Группа ученых-палеонтологов отправляется в рискованную экспедицию на далекий необитаемый остров в надежде найти редкое растение, способное помочь в создании лекарства от рака. По прибытии они обнаруживают там флору и фауну юрского периода, а также популяцию древних ящеров, которые совсем не рады гостям. Преодолев немало препятствий на пути к заветному растению, ученые все же достигают своей цели, но агрессивные велоцирапторы не намерены отпускать людей с острова живыми. Спастись удастся далеко не всем.