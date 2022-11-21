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Постер фильма Фестиваль Context 2022. Программа короткометражных фильмов «Кинотанец»
Киноафиша Фильмы Фестиваль Context 2022. Программа короткометражных фильмов «Кинотанец»

Фестиваль Context 2022. Программа короткометражных фильмов «Кинотанец»

, 2022
Армения, Россия, Индия, Австралия, Уругвай, Аргентина, Франция, Канада, Италия, Грузия, Германия, Китай / короткометражный / 18+
Постер фильма Фестиваль Context 2022. Программа короткометражных фильмов «Кинотанец»

О фильме

В этом году кинопрограмма фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva представляет самые яркие короткометражные танцевальные фильмы, музыкальные и экспериментальные видео последних лет, созданные режиссерами, хореографами и мультидисциплинарными артистами со всего мира. О чем в кадре говорят артисты и авторы видео? О хрупкости человеческого тела, сиюминутности искусства и глубоких связях с историей, о зависимости человека от окружающей среды и его возможности влиять на мир, о субъективном и личном восприятии движения, тела и жеста, сопряжении с музыкой, светом, ритмом и другими составляющими танца.

Детали фильма

Страна Армения / Россия / Индия / Австралия / Уругвай / Аргентина / Франция / Канада / Италия / Грузия / Германия / Китай
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 21 ноября 2022

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