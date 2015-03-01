В последние несколько лет потоки информации в интернете превратились в настоящий цунами: 90% находящихся на серверах данных были созданы за последние два года. Эта тотальная оцифровка открывает совершено невероятные возможности. Оказалось, что всю нашу жизнь можно смоделировать математически и сделать предсказуемой. Фильм показывает, как используется сегодня прогностическая аналитика и задает вопрос, как изменится наша жизнь, если будущее можно будет вычислить.