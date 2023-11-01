Отзывы о фильме
Чэнь - успешная адвокат, которая не проиграла ни одного дела. Однажды ее дочь похищают, и преступник требует, чтобы Чэнь защитила подозреваемого в убийстве девушки, которому грозит смертная казнь. Чэнь должна выиграть безнадежное дело, ведь если умрет подозреваемый, умрет и ее дочь. И ее принципы и репутация теперь не имеют значения.
|30 ноября 2023
|Гонконг
|1 ноября 2023
|Китай
|16 ноября 2023
|Сингапур
|NC16
|26 января 2024
|Тайвань
|30 сентября 2025
|Южная Корея
|15