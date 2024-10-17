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Постер фильма Под защитой
6.5
Под защитой - Трейлер
Киноафиша Фильмы Под защитой
6.5

Под защитой

, 2024
Bao biao
Китай / боевик, криминал / 18+
Трейлеры
Постер фильма Под защитой
6.5
Под защитой - Трейлер
Под защитой  Трейлер

В ролях

Джинджин Цюй
Zhong Xiaonan
Чуньюй Шаньшань
Peter
Кай Тан
Кай Тан
Tour
Fengchao Liu
Ju Yuanxi
Luxia Jiang
Qiu Xiaoxia
Rafael Lima
Fufu Yuan
Lin Zihao
Liang Zhao
Tetu
Ashton Chen
Gao Bin
Xing Yang
Nana
Si Yang
Wenwen's mother
Режиссер Цинь Пэнфэй
Сценарист Lizhi Kong
Композитор Wenyang Liu
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 17 октября 2024
Премьера в мире 17 октября 2024
Дата выхода
1 октября 2025 Южная Корея 15

Где посмотреть фильм

ИВИ
Другие названия
Bao biao, The Bodyguard, Naked Bodyguard, ボディガード 命の代償, 保镖, The Body Guuard

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb

Трейлеры фильма

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Под защитой - Трейлер
Под защитой Трейлер
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