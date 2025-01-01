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Постер фильма Возвращение в парк Юрского периода
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Киноафиша Фильмы Возвращение в парк Юрского периода

Возвращение в парк Юрского периода

Chong fan zhu luo ji 18+
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О фильме

Группа ученых-палеонтологов отправляется в рискованную экспедицию на далекий необитаемый остров в надежде найти редкое растение, способное помочь в создании лекарства от рака. По прибытии они обнаруживают там флору и фауну юрского периода, а также популяцию древних ящеров, которые совсем не рады гостям. Преодолев немало препятствий на пути к заветному растению, ученые все же достигают своей цели, но агрессивные велоцирапторы не намерены отпускать людей с острова живыми. Спастись удастся далеко не всем.

Страна Китай
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 2025
Режиссер
Фэй Ли
В ролях
Гу Минхань
Сюэ Ян
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Возвращение в парк Юрского периода
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