Постер фильма Последний подозреваемый
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 5.8
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Последний подозреваемый

Последний подозреваемый

Zheng jiu xian yi ren 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Чэнь - успешная адвокат, которая не проиграла ни одного дела. Однажды ее дочь похищают, и преступник требует, чтобы Чэнь защитила подозреваемого в убийстве девушки, которому грозит смертная казнь. Чэнь должна выиграть безнадежное дело, ведь если умрет подозреваемый, умрет и ее дочь. И ее принципы и репутация теперь не имеют значения.

Последний подозреваемый - дублированный трейлер
Последний подозреваемый  дублированный трейлер
Страна Китай
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 10 декабря 2024
Премьера в мире 1 ноября 2023
Дата выхода
30 ноября 2023 Гонконг
1 ноября 2023 Китай
16 ноября 2023 Сингапур NC16
26 января 2024 Тайвань
30 сентября 2025 Южная Корея 15
Сборы в мире $75 755
Производство Beijing Dino Films, Dongfang Chenxiang Cultural Investment, Tianjin Maoyan Weying Media
Другие названия
Zheng jiu xian yi ren, Last Suspect, 拯救嫌疑人, Ostatni podejrzany, Who's the Suspect, Последний подозреваемый
Режиссер
Чжан Мо
В ролях
Ли Хунчи
Кара Хуэй
Теренс Йин
Junjia Hong
Boogie Wang
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.8
10 голосов
5.8 IMDb
Последний подозреваемый - смотреть в онлайн-кинотеатре

Последний подозреваемый

Отзывы о фильме

Последний подозреваемый - дублированный трейлер
Последний подозреваемый Дублированный трейлер
