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Фестиваль Context 2022. Программа короткометражных фильмов «Кинотанец» Фестиваль Context 2022. Программа короткометражных фильмов «Кинотанец»
Киноафиша Фильмы Фестиваль Context 2022. Программа короткометражных фильмов «Кинотанец»

Фестиваль Context 2022. Программа короткометражных фильмов «Кинотанец», 2022

2022 / Армения / Россия / Индия / Австралия / Уругвай / Аргентина / Франция / Канада / Италия / Грузия / Германия / Китай
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О фильме

В этом году кинопрограмма фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva представляет самые яркие короткометражные танцевальные фильмы, музыкальные и экспериментальные видео последних лет, созданные режиссерами, хореографами и мультидисциплинарными артистами со всего мира. О чем в кадре говорят артисты и авторы видео? О хрупкости человеческого тела, сиюминутности искусства и глубоких связях с историей, о зависимости человека от окружающей среды и его возможности влиять на мир, о субъективном и личном восприятии движения, тела и жеста, сопряжении с музыкой, светом, ритмом и другими составляющими танца.

Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Постер фильма Фестиваль Context 2022. Программа короткометражных фильмов «Кинотанец» 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Пионер
19:30 от 800 ₽
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«Фестиваль Context 2022. Программа короткометражных фильмов «Кинотанец»» в кинотеатрах

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Пионер Киевская
2D
19:30 от 800 ₽
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