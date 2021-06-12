Тебе одиноко сегодня вечером?, 2021

5 причин посмотреть фильм «Тебе одиноко сегодня вечером?»

Яркий представитель одной из ведущих кинематографий современности. Китай давно теснит Голливуд — не только по кассовым сборам, но и по качеству итогового материала. В 2020 году масштабная военная драма «Восемь сотен» стала самым кассовым фильмов в мировом прокате. «Тебе одиноко сегодня вечером?» — еще один жанровый проект из Поднебесной, добившийся признания далеко за пределами своей родины.

Работа Вэня Шипэя сочетает в себе элементы психологического триллера и американского нуара 40-50-х годов, предлагая запутанную историю с непредсказуемым финалом.

Визуальный ряд — одно из главных достоинств этого произведения. Мрачная эстетика, неоновые огни ночных улиц и атмосфера фатализма станут усладой для глаз всех тех, кто ценит в кинематографе не только содержание, но и форму.

Криминальный триллер «Тебе одиноко сегодня вечером?» демонстрировался в рамках престижного Каннского кинофестиваля 2021 года и с ходу покорил европейскую аудиторию. Критики сопоставили картину с ранними хитами Вонга Кар-Вая и культовым «Машинистом» Брэда Андерсона.

Идеальный вариант для всех поклонников авторского кино, уставших от однотипных глянцевых блокбастеров.