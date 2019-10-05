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Постер фильма Лунана: Як в классной комнате
7.4
Киноафиша Фильмы Лунана: Як в классной комнате
7.4

Лунана: Як в классной комнате

, 2019
Lunana: A Yak in the Classroom
Бутан, Китай / драма, семейный / 18+
Постер фильма Лунана: Як в классной комнате
7.4

О фильме

Начинающий певец, живущий со своей бабушкой в столице Бутана, мечтает получить визу для переезда в Австралию. Но перед этим ему нужно отработать год в деревенской школе Лунаны .

В ролях

Паво Чойнинг Дорджи
Угйен Дорджи
Ugyen Norbu Lhendup
Мичен
Kelden Lhamo Gurung
Салдон
Pem Zam
Pem Zam
Sangay Lham
Kencho
Chimi Dem
Pema
Sangay Letho
Sangay Dorji
Namgay Lham
Namgay
Dorji Choden
Dorji Choden
Dorji Dem
Dorji
Режиссер Паво Чойнинг Дорджи
Сценарист Паво Чойнинг Дорджи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бутан / Китай
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 3 апреля 2020
Премьера в мире 5 октября 2019
Дата выхода
2 июня 2022 Австралия PG
27 января 2022 Бразилия 10
17 февраля 2023 Великобритания
13 января 2022 Германия 0
16 ноября 2019 Гонконг
27 апреля 2023 Греция
16 ноября 2019 Дания A
29 июля 2022 Испания
21 апреля 2023 Норвегия A
17 июля 2020 Тайвань 普遍級
25 ноября 2022 Финляндия S
11 мая 2022 Франция
30 сентября 2020 Южная Корея ALL
Сборы в мире $1 990 014
Производство Dangphu Dingphu: A 3 Pigs Production, Huanxi Media Group
Другие названия
Lunana, Lunana: A Yak in the Classroom, L'école du bout du monde, Skolan vid världens ände, Skolen ved verdens ende, 不丹是教室, A Felicidade das Pequenas Coisas, Koulu maailman laidalla, Lunana - Das Glück liegt im Himalaya, Lunana: Egy jak az iskolateremben, Lunana: Il villaggio alla fine del mondo, Lunana: jak v razredu, Lunana: Sınıftaki Yak, Lunana: Un iac a l'escola, Lunana. Szkoła na końcu świata, Lunana. Un yak en la escuela, Um Iaque na Sala de Aula, Λουνάνα: Ένα γιακ μες στην τάξη, Лунана: Як в классной комнате, לונאנה: יש יאק בכיתה, 교실 안의 야크, ブータン 山の教室, 鲁娜娜：教室里的一头牦牛, Lunana: szkoła na końcu świata, 鲁纳纳之歌

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Обновлено 30 июля 2026

Цитаты

Ugyen Dorji Подъём будет тяжёлым?
Michen Нет, всё будет легко. Первые шесть дней — прогулка вдоль реки. Потом небольшой подъём. А когда дойдём туда, прогулка станет такой приятной, что захочется, чтобы она не кончалась.

Отзывы о фильме

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