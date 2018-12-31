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Король динозавров Король динозавров
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Dino King 3D: Journey to Fire Mountain

Король динозавров, 2017

2017 / Китай / Южная Корея
5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Факты О фильме

- Продолжение мультфильма "Тарбозавр 3D" (2012)

- Первая часть мультфильма собрала в прокате более 1 миллиона долларов

- "Король динозавров" был выпущен вместе с документальным фильмом "Тарбозавр: Самый могучий", который стал приквелом к обеим частям. Фильм спродюсирован режиссером Ханом Сан-хо.

Спеклс, свирепый тарбозавр, потерявший свою семью в сражении, вместе со своим младшим сыном скитается по Земле в поисках пропитания. Но когда сына похищают, Спеклсу предстоит не только столкнуться с заклятым врагом, но и найти надежных союзников.

5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 31 декабря 2018
Премьера в мире 31 декабря 2018
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Хан Сан-хо
В ролях
Пак Хи-сун
Ра Ми-ран
Ким Сон-гюн
Ким Ын-су
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Король динозавров 3 постера
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Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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