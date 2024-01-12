Оповещения от Киноафиши
Шторм

Da Yu 18+
Страна Китай
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 12 января 2024
Дата выхода
28 августа 2025 Аргентина ATP
25 января 2024 Великобритания 12A
12 января 2024 Испания A
12 января 2024 Китай
28 августа 2025 Чили TE+7
Сборы в мире $9 527
Производство Beijing Enlight Pictures, Shenzhen Charm Animation
Другие названия
Da Yu, The Storm, The Storm: El secreto del gran barco negro, 大雨
Режиссер
Ян Чжиган
В ролях
Чэнь Хао
Чэнь Хао
Ziqian He
Джозеф
Джозеф
Liangsheng
Синь Линэр
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

6.0
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Отзывы о мультфильме

