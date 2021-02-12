Тайна парка развлечений, 2021

Седьмой мультфильм из серии «Медведи Буни». В не тронутом цивилизацией лесу открывается парк развлечений, где проходит конкурс с призовым фондом в размере миллион долларов. Конечно же, братцы-медведи не могли обойти соревнование стороной. На него же заявляется их извечный враг – лесоруб, готовый на все ради выигрыша. Впереди участников турнира ждет незабываемый опыт!

Браяр и Брамбл — лесные медведи, успевшие побывать в самых неожиданных уголках вселенной. За плечами братьев путешествие в мезозойскую эру, населенную первобытными хищниками, а также охота за волшебными сокровищами трех миров. На этот раз судьба забрасывает непоседливых зверей в футуристический парк развлечений «Дикая земля», разработанный гениальным ученым.

Используя высокотехнологичные браслеты, меняющие ДНК, посетители могут превратиться в любое дикое животное. Чтобы привлечь аудиторию, основатель парка проводит конкурс. Тот, кто придет к финишу раньше остальных, выиграет миллион долларов. Одним из первых на участие записывается лесоруб Вик, мечтающий сорвать большой куш. Но он не подозревает, что беззаботные братья-медведи Браяр и Брамбл уже тут как тут.

За конкуренцией нескольких десятков претендентов наблюдают тысячи зрителей со всех уголков континента. Преодолевая один уровень за другим, Вик, Браяр и Брамбл попадают в заварушку, выпутаться из которой можно лишь сообща. Как оказалось, соревнование — лишь прикрытие для чего-то зловещего. И если не предпринять срочных мер, злоумышленники уничтожат весь лес. Удастся ли трио сработаться в команде?