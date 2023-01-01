Сельский почтальон, 1999

Герой этого фильма, старый почтальон, всю жизнь разносит почту по горным деревушкам Хунани. Приходит время, когда сумку почтальона вместо отца должен надеть сын. Из-за смешных, на первый взгляд, мелочей (собака, привыкшая к старому почтальону, отказывается сопровождать сына) отец и сын в первый раз уходят на работу вместе. Их будничное, но вовсе не простое путешествие позволяет сыну лучше понять отца, оценить его самоотверженность и душевность. В фильм с незамысловатым сюжетом на экране удалось воспроизвести не только яркие самобытные характеры, но и суровую красоту природы горного края, атмосферу народной культуры и особенности быта.

Развернуть