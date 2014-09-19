Неуловимый, 2014

Во время войны с Японией у двойного агента подпольщика Фу Цзиннянь была напарница «Тень». Их совместная работа должна была прекратиться после очередного задания, однако они столкнулись с серьезной угрозой, когда были захвачены их связной «Эхо», начальник Фу Цзинняня в Комитете разведки, и начальник разведки Цзы Цзэнын. В критической ситуации «Тень» жертвует собой, чтобы освободить Фу Цзиннянь. В реальной жизни у «Тени» есть подопечная — приемная сестра, Нин Дай, и судьбой им с Фу Цзиннянем уготовано влюбиться друг в друга, однако, хорошие времена длятся не долго: они вынуждены расстаться…