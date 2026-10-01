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Постер фильма Чарли Чэн ловит вора и срывает с него маску
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Чарли Чэн ловит вора и срывает с него маску

, 1941
Chen cha li dapo yinshen dao
Китай / драма, детектив / 18+
Постер фильма Чарли Чэн ловит вора и срывает с него маску

В ролях

Xinyuan Xu
Meijun Gu
Qiuxia Gong
Wan Zhang
Zhuyou Wang
Xiu Jiang
Langen Han
Режиссер Xinfu Xu
Сценарист Xinfu Xu
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1941
Производство Chinese Movie Joint Company
Другие названия
Chen cha li dapo yinshen dao, Charles Chan Breaks the Conceal Down, Чарли Чэн ловит вора и срывает с него маску, 陈查礼大破隐身盗

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Обновлено 1 октября 2026

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