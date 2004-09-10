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Eros

Эрос, 2004

2004 / США / Италия / Китай / Франция / Люксембург / Великобритания
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Три языка, три страны, три истории. Но все они об одном – о любви и страсти.

Новелла "Рука"

Автор сценария и режиссер-постановщик: Вонг Кар-Вай

В ролях: Ли Гонг, Чен ЧангГонконг, 1963 год.

Молодой портной Чанг влюбляется в соблазнительную куртизанку Хуа при первой же встрече, когда снимает новые мерки ее тела. Спустя много лет Чанг остается верен своей безответной любви, даже тогда, когда в жизни Хуа наступают трудные времена.

Новелла "Равновесие"

Автор сценария и режиссер-постановщик: Стивен Содерберг

В ролях: Роберт Дауни-мл., Алан Аркин, Эль КитсНью-Йорк, 1955 год.

Рекламный агент впадает в депрессию, ему кажется, что он потерял покой и равновесие. Он думает, что всему причиной навязчивый эротический сон с участием женщины, которую он не может узнать. Во время очередного сеанса психоанализа, его не вполне обычный психиатр пытается балансировать между интересами пациента и своими личными потребностями.

Новелла "Опасная связь вещей".

Режиссер-постановщик: Микеланджело Антониони

В ролях: Кристофер Буххольц, Реджина Немни, Луиза Раньери

Современная Тоскана. Проводя отпуск на побережье, супружеская пара обнаруживает, что их отношения теряют привлекательность. Однако чувственность мужа вновь пробуждается, когда он встречает таинственную молодую женщину.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 14 июля 2005
Премьера в мире 10 сентября 2004
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Микеланджело Антониони
Микеланджело Антониони
В ролях
Чен Чанг
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Алан Аркин
Алан Аркин
Кристофер Буххольц
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Эрос 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
yamamoto 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 15/07/2005 - 16:24:26
Абсолютно те же мысли были после просмотра.
Рука почти вернула в 2046 атмосферу, поэтому… Читать дальше…
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