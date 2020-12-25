Новости со всех концов света, 2020

1870 год. Ветеран Гражданской войны соглашается доставить родственникам девочку, захваченную индейцами много лет назад.

Капитан Джефферсон Кайл Кидд зарабатывает на жизнь рассказами новостей, переезжая из одного города в другой. За скромную плату Кидд устраивает вечера, во время которых слушатели узнают о последних событиях в мире.

На границе между Техасом и территорией индейцев ему предлагают взять 10-летнюю девочку и переправить её к семье в Кастровилль, который находится за несколько сотен миль. Последние четыре года несовершеннолетняя провела в плену у племени Кайова. Она не говорит по-английски и не помнит о жизни до похищения. Поэтому дикарка не хочет покидать место, которое считает своим настоящим домом.

Приняв предложение, Кидд движется на Юг. Периодически ковбой останавливается в городах для заработка, после чего продолжает маршрут. Он тщательно оберегает попутчицу от недоброго любопытства случайных встречных. Но однажды парочку нагоняет загадочный человек по фамилии Олмэй. Как выяснилось, незнакомец следит за путниками не первый день. Подозрительный тип предлагает капитану выкупить девочку за неплохую сумму. Кидд отказывает, понимая, что в руках закоренелого преступника её ожидает безжалостная судьба.

Не желая мириться с отказом, Олмэй открывает на путников настоящую охоту. Чтобы отобрать добычу силой и при необходимости расправиться с её временным опекуном, бандит проявляет невиданную жестокость. Стараясь изо всех сил доставить напуганного ребёнка домой к её дяде и тёте в целости, капитан догадывается, что и там её может подстерегать беда.