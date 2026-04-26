Скоро в прокате «Кассета номер семь»
Холодная война 1994

, 2026
Cold War 1994
Гонконг, Китай / боевик, триллер
Вернемся в 1994 год, до передачи Гонконга Китаю. В то время как Специальное подразделение Королевской полиции Гонконга готовится к расформированию, похищение влиятельного бизнесмена разжигает опасную тайную борьбу за власть внутри ведомства. Втянутыми в конфликт оказываются два офицера: страстный и праведный М.Б. Ли и хладнокровный и амбициозный Питер Чой. Четыре влиятельные фракции — самая богатая семья города, семья Пун, полиция, триады и британские власти — оказываются втянуты в смертельный водоворот амбиций, предательства и скрытых мотивов. По мере того как старые союзы распадаются и формируются новые, Гонконг стоит на пороге сейсмической перестановки сил, которая бросит длинную тень в будущее.

Дэниэл Ву
Chun-Him Lau
У Канжэнь
Цзэ Кван-Хо
Fish Liew
Чоу Юнь-Фат
Режиссер Лён Лок-ман
Сценарист Jolyon Cheung, Fei-Fan Cheung, Liangyu He, Лён Лок-ман
Композитор Jolyon Cheung, Lok-Hang Au, Iris Liu
Страна Гонконг / Китай
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 26 апреля 2026
Дата выхода
1 мая 2026 Гонконг
1 мая 2026 Китай
1 мая 2026 Малайзия
1 мая 2026 Сингапур NC16
8 мая 2026 Тайвань
Производство Edko Films
Cold War 1994, 寒戰1994

6.6 IMDb

