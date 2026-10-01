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Чарли Чэн ловит вора и срывает с него маску
Чарли Чэн ловит вора и срывает с него маску
, 1941
Chen cha li dapo yinshen dao
Китай / драма, детектив / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
В ролях
Xinyuan Xu
Meijun Gu
Qiuxia Gong
Wan Zhang
Zhuyou Wang
Xiu Jiang
Langen Han
Режиссер
Xinfu Xu
Сценарист
Xinfu Xu
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Китай
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
1941
Производство
Chinese Movie Joint Company
Другие названия
Chen cha li dapo yinshen dao, Charles Chan Breaks the Conceal Down, Чарли Чэн ловит вора и срывает с него маску, 陈查礼大破隐身盗
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Обновлено 1 октября 2026
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