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Xuan ya zhi shang

Над обрывом, 2021

2021 / Китай
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

1932 год. Четверо секретных агентов заброшены из Советского Союза на территорию марионеточного китайского государства Маньчжоу-го, созданного японскими военными в качестве плацдарма для нападения на Китай. Задача агентов — найти и вывезти из Маньчжоу-го свидетеля военных преступлений японской армии. Однако вскоре герои понимают, что их миссия раскрыта и они находятся под колпаком спецслужб Маньчжоу-го. Этот эффектный шпионский триллер, действие которого разворачивается в заснеженном Харбине, стал хитом китайского проката нынешнего года, собрав более 160 миллионов долларов.

7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 16 июня 2022
Премьера в мире 30 апреля 2021
Возраст 16+
Режиссер
Чжан Имоу
Чжан Имоу
В ролях
Чжан И
Чжан И
Юй Хэвэй
Цинь Хайлу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Над обрывом 2 постера
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