Над обрывом, 2021

1932 год. Четверо секретных агентов заброшены из Советского Союза на территорию марионеточного китайского государства Маньчжоу-го, созданного японскими военными в качестве плацдарма для нападения на Китай. Задача агентов — найти и вывезти из Маньчжоу-го свидетеля военных преступлений японской армии. Однако вскоре герои понимают, что их миссия раскрыта и они находятся под колпаком спецслужб Маньчжоу-го. Этот эффектный шпионский триллер, действие которого разворачивается в заснеженном Харбине, стал хитом китайского проката нынешнего года, собрав более 160 миллионов долларов.