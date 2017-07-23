Овдовевшая ведьма, 2017

Потеряв дом и мужа, крестьянка по имени Ван Эрхао отправляется в путешествие с десятилетним братом погибшего мужа в прокачанном «семейном фургончике». Колеся на нем по градам и весям, она рассказывает мальчику о своей прошлой жизни. Чтобы найти убежище от симней стужи, она притворяется шаманкой-ведьмой, обещая прогнать из деревни злых духов, и по иронии судьбы ее выдуманные колдовские трюки часто воплощаются в жизнь. Тем не менее, она скоро теряет свои способности из-за жадности и равнодушия людей, и история ее жизни в итоге заканчивается трагедией и разочарованием.