Внутри китайских спецслужб зреет предательство. Кто-то из своих сливает Западу сверхсекретные данные о разработке истребителя шестого поколения — технологии, которая должна обеспечить военное превосходство страны. Для выявления «крота» создаётся оперативная группа. Возглавляют расследование сотрудники отдела национальной безопасности Янь Ди и Хуан Кай. Они готовы идти до конца, чтобы вычислить врага в своих рядах. Но чем глубже они погружаются в дело, тем очевиднее становится: предатель может быть ближе, чем кажется.
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