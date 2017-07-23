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Овдовевшая ведьма
Киноафиша Фильмы Овдовевшая ведьма
Bei fang yi pian cang mang

Овдовевшая ведьма, 2017

2017 / Китай
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Потеряв дом и мужа, крестьянка по имени Ван Эрхао отправляется в путешествие с десятилетним братом погибшего мужа в прокачанном «семейном фургончике». Колеся на нем по градам и весям, она рассказывает мальчику о своей прошлой жизни. Чтобы найти убежище от симней стужи, она притворяется шаманкой-ведьмой, обещая прогнать из деревни злых духов, и по иронии судьбы ее выдуманные колдовские трюки часто воплощаются в жизнь. Тем не менее, она скоро теряет свои способности из-за жадности и равнодушия людей, и история ее жизни в итоге заканчивается трагедией и разочарованием.

6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 23 июля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Цай Чэньцзе
В ролях
Тиффани Тянь
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Овдовевшая ведьма 2 постера
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