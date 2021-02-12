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Xiong Chu Mo: Kuang Ye Da Lu

Тайна парка развлечений, 2021

2021 / Китай
4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Мультфильм о веселых и опасных приключениях медведей-близнецов
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Седьмой мультфильм из серии «Медведи Буни». В не тронутом цивилизацией лесу открывается парк развлечений, где проходит конкурс с призовым фондом в размере миллион долларов. Конечно же, братцы-медведи не могли обойти соревнование стороной. На него же заявляется их извечный враг – лесоруб, готовый на все ради выигрыша. Впереди участников турнира ждет незабываемый опыт!

Браяр и Брамбл — лесные медведи, успевшие побывать в самых неожиданных уголках вселенной. За плечами братьев путешествие в мезозойскую эру, населенную первобытными хищниками, а также охота за волшебными сокровищами трех миров. На этот раз судьба забрасывает непоседливых зверей в футуристический парк развлечений «Дикая земля», разработанный гениальным ученым.

Используя высокотехнологичные браслеты, меняющие ДНК, посетители могут превратиться в любое дикое животное. Чтобы привлечь аудиторию, основатель парка проводит конкурс. Тот, кто придет к финишу раньше остальных, выиграет миллион долларов. Одним из первых на участие записывается лесоруб Вик, мечтающий сорвать большой куш. Но он не подозревает, что беззаботные братья-медведи Браяр и Брамбл уже тут как тут.

За конкуренцией нескольких десятков претендентов наблюдают тысячи зрителей со всех уголков континента. Преодолевая один уровень за другим, Вик, Браяр и Брамбл попадают в заварушку, выпутаться из которой можно лишь сообща. Как оказалось, соревнование — лишь прикрытие для чего-то зловещего. И если не предпринять срочных мер, злоумышленники уничтожат весь лес. Удастся ли трио сработаться в команде?

«Медведи Буни» — одна из самых успешных анимационных франшиз в истории Китая. Первая часть вышла на экраны 17 января 2014 года и установила кассовый рекорд на родине, достигнув общемировой отметки в 40,5 миллиона долларов. Шестая серия «Взрыв в прошлое» (2019) принесла своим создателям 112 миллионов долларов.

Режиссерское кресло занял Дин Лян, участвовавший в создании пяти предыдущих мультфильмов. Авторами сценария, как и всегда, выступили Рэйчел Сюй и Цуй Тэчжи.

Полнометражный цикл основан на одноименном мультсериале 2012 года.

Премьера состоялась в 2020 году на международном кинофестивале в Шанхае.

Кинотеатральный релиз планировался на 25 января 2020 года, но из-за вспышки вируса COVID-19 седьмая часть вышла лишь 12 февраля 2021 года, во время китайского Нового года. 

По заявлению авторов, мультфильм посвящен теме счастья, а также его влияния на поведение человека.

Чжан Вей и Чжан Бинцзюнь подарили свои голоса братьям-медведям Браяру и Брамблу в шестой раз подряд. Тань Сяо также вернулся к роли Вика.

«Тайна парка развлечений» выдвигалась на соискание премии «Золотой петух» за лучшую анимацию.

Заглавную композицию «Я всегда буду здесь» исполнила тайваньская поп-певица Лала Хсю. Ранее ей также доводилось участвовать в дубляже двух частей «Рио» для китайского проката.

Производством занималась студия Fantawild Animation. Для создания животных использовались технологии Xgen и Fangte, а их количество достигло отметки в 387 персонажей.

Первый китайский мультфильм, в котором люди превращаются в животных.

Медведи снова в деле. Они приезжают в загадочный парк развлечений, где их ждут невероятные приключения, весёлые розыгрыши и, конечно же, аттракционы. Медведи найдут новых друзей и вместе с ними раскроют тайну парка.

4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 5 августа 2021
Премьера онлайн 5 апреля 2021
Премьера в мире 12 февраля 2021
Возраст 6+
Прокатчик Magic Film Company
Режиссер
Динг Лианг
В ролях
Чжан Вэй
Чжан Бинцзюнь
Тань Сяо
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Тайна парка развлечений 3 постера
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Тайна парка развлечений
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Вик – друг двух братцев-медведей Брамбла и Бриара – решает поучаствовать в конкурсе, проводимом в фантастическом парке «Дикая Земля», в котором люди благодаря высокотехнологичным браслетам могут превращаться в животных. Разделившись на команды по три человека, участники будут выполнять сложные задания на территории парка. Участливый Бриар решает подключиться и помочь другу, благо в парке, где люди превращаются в животных, никто не поймёт, что Бриар – медведь.…
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