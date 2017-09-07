Ангелы носят белое, 2017

Уборщица Миа в прибрежном мотеле незаметно снимает на камеру телефона, как один из гостей пристает к двум 12-летним девочкам, остановившимся в соседнем номере. Опасаясь, что ее уволят, если она расскажет о случившемся, Миа предпочитает молчать. Взявшаяся за это дело об изнасиловании адвокат Хао желает во что бы то ни стало добиться справедливости, но сталкивается с тем, что все больше людей стараются замять инцидент. Не желая сдаваться, Хао отправляется за уликами в мотель, где произошло преступление, и встречает там Мию.