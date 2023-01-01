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Исчезающая пастораль
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Fade Away Pastoral

Исчезающая пастораль, 2018

2018 / Китай
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2018
Возраст 18+
Режиссер
Адися Сяжэхэмань
В ролях
Маэрцзян Баитукэнь
Хайлати Хаму
Лина Сякань
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Исчезающая пастораль 1 постер
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