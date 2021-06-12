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Re dai wang shi

Тебе одиноко сегодня вечером?, 2021

2021 / Китай
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Китайская драма о странной дружбе убийцы и вдовы
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Тебе одиноко сегодня вечером?»

Яркий представитель одной из ведущих кинематографий современности. Китай давно теснит Голливуд — не только по кассовым сборам, но и по качеству итогового материала. В 2020 году масштабная военная драма «Восемь сотен» стала самым кассовым фильмов в мировом прокате. «Тебе одиноко сегодня вечером?» — еще один жанровый проект из Поднебесной, добившийся признания далеко за пределами своей родины.

Работа Вэня Шипэя сочетает в себе элементы психологического триллера и американского нуара 40-50-х годов, предлагая запутанную историю с непредсказуемым финалом.

Визуальный ряд — одно из главных достоинств этого произведения. Мрачная эстетика, неоновые огни ночных улиц и атмосфера фатализма станут усладой для глаз всех тех, кто ценит в кинематографе не только содержание, но и форму.

Криминальный триллер «Тебе одиноко сегодня вечером?» демонстрировался в рамках престижного Каннского кинофестиваля 2021 года и с ходу покорил европейскую аудиторию. Критики сопоставили картину с ранними хитами Вонга Кар-Вая и культовым «Машинистом» Брэда Андерсона.

Идеальный вариант для всех поклонников авторского кино, уставших от однотипных глянцевых блокбастеров.

Дебют режиссера Вэня Шипэя, также выступившего одним из сценаристов.

Англоязычное название Are You Lonesome Tonight — отсылка к одноименному хиту музыканта Элвиса Пресли.

Продюсером выступил Нин Хао, за плечами которого такие блокбастеры, как «Ассасин: Битва миров», «Умираю, как хочу жить» и «Братство клинков 2». Также фильмография Хао содержит ряд режиссерских (включая ленту «Ничья земля», участвовавшую в основном конкурсе Берлинале), сценарных и актерских работ. Практически каждый из перечисленных релизов собрал на родине свыше ста миллионов долларов, из-за чего скудную кассу фильма «Тебе одиноко сегодня вечером?», составившую 10 миллионов, можно расценивать как коммерческую неудачу.

Сильвия Чан, сыгравшая Лин Ма, ранее снималась в картинах ведущих мировых кинематографистов, среди которых Энг Ли, Цуй Харка и Франсуа Жирар, а также поработала на одной площадке с Сэмюэлем Л. Джексоном и Джеки Чаном. Кроме того, звезда экрана сама поставила свыше десяти полнометражных фильмов.

Как и Сильвия Чан, исполнитель главной роли Эдди Пэн («Великая стена», «Герой», «Ученик мастера») имеет тайваньское происхождение. Большую часть юности он провел в Канаде, изучая экономику, но в 20 лет бросил учебу ради карьеры в кино.

1997 год. Мастер по ремонту кондиционеров Сюэмин случайно насмерть сбивает мужчину на пустынной дороге и скрывается с места преступления. Вскоре он сталкивается с его вдовой и начинает искать с ней встречи, мучаясь чувством вины и думая сознаться в содеянном. А когда Сюэмин спасает женщину от нападения коллекторов, между ними завязывается дружба.

5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 14 октября 2021
Премьера в мире 12 июня 2021
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Вэнь Шипэй
В ролях
Эдди Пэн
Эдди Пэн
Сильвия Чан
Ван Яньхуэй
Чжан Юй
Цзян Пэйяо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тебе одиноко сегодня вечером? 4 постера
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Тебе одиноко сегодня вечером?
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Дебютная картина молодого режиссера Вэня Шипэя «Тебе одиноко сегодня вечером?» была показана на Каннском кинофестивале в этом году и боролась за «Золотую камеру». Азиатское кино сейчас востребовано больше, чем где-то пятнадцать лет тому назад. Теперь большинство смотрит корейские, японские, китайские и даже тайские дорамы у себя дома, снимает тиктоки про «Игру в кальмара» и обязательно ходит на языковые курсы. Хорошо, что российский кинопрокат не упускает…
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