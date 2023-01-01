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Рыцарь в селении Двух Флагов
Киноафиша Фильмы Рыцарь в селении Двух Флагов
Shuang-Qi-Zhen daoke / The Swordsman in Double Flag Town

Рыцарь в селении Двух Флагов, 1991

1991 / Китай
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Молодой герой этого фильма, мастер фехтования на мечах Хай Гэ, приезжает в селение Двух Флагов, чтобы увезти оттуда красавицу Хао Мэй, предназначенную ему в жены еще до рождения. Однако ни девушка, ни ее отец не желают видеть Хай Гэ в качестве жениха. Как это нередко бывает в жизни, на помощь Хай Гэ приходит несчастье. Спасши Хао Мэй от бандитов-насильников, он завоевывает всеобщее уважение и симпатию. Но у убитого негодяя есть брат, главарь бандитской шайки. Жители селения с тревогой ждут продолжения кровавого конфликта…

7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1991
Возраст 18+
Режиссер
Хэ Пин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Рыцарь в селении Двух Флагов 1 постер
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