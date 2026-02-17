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Постер фильма Затишье перед бурей
5.5
Киноафиша Фильмы Затишье перед бурей
5.5

Затишье перед бурей

, 2026
Jing zhe wu sheng
Китай / драма, триллер
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Постер фильма Затишье перед бурей
5.5
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Не пойду 0

О фильме

Внутри китайских спецслужб зреет предательство. Кто-то из своих сливает Западу сверхсекретные данные о разработке истребителя шестого поколения — технологии, которая должна обеспечить военное превосходство страны. Для выявления «крота» создаётся оперативная группа. Возглавляют расследование сотрудники отдела национальной безопасности Янь Ди и Хуан Кай. Они готовы идти до конца, чтобы вычислить врага в своих рядах. Но чем глубже они погружаются в дело, тем очевиднее становится: предатель может быть ближе, чем кажется.

В ролях

Джексон И
Yan Di
Чжу Илун
Чжу Илун
Huang Kai
Сун Цзя
Zhao Hong
Лэй Цзяинь
Лэй Цзяинь
Li Nan
Ян Ми
Bai Fan
Nathaniel Boyd
Nathan
Чэнь Минхао
Дуань Ихун
Дуань Ихун
Цзян Цилинь
Boyang Lin
Cecilia Liu
Xiao Yu
Yaowen Liu
Jian Hao
Режиссер Чжан Имоу
Сценарист Liang Chen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 22 мая 2026
Премьера в мире 17 февраля 2026
Дата выхода
17 февраля 2026 Австралия
17 февраля 2026 Бруней
17 февраля 2026 Великобритания 15
28 февраля 2026 Гонконг
20 февраля 2026 Ирландия 15A
17 февраля 2026 Китай
28 февраля 2026 Макао
17 февраля 2026 Малайзия
17 февраля 2026 Новая Зеландия
17 февраля 2026 Папуа - Новая Гвинея
17 февраля 2026 Сингапур NC16
26 марта 2026 Таиланд 13
17 февраля 2026 Фиджи
Сборы в мире $200 371 064
Производство DaiMai Entertainment, Shanghai Zhongzhong Film Co., Beijing Lifeng Culture Development
Другие названия
Jing zhe wu sheng, Scare Out, Затишье перед бурей, 惊蛰无声, เกมล่าทรชนคนล่าคน, 惊蛰

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 11 голосов
5.3 IMDb

Отзывы о фильме

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