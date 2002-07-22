Герой, 2002

Время действия: две тысячи лет назад. Место действия: царство Цинь. История: будущий Первый Император Единого Китая находится на грани завоевания враждующих земель. Три противника намерены убить его, и один подданный императора встает на их пути.

В Период Воюющих земель Китай был разделен на семь царств. Долгие годы эти царства боролись друг с другом. В результате, десятилетиями страдали и гибли люди. Царство Цинь было настроено решительнее всех. Царь Циня мечтал завоевать весь Китай и стать его Первым Императором. Долгое время он был мишенью для убийц из других царств, но самый большой страх внушали три легендарных воина "Сломанный меч", "Летящая снежинка" и "Небо". Тому, кто сразит этих трех воинов, царь Циня пообещал большую власть и горы золота. Но победить их было практически невозможно. За десять лет никто так и не приблизился к обещанному вознаграждению. Но вот во дворце появляется некто "Безымянный", который преподносит царю оружие трех убитых воинов, и царь с нетерпением ждет его объяснений. Находясь во дворце, всего в десяти шагах от самого царя, "Безымянный" рассказывает свою необычную историю. В течение десяти лет "Безымянный" изучал искусство меча и решил встать на пути у трех самых ловких убийц. Пользуясь секретами искусства владения мечом, "Безымянный" поразил непобедимое "Небо". Не останавливаясь на этой победе, он уничтожил знаменитую пару "Летящую снежинку" и "Сломанный меч". Но на этот раз он использовал более разрушительное оружие, нежели меч... их необычайную любовь друг к другу. Царь внимательно вслушивался в каждую деталь этой занимательной истории. Но у него была своя версия того, как Безымянному удалось победить трех воинов и предстать перед лицом самого царя! Оказывается, все было не так просто. В центре интриги – Безымянный и царь Циня, и всего лишь десять шагов между ними. В этих десяти шагах скрывается непостижимая история о любви, чести и долге. История о том, что означает быть Героем.