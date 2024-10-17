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, 2024
Bao biao
Китай / боевик, криминал / 18+
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Трейлер
Трейлер
В ролях
Джинджин Цюй
Zhong Xiaonan
Чуньюй Шаньшань
Peter
Кай Тан
Tour
Fengchao Liu
Ju Yuanxi
Luxia Jiang
Qiu Xiaoxia
Rafael Lima
Fufu Yuan
Lin Zihao
Liang Zhao
Tetu
Ashton Chen
Gao Bin
Xing Yang
Nana
Si Yang
Wenwen's mother
Режиссер
Цинь Пэнфэй
Сценарист
Lizhi Kong
Композитор
Wenyang Liu
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Китай
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
17 октября 2024
Премьера в мире
17 октября 2024
Дата выхода
1 октября 2025
Южная Корея
15
Где посмотреть фильм
ИВИ
Другие названия
Bao biao, The Bodyguard, Naked Bodyguard, ボディガード 命の代償, 保镖, The Body Guuard
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Рейтинг фильма
6.5
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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