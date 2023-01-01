Рыцарь в селении Двух Флагов, 1991

Молодой герой этого фильма, мастер фехтования на мечах Хай Гэ, приезжает в селение Двух Флагов, чтобы увезти оттуда красавицу Хао Мэй, предназначенную ему в жены еще до рождения. Однако ни девушка, ни ее отец не желают видеть Хай Гэ в качестве жениха. Как это нередко бывает в жизни, на помощь Хай Гэ приходит несчастье. Спасши Хао Мэй от бандитов-насильников, он завоевывает всеобщее уважение и симпатию. Но у убитого негодяя есть брат, главарь бандитской шайки. Жители селения с тревогой ждут продолжения кровавого конфликта…