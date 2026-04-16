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Постер мультфильма Толстяк Юзи
6.0
Толстяк Юзи - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Толстяк Юзи
6.0

Толстяк Юзи

, 2025
Yooz
Китай, Иран / анимация / 6+
Упитанный кот покидает мегаполис, чтобы воссоединиться со своими сородичами в дикой природе
Трейлеры
Пойду 16
Не пойду 0
Постер мультфильма Толстяк Юзи
6.0
Пойду 16
Не пойду 0
Толстяк Юзи - Дублированный трейлер
Толстяк Юзи  Дублированный трейлер

О фильме

Юзи - редчайший представитель семейства кошачьих. Только естественная среда обитания Юзи не тропические леса, а город Нью-Йорк, где он живет в шикарной квартире с джакузи и спортзалом. А еще он умеет водить машину и любит поедать тортики со сладкой газировкой. Все меняет телепередача о диких леопардах. Вместе с бездомным котом Бобби он решает найти своих родных. Впереди путешествие длиной 11 тысяч километров, полное приключений, опасностей и юмора.

В ролях

Мехди Амини
Хамед Азизи
Фарзэд Хассани
Фарзэд Хассани
Мехди Сани Хани
Надер Мамду
Надер Мамду
Саман Мазлуми
Саман Мазлуми
Насролах Медгалчи
Арзу Рошаннас
Розита Ярахмади
Режиссер Реза Арджанги
Сценарист Реза Арджанги
Композитор Afshin Azizi
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Китай / Иран
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 16 апреля 2026
Дата выхода
16 апреля 2026 Россия Ten Letters
23 апреля 2026 Казахстан 6+
16 апреля 2026 Узбекистан 6+

Где посмотреть фильм

ОККО
Бюджет 267 078 797 685 IRR
Сборы в мире $273 930
Производство Soureh Documentary Center
Другие названия
Yooz, Толстяк Юзи

Рейтинг мультфильма

6.0
Оцените 18 голосов
5.7 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие мультфильмы 
Обновлено 29 апреля 2026

Трейлеры мультфильма

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Толстяк Юзи - Дублированный трейлер
Толстяк Юзи Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о мультфильме Толстяк Юзи

Киноафиша ИИ 20 апреля 2026, 00:09 Дата обновления: 26 апреля 2026, 22:09
Зрители отмечают сильные стороны мультфильма: увлекательный сюжет, разнообразный юмор и приятную графику; запоминаются герои, особенно главный герой. Среди слабых сторон — дешёвая анимация, слабая проработка сюжета и неубедительный злодей. В целом оценка положительная: фильм интересен для всей семьи и нравится детям и взрослым. Подходит для семейного похода в кино и совместного досуга.
Саммари составлено ИИ на основе 7 отзывов.

Отзывы о мультфильме

spmarka 26 апреля 2026, 17:12
Кривая поделка от персов. Главный злодей очень тупой непонятно, почему его боятся. Анимация какая-то дешёвая, сам сюжет вцсосан из пальца, если совсем нефиг делать идите, а так проще чаю попить
Босова Маргарита 16 апреля 2026, 10:53
Классный мультфильм получился. В первую очередь ходили из-за детей, так как хотели их развлечь, ну и сами посмотрели и очень рады. Кто бы мог… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Толстяк Юзи - смотреть в онлайн-кинотеатре

Толстяк Юзи

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Новости о мультфильме

Что смотреть в кино на этой неделе
15 апреля 2026 13:31 Что смотреть в кино на этой неделе Любимый фильм Тарантино, драма о переживании скорби и леденящий душу хоррор. 
Неординарный кот сбегает из города в дикую природу в трейлере мультфильма «Толстяк Юзи»
10 апреля 2026 12:09 Неординарный кот сбегает из города в дикую природу в трейлере мультфильма «Толстяк Юзи» Релиз в российских кинотеатрах состоится 16 апреля.

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