Постер фильма Детектив из Чайнатауна, 1900 год
1 постер
Киноафиша Фильмы Детектив из Чайнатауна, 1900 год

Детектив из Чайнатауна, 1900 год

Tang Ren Jie Tan an 1900 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Китай / Гонконг
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2025
Сборы в мире $500 282 092
Производство As One Productions, Beijing Happy Film Industry, Beijing Yitong Chuanqi Film Culture
Другие названия
Tang tan 1900, Detective Chinatown 1900, 唐探1900, Detectivii din Chinatown 1900, Detetive Chinatown: O Mistério de 1900, Tang Ren Jie Tan an 1900, Детектив из Чайнатауна, 1900 год, 唐人街探案1900, 唐人街探案前传
Режиссер
Чэнь Сычэн
Чэнь Сычэн
Дай Мо
В ролях
Ван Баоцян
Лю Хаожань
Лю Хаожань
Чоу Юнь-Фат
Чоу Юнь-Фат
Ke Bai
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
