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Тотем волка Тотем волка
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Le dernier loup

Тотем волка, 2015

2015 / Китай / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Экранизация одноименного романа китайского писателя Цзян Жуна (сосланного во время «культурной революции» на перевоспитание во Внутреннюю Монголию на 11 лет). Середина 1960-х, молодой пекинский студент Чен приезжает жить во Внутреннюю Монголию — обучать грамоте кочевых пастухов. Но он сам учится у кочевников жить в гармонии с природой. Почитать бога Тенгри. В волке уважать хищника. Тотем волка развевается над юртой мудрого главы племени. До прихода народных революционеров и до захвата зеленых пастбищ переселенцами из Восточного Китая люди и волки жили, понимая и уважая друг друга. Пока древний уклад не был нарушен.

6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2015
Премьера в мире 19 февраля 2015
Возраст 16+
Режиссер
Жан-Жак Анно
Жан-Жак Анно
В ролях
Уильям Фэн
Шон Доу
Шон Доу
Ба Сэн Чжа Бу
Анкхньям Рачаа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тотем волка 2 постера
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саундтрек фильма Тотем волка
Кадры из фильма Все кадры
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