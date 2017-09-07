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Ангелы носят белое Ангелы носят белое
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Jin nian hua / Angels Wear White

Ангелы носят белое, 2017

2017 / Китай / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Уборщица Миа в прибрежном мотеле незаметно снимает на камеру телефона, как один из гостей пристает к двум 12-летним девочкам, остановившимся в соседнем номере. Опасаясь, что ее уволят, если она расскажет о случившемся, Миа предпочитает молчать. Взявшаяся за это дело об изнасиловании адвокат Хао желает во что бы то ни стало добиться справедливости, но сталкивается с тем, что все больше людей стараются замять инцидент. Не желая сдаваться, Хао отправляется за уликами в мотель, где произошло преступление, и встречает там Мию.

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 1 ноября 2021
Премьера в мире 7 сентября 2017
Режиссер
Вивиан Цюй
В ролях
Гэн Лэ
Ши Кэ
Ван Юэсинь
Лю Вэйвэй
Чжоу Мэйцзунь
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ангелы носят белое 2 постера
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