Тотем волка, 2015

Экранизация одноименного романа китайского писателя Цзян Жуна (сосланного во время «культурной революции» на перевоспитание во Внутреннюю Монголию на 11 лет). Середина 1960-х, молодой пекинский студент Чен приезжает жить во Внутреннюю Монголию — обучать грамоте кочевых пастухов. Но он сам учится у кочевников жить в гармонии с природой. Почитать бога Тенгри. В волке уважать хищника. Тотем волка развевается над юртой мудрого главы племени. До прихода народных революционеров и до захвата зеленых пастбищ переселенцами из Восточного Китая люди и волки жили, понимая и уважая друг друга. Пока древний уклад не был нарушен.