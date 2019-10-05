Начинающий певец, живущий со своей бабушкой в столице Бутана, мечтает получить визу для переезда в Австралию. Но перед этим ему нужно отработать год в деревенской школе Лунаны .
|2 июня 2022
|Австралия
|PG
|27 января 2022
|Бразилия
|10
|17 февраля 2023
|Великобритания
|13 января 2022
|Германия
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|16 ноября 2019
|Гонконг
|27 апреля 2023
|Греция
|16 ноября 2019
|Дания
|A
|29 июля 2022
|Испания
|21 апреля 2023
|Норвегия
|A
|17 июля 2020
|Тайвань
|普遍級
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