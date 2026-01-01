Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Цзюй Доу
7.6 Рейтинг IMDb: 7.6
Цзюй Доу

Цзюй Доу

Ju Dou 18+
О фильме

О фильме

История женщины, проданной в качестве жены богатому китайскому сельчанину в 20-х гг XX века.

Страна Китай
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 21 апреля 1990
Дата выхода
14 декабря 1990 Нидерланды
22 сентября 1990 США
25 августа 1990 Южная Корея 15
21 апреля 1990 Япония
MPAA PG-13
Сборы в мире $2 000 455
Производство China Film Co-Production Corporation, China Film Release Import and Export Company, Tokuma Shoten
Другие названия
Ju Dou, 菊豆, Semilla de crisantemo, Amor e Sedução, Cúc Đậu, Dziudou, Ju Dou - flammende begær, Ju Dou - kielletty rakkaus, Ju Dou : Le Sang du père, Ju Dou, amor secreto, Ju Dou: Flammende begjær, Ju Dou: Förbjuden kärlek, Ju Dou: Gizli Aşk, Gizli Yüzler, Ju Dou: Secret Love, Hidden Faces, Ju dou: Siopiloi erastes, Judou, Дзю Доу, Цзюй Доу
Режиссер
Чжан Имоу
Чжан Имоу
Все актеры и съемочная группа
