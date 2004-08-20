Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великая ирония" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Три... экстрима
Киноафиша Фильмы Три... экстрима
Three... Extremes / Saam gaang yi

Три... экстрима, 2004

2004 / Китай / Южная Корея / Япония
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

1. "Пельмени" /Dumplings/

Режиссер: Фрут Чань
В главных ролях: Мириам Еун, Бай Линг
Страна: Китай (Гонконг)

Ни одна женщина не сможет устоять, если ей представится возможность омолодиться, а Цин может себе это позволить. Бывшая звезда телевидения вышла замуж за знаменитого богача и обречена на то, чтобы ее мечта сбылась. Она знакомится с таинственным поваром Меем, который готовит ей пельмени по особому рецепту. Осталось всего ничего – сильно поверить и есть пельмени с начинкой из человеческих зародышей.

"Женщины в Гонконге представляют собой мощную потребительскую силу. В 21 веке предпочтения женского пола в области потребления переместились с моды на поддержание своей красоты. Женщинам больше не нужно безропотно мириться со стигматами старения, они жаждут высшего наслаждения от мгновенного омоложения. Думаю, не далеко то время, когда начнется потребление "человеческой" плаценты, что издавна предписывала китайская медицина. Что если человеческая плацента помимо исцеления принесет вечную красоту? Тогда в Гонконге может возродиться каннибализм и очень вероятно – не только в Гонконге", – Фрут Чань.


2. "Снято!" /Cut/

Режиссер: Пак Чхан-Ук
В главной роли: Ли Бюн-хун
Страна: Южная Корея

Рю Цзи-хо – преуспевающий кинорежиссер – богатый, уважаемый, талантливый, симпатичный и добрый по своей природе, счастлив в браке. Вернувшись однажды домой, он обнаруживает там совершенно незнакомого человека. Этот незнакомец – актер массовки, на которого Рю никогда не обращал внимания. Этот человек ужасно завидует тому, что режиссеру повезло в жизни, и пришел все разрушить. Он привел ребенка и взял в заложники жену-пианистку Рю. И теперь он предлагает Рю выбор: убить ребенка или смотреть, как его жене отрезают пальцы.

"Большая часть моих фильмов посвящена теме мести, это истории о переносе чувства вины, о людях, которые винят в своих поступках других, поскольку отказываются винить себя. "Снято!" представляет собой вариацию на эту тему, здесь во главу угла поставлена дилемма. Главного героя вынуждают сделать необратимый выбор. Если сделать выбор означает отречься от всего, во что ты верил, никто больше не может ручаться за себя. Жизнь – бесконечный процесс выбора", – Пак Чхан-Ук.


3. "Ящик" /Box/

Режиссер: Такаши Миике
В главных ролях: Киоко Хасегава, Ацуро Ватабе
Страна: Япония

Киоко – знаменитая писательница и красивая женщина, но ведет одинокий образ жизни. Она не может никому открыть свое сердце. Все началось в детстве – с событий, которые травмировали ее. Когда Киоко было десять лет, она случайно стала причиной того, что ее сестра сгорела заживо. Ее убитый горем наставник Хикита исчез из ее жизни. Киоко преследуют воспоминания об ее сестре-близняшке, и она посвятила свою жизнь поискам Хикиты. Однажды Киоко находит на письменном столе букет цветов и приглашение. На карточке указаны только место и время встречи – там, где умерла ее сестра.

"Когда я впервые услышал, что три разных режиссера будут снимать три новеллы для одного фильма, я сразу подумал об экспериментальном фильме, снятом в киношколе. Самое замечательное заключается в том, что мы более спокойны в процессе съемок, а студенты сильно бы нервничали. Не могу объяснить почему, но я думал только о том, чтобы сделать спокойный, тихий фильм – фильм такой тихий, что может свести тебя с ума. "Ящик" – другой фильм, потому что не следует "идеальной" повествовательной структуре. Он начинается с максимального напряжения, и это напряжение не ослабевает на протяжении всего фильма", – Такаши Миике.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 1 сентября 2005
Премьера в мире 20 августа 2004
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Фрут Чань
В ролях
Кан Хе-Джон
Чун-а Юм
Бай Лин
Бай Лин
Киоко Хасегава
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Три... экстрима
Зомби одним планом! 7.8
Зомби одним планом! (2017)
Побег из завтра 5.0
Побег из завтра (2013)
Жажда 6.9
Жажда (2009)
Сукияки вестерн Джанго 6.7
Сукияки вестерн Джанго (2007)
Сочувствие госпоже Месть 7.2
Сочувствие госпоже Месть (2005)
Зебрамен 6.5
Зебрамен (2004)
Инфекция 6.1
Инфекция (2004)
Пельмени 6.8
Пельмени (2004)
Один пропущенный звонок 5.4
Один пропущенный звонок (2003)
Сочувствие господину Месть 7.2
Сочувствие господину Месть (2002)
Счастье семьи Катакури 5.9
Счастье семьи Катакури (2002)
Кинопроба 7.3
Кинопроба (1999)
Рейтинг фильма
6.8
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Постер фильма Три... экстрима 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Нашла и посмотрела.

В отсмотренном варианте Миике идет первым, кореец замыкает тройку.

Новелла Миике напомнила Кинопробу. Нежная девушка с… Читать дальше…
Полинка 2 апреля 2015, 12:51
Вчера посмотрела этот фильм... Спасибо Афиша.СПб.ру - они подарили нам билеты. Был полный зал (это всё были такие же как мы приглашённые), хотя я… Читать дальше…
Отзывы Написать
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Related video
«Красивая песня»: никогда не догадаетесь, какой советский шлягер обожают американцы
Неожиданный поворот: вот что выяснилось о романе Бабкиной с Гором
Математический тест: справится далеко не каждый
Доживший до 94 лет Добронравов каждый день завтракал этим блюдом: стоит сущие копейки
Не для детских глаз: непонятно, как этот развратный мультфильм показывали в СССР
От популярного российского актера без ума даже иностранцы: считают его номером один
Отбил у другого, а теперь прячет: как выглядит «иностранная» жена Серебрякова
Не все так гладко: семья Анисиной и Джигурды раскололась
Восточный гороскоп на октябрь 2023: вот кого ждет успех, а кого несчастья
Шукшина запустила себя до критического состояния: внучка онемела, увидев, что с ней сделали в больнице
Люди заметили странность в поведении Дубовицкой: посудите сами
Развратница — не иначе: ахнете, увидев, в каком виде снималась Вертинская в 17 лет
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше