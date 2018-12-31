Король динозавров, 2017

- Продолжение мультфильма "Тарбозавр 3D" (2012)
- Первая часть мультфильма собрала в прокате более 1 миллиона долларов
- "Король динозавров" был выпущен вместе с документальным фильмом "Тарбозавр: Самый могучий", который стал приквелом к обеим частям. Фильм спродюсирован режиссером Ханом Сан-хо.
Спеклс, свирепый тарбозавр, потерявший свою семью в сражении, вместе со своим младшим сыном скитается по Земле в поисках пропитания. Но когда сына похищают, Спеклсу предстоит не только столкнуться с заклятым врагом, но и найти надежных союзников.