Фестиваль Context 2022. Программа короткометражных фильмов «Кинотанец», 2022

В этом году кинопрограмма фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva представляет самые яркие короткометражные танцевальные фильмы, музыкальные и экспериментальные видео последних лет, созданные режиссерами, хореографами и мультидисциплинарными артистами со всего мира. О чем в кадре говорят артисты и авторы видео? О хрупкости человеческого тела, сиюминутности искусства и глубоких связях с историей, о зависимости человека от окружающей среды и его возможности влиять на мир, о субъективном и личном восприятии движения, тела и жеста, сопряжении с музыкой, светом, ритмом и другими составляющими танца.