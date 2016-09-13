Брюс Ли: Рождение дракона, 2016

Режиссер Джордж Нолфи известен по сериалу «Преданность» и фантастическому триллеру «Меняющие реальность». В его новом проекте о великом мастере единоборств «Брюс Ли: Рождение дракона» сыграли: Филип Нг («Однажды в Шанхае», «Дикий город», «Обнаженный солдат»), Билли Магнуссен («Потерянный Валентин»), Терри Чен («Томбой») и другие.

«Брюс Ли: Рождение дракона» – современное переосмысление культовых боевиков с участием Брюса Ли. Кем был легендарный актер и реформатор китайских боевых искусств, снявшийся в десятках картин? Перед зрителями развернется Сан-Франциско 60-х. Брюс Ли бросает вызов прославленному мастеру конг-фу Вонг Джек Мэну.