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Неуловимый
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One Step Away

Неуловимый, 2014

2014 / Китай
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

Во время войны с Японией у двойного агента подпольщика Фу Цзиннянь была напарница «Тень». Их совместная работа должна была прекратиться после очередного задания, однако они столкнулись с серьезной угрозой, когда были захвачены их связной «Эхо», начальник Фу Цзинняня в Комитете разведки, и начальник разведки Цзы Цзэнын. В критической ситуации «Тень» жертвует собой, чтобы освободить Фу Цзиннянь. В реальной жизни у «Тени» есть подопечная — приемная сестра, Нин Дай, и судьбой им с Фу Цзиннянем уготовано влюбиться друг в друга, однако, хорошие времена длятся не долго: они вынуждены расстаться…

5.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 19 сентября 2014
Режиссер
Баоан Жао
В ролях
Хунлэй Сунь
Квай Луньмэй
Квай Луньмэй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Неуловимый 1 постер
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