюс Ли: Рождение дракона» получил награду «Золотой ангел»

- Сценаристы Стивен Дж. Ривел и Кристофер Уилкинсон уже сотрудничали в проектах «Никсон», «Али», «Жертвуя пешкой», «В погоне за Майлзом»

- Первоначальный монтаж фильма был плохо воспринят зрителями, так что картину тщательно переделали, удалив сцены с Билли Магнуссеном и сосредоточив внимание на исполнителе главной роли Филипе Нг

- Филип Нг прославился после игры в конг-фу дораме «Кулак в четырех стенах»

- Прототипом для персонажа Магнуссена, Стива МакКи, стал актер Стив Маккуин, учившийся у Брюса Ли

Брюс Ли: Рождение дракона – это биографическая драма, которая рассказывает о человеке, ставшем легендой еще при жизни, оказавшейся слишком короткой. Звали его Брюс Ли. Его звезда загорелась стремительно, успех был оглушительным, но судьба почему-то распорядилась так, что он рано ушел из жизни. Но даже за тот небольшой промежуток времени, который Брюс успел прожить, он смог сделать очень многое. Самое главное, что он был примером того, что человек может развить и тренировать свое тело бесконечно, делая его более выносливым, сильным и красивым. Те трюки, которые выполнял Брюс тогда, мало кто может повторить до сих пор.

5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 7 сентября 2017
Премьера онлайн 19 января 2018
Премьера в мире 13 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Джордж Нолфи
Джордж Нолфи
В ролях
Филип Нг
Филип Нг
Билли Магнуссен
Билли Магнуссен
Терри Чен
Терри Чен
Рон Юань
Рон Юань
Ванесса Росс
Ванесса Росс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Брюс Ли: Рождение дракона 3 постера
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Брюс Ли: Рождение дракона смотреть онлайн

Брюс Ли: Рождение дракона
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за 1 рубль
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Мастера Чайна-тауна недовольны тем, что Брюс Ли основал школу боевых искусств и обучает жителей Сан-Франциско секретам кунг-фу. Дескать, боятся, что у американцев преимущество в силе и росте по сравнению с ними, да и в общем это как-то не правильно. Слухи доходят до самого Брюса Ли; как раз в это же время Вон Джек Ман покидает Шаолиньский монастырь и приезжает в США преподавать боевые искусства. По мнению молодого и горячего мастера вин чуня, все не просто так и монах прибыл по его душу: он…
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саундтрек фильма Брюс Ли: Рождение дракона
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