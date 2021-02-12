Тайна парка развлечений, 2021

Седьмой мультфильм из серии «Медведи Буни». В не тронутом цивилизацией лесу открывается парк развлечений, где проходит конкурс с призовым фондом в размере миллион долларов. Конечно же, братцы-медведи не могли обойти соревнование стороной. На него же заявляется их извечный враг – лесоруб, готовый на все ради выигрыша. Впереди участников турнира ждет незабываемый опыт!
Браяр и Брамбл — лесные медведи, успевшие побывать в самых неожиданных уголках вселенной. За плечами братьев путешествие в мезозойскую эру, населенную первобытными хищниками, а также охота за волшебными сокровищами трех миров. На этот раз судьба забрасывает непоседливых зверей в футуристический парк развлечений «Дикая земля», разработанный гениальным ученым.
Используя высокотехнологичные браслеты, меняющие ДНК, посетители могут превратиться в любое дикое животное. Чтобы привлечь аудиторию, основатель парка проводит конкурс. Тот, кто придет к финишу раньше остальных, выиграет миллион долларов. Одним из первых на участие записывается лесоруб Вик, мечтающий сорвать большой куш. Но он не подозревает, что беззаботные братья-медведи Браяр и Брамбл уже тут как тут.
За конкуренцией нескольких десятков претендентов наблюдают тысячи зрителей со всех уголков континента. Преодолевая один уровень за другим, Вик, Браяр и Брамбл попадают в заварушку, выпутаться из которой можно лишь сообща. Как оказалось, соревнование — лишь прикрытие для чего-то зловещего. И если не предпринять срочных мер, злоумышленники уничтожат весь лес. Удастся ли трио сработаться в команде?
«Медведи Буни» — одна из самых успешных анимационных франшиз в истории Китая. Первая часть вышла на экраны 17 января 2014 года и установила кассовый рекорд на родине, достигнув общемировой отметки в 40,5 миллиона долларов. Шестая серия «Взрыв в прошлое» (2019) принесла своим создателям 112 миллионов долларов.
Режиссерское кресло занял Дин Лян, участвовавший в создании пяти предыдущих мультфильмов. Авторами сценария, как и всегда, выступили Рэйчел Сюй и Цуй Тэчжи.
Полнометражный цикл основан на одноименном мультсериале 2012 года.
Премьера состоялась в 2020 году на международном кинофестивале в Шанхае.
Кинотеатральный релиз планировался на 25 января 2020 года, но из-за вспышки вируса COVID-19 седьмая часть вышла лишь 12 февраля 2021 года, во время китайского Нового года.
По заявлению авторов, мультфильм посвящен теме счастья, а также его влияния на поведение человека.
Чжан Вей и Чжан Бинцзюнь подарили свои голоса братьям-медведям Браяру и Брамблу в шестой раз подряд. Тань Сяо также вернулся к роли Вика.
«Тайна парка развлечений» выдвигалась на соискание премии «Золотой петух» за лучшую анимацию.
Заглавную композицию «Я всегда буду здесь» исполнила тайваньская поп-певица Лала Хсю. Ранее ей также доводилось участвовать в дубляже двух частей «Рио» для китайского проката.
Производством занималась студия Fantawild Animation. Для создания животных использовались технологии Xgen и Fangte, а их количество достигло отметки в 387 персонажей.
Первый китайский мультфильм, в котором люди превращаются в животных.
Медведи снова в деле. Они приезжают в загадочный парк развлечений, где их ждут невероятные приключения, весёлые розыгрыши и, конечно же, аттракционы. Медведи найдут новых друзей и вместе с ними раскроют тайну парка.