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Постер фильма Матрица будущего: власть алгоритмов
6.8
Киноафиша Фильмы Матрица будущего: власть алгоритмов
6.8

Матрица будущего: власть алгоритмов

, 2015
Gambling on Extinction
Канада, Германия, Китай, ЮАР, Вьетнам / документальный / 18+
Постер фильма Матрица будущего: власть алгоритмов
6.8

О фильме

В последние несколько лет потоки информации в интернете превратились в настоящий цунами: 90% находящихся на серверах данных были созданы за последние два года. Эта тотальная оцифровка открывает совершено невероятные возможности. Оказалось, что всю нашу жизнь можно смоделировать математически и сделать предсказуемой. Фильм показывает, как используется сегодня прогностическая аналитика и задает вопрос, как изменится наша жизнь, если будущее можно будет вычислить.

В ролях

Paula Kahumbu
Self (WildlifeDirect.org)
Julian Rademeyer
Self
Allan Thornton
Self (Environmental Investigation Agency)
Peter Knights
Self (WildAid)
Kobus de Wet
Self (SANParks forensic expert)
Eric Sagwe
Self (Wildlife Works ranger)
Jeff Douglas
Narrator
Loot Schultz
Self (Pungwe Bush Camp owner)
Sam Mnisi
Self (ranger)
Grace Gabriel
Self (International Fund for Animal Welfare)
Thomas Ewing
Self (Center for Advanced Defense Studies)
Do Doan Hoang
Self (journalist)
Режиссер Пина Диче, Якоб Кнесер
Сценарист Якоб Кнесер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / Германия / Китай / ЮАР / Вьетнам
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 1 марта 2015
Премьера в мире 1 марта 2015
Дата выхода
1 марта 2015 Финляндия K-16
Производство A&O Buero Filmproduktion, Real to Reel Productions
Другие названия
Gambling on Extinction, Hazardní hra o prezití, Invertir en la extinción, Masakry slonu a nosorozcu, Uhkapeliä sukupuutolla, Vågspel med hotade djur

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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