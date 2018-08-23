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Начальник специального отдела налоговой службы Уильям Люк расследует очередное дело о коррупции и отмывании денег, но процесс заходит в тупик. В это время в отдел внутренних расследований поступает информация, что Люк сам замешан во взяточничестве в особо крупных размерах. Теперь инспектору придется очень сильно постараться, чтобы отмыть свое честное имя и разоблачить продажных членов государственных структур.
|23 августа 2018
|Гонконг
|IIB