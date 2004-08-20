Три... экстрима, 2004

1. "Пельмени" /Dumplings/

Режиссер: Фрут Чань

В главных ролях: Мириам Еун, Бай Линг

Страна: Китай (Гонконг)

Ни одна женщина не сможет устоять, если ей представится возможность омолодиться, а Цин может себе это позволить. Бывшая звезда телевидения вышла замуж за знаменитого богача и обречена на то, чтобы ее мечта сбылась. Она знакомится с таинственным поваром Меем, который готовит ей пельмени по особому рецепту. Осталось всего ничего – сильно поверить и есть пельмени с начинкой из человеческих зародышей.

"Женщины в Гонконге представляют собой мощную потребительскую силу. В 21 веке предпочтения женского пола в области потребления переместились с моды на поддержание своей красоты. Женщинам больше не нужно безропотно мириться со стигматами старения, они жаждут высшего наслаждения от мгновенного омоложения. Думаю, не далеко то время, когда начнется потребление "человеческой" плаценты, что издавна предписывала китайская медицина. Что если человеческая плацента помимо исцеления принесет вечную красоту? Тогда в Гонконге может возродиться каннибализм и очень вероятно – не только в Гонконге", – Фрут Чань.



2. "Снято!" /Cut/

Режиссер: Пак Чхан-Ук

В главной роли: Ли Бюн-хун

Страна: Южная Корея

Рю Цзи-хо – преуспевающий кинорежиссер – богатый, уважаемый, талантливый, симпатичный и добрый по своей природе, счастлив в браке. Вернувшись однажды домой, он обнаруживает там совершенно незнакомого человека. Этот незнакомец – актер массовки, на которого Рю никогда не обращал внимания. Этот человек ужасно завидует тому, что режиссеру повезло в жизни, и пришел все разрушить. Он привел ребенка и взял в заложники жену-пианистку Рю. И теперь он предлагает Рю выбор: убить ребенка или смотреть, как его жене отрезают пальцы.

"Большая часть моих фильмов посвящена теме мести, это истории о переносе чувства вины, о людях, которые винят в своих поступках других, поскольку отказываются винить себя. "Снято!" представляет собой вариацию на эту тему, здесь во главу угла поставлена дилемма. Главного героя вынуждают сделать необратимый выбор. Если сделать выбор означает отречься от всего, во что ты верил, никто больше не может ручаться за себя. Жизнь – бесконечный процесс выбора", – Пак Чхан-Ук.



3. "Ящик" /Box/

Режиссер: Такаши Миике

В главных ролях: Киоко Хасегава, Ацуро Ватабе

Страна: Япония

Киоко – знаменитая писательница и красивая женщина, но ведет одинокий образ жизни. Она не может никому открыть свое сердце. Все началось в детстве – с событий, которые травмировали ее. Когда Киоко было десять лет, она случайно стала причиной того, что ее сестра сгорела заживо. Ее убитый горем наставник Хикита исчез из ее жизни. Киоко преследуют воспоминания об ее сестре-близняшке, и она посвятила свою жизнь поискам Хикиты. Однажды Киоко находит на письменном столе букет цветов и приглашение. На карточке указаны только место и время встречи – там, где умерла ее сестра.

"Когда я впервые услышал, что три разных режиссера будут снимать три новеллы для одного фильма, я сразу подумал об экспериментальном фильме, снятом в киношколе. Самое замечательное заключается в том, что мы более спокойны в процессе съемок, а студенты сильно бы нервничали. Не могу объяснить почему, но я думал только о том, чтобы сделать спокойный, тихий фильм – фильм такой тихий, что может свести тебя с ума. "Ящик" – другой фильм, потому что не следует "идеальной" повествовательной структуре. Он начинается с максимального напряжения, и это напряжение не ослабевает на протяжении всего фильма", – Такаши Миике.