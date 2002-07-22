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Hero / Ying xiong

Герой, 2002

2002 / Гонконг / Китай
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

Время действия: две тысячи лет назад. Место действия: царство Цинь. История: будущий Первый Император Единого Китая находится на грани завоевания враждующих земель. Три противника намерены убить его, и один подданный императора встает на их пути.

В Период Воюющих земель Китай был разделен на семь царств. Долгие годы эти царства боролись друг с другом. В результате, десятилетиями страдали и гибли люди. Царство Цинь было настроено решительнее всех. Царь Циня мечтал завоевать весь Китай и стать его Первым Императором. Долгое время он был мишенью для убийц из других царств, но самый большой страх внушали три легендарных воина "Сломанный меч", "Летящая снежинка" и "Небо". Тому, кто сразит этих трех воинов, царь Циня пообещал большую власть и горы золота. Но победить их было практически невозможно. За десять лет никто так и не приблизился к обещанному вознаграждению. Но вот во дворце появляется некто "Безымянный", который преподносит царю оружие трех убитых воинов, и царь с нетерпением ждет его объяснений. Находясь во дворце, всего в десяти шагах от самого царя, "Безымянный" рассказывает свою необычную историю. В течение десяти лет "Безымянный" изучал искусство меча и решил встать на пути у трех самых ловких убийц. Пользуясь секретами искусства владения мечом, "Безымянный" поразил непобедимое "Небо". Не останавливаясь на этой победе, он уничтожил знаменитую пару "Летящую снежинку" и "Сломанный меч". Но на этот раз он использовал более разрушительное оружие, нежели меч... их необычайную любовь друг к другу. Царь внимательно вслушивался в каждую деталь этой занимательной истории. Но у него была своя версия того, как Безымянному удалось победить трех воинов и предстать перед лицом самого царя! Оказывается, все было не так просто. В центре интриги – Безымянный и царь Циня, и всего лишь десять шагов между ними. В этих десяти шагах скрывается непостижимая история о любви, чести и долге. История о том, что означает быть Героем.

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 26 июня 2003
Премьера в мире 22 июля 2002
Возраст 12+
Режиссер
Чжан Имоу
Чжан Имоу
В ролях
Джет Ли
Джет Ли
Чжан Зийи
Мэгги Чеун
Даоминг Чен
Донни Йен
Донни Йен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Герой 2 постера
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Герой
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Наша рецензия
Давно не было такого хорошего кино. Так чтобы было все уравновешено – и сюжет, и музыка, и спецэффекты. Это современное китайское кино, снятое на самом высоком западном уровне. Как ни хороши были в Крадущемся тигре, прячущемся драконе «летающие драки», по сюжету, смысловой нагрузке он и рядом не стоит с Героем. Весь фильм, по сути, представляет собой диалог героя по имени Безымянный, победившего всех врагов китайского императора, с самим императором. Император пригласил Безымянного, чтобы…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Body, 23/08/2013 - 13:08:57):Фильм не мучает навязыванием идей

Не мучает, действительно. Он мучает визуалом.

Идеи хорошие и поданы… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Увы, китайское кино я не понимаю...
Фильм расслоился: развевающиеся на ветру километры шелка и волос ушли в одну сторону, идея - в другую. Сюжет… Читать дальше…
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