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Постер фильма Шторм L
5.7
Шторм L - Трейлер
Киноафиша Фильмы Шторм L
5.7

Шторм L

, 2018
'L' fung bou
Китай, Гонконг / боевик, криминал / 18+
Трейлеры
Постер фильма Шторм L
5.7
Шторм L - Трейлер
Шторм L  Трейлер

О фильме

Начальник специального отдела налоговой службы Уильям Люк расследует очередное дело о коррупции и отмывании денег, но процесс заходит в тупик. В это время в отдел внутренних расследований поступает информация, что Люк сам замешан во взяточничестве в особо крупных размерах. Теперь инспектору придется очень сильно постараться, чтобы отмыть свое честное имя и разоблачить продажных членов государственных структур.

В ролях

Луи Ку
William Luk
Джулиан Чун
Lau Po-Keung
Кевин Чэн
Стефи Тан
Патрик Там
Майкл Тсе
Adam Pak
Луис Чён
Лиу Кай-Чи
Хой-Панг Ло
Mak Cheung-Ching
Дин Хайфэн
Режиссер Дэвид Лам
Сценарист Ho-Wah Wong, Дэвид Лам, Man-Lung Ho
Композитор Anthony Chue
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай / Гонконг
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 7 сентября 2021
Премьера в мире 23 августа 2018
Дата выхода
23 августа 2018 Гонконг IIB

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Сборы в мире $64 517 456
Производство Pegasus Motion Pictures
Другие названия
'L' fung bou, L Storm, L風暴, Đội Chống Tham Nhũng 3, L Feng bao, Шторм L, 反贪风暴3, 反貪風暴3, คนคมโค่นพายุ 3, 제트스톰 3, L Storm (2018), L 풍폭, サンダーストーム 特殊捜査班：2018

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb

Трейлеры фильма

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Шторм L - Трейлер
Шторм L Трейлер
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Отзывы о фильме

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