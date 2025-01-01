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В храме Шаолинь
В храме Шаолинь
Zai shaolin
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Китай
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2022
Производство
Beijing Andalou Motion Picture
Другие названия
Zai shaolin, Into the Shaolin, В храме Шаолинь, 在少林
Режиссер
Hongyun Sun
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