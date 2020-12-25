Новости со всех концов света, 2020

1870 год. Ветеран Гражданской войны соглашается доставить родственникам девочку, захваченную индейцами много лет назад.
Капитан Джефферсон Кайл Кидд зарабатывает на жизнь рассказами новостей, переезжая из одного города в другой. За скромную плату Кидд устраивает вечера, во время которых слушатели узнают о последних событиях в мире.
На границе между Техасом и территорией индейцев ему предлагают взять 10-летнюю девочку и переправить её к семье в Кастровилль, который находится за несколько сотен миль. Последние четыре года несовершеннолетняя провела в плену у племени Кайова. Она не говорит по-английски и не помнит о жизни до похищения. Поэтому дикарка не хочет покидать место, которое считает своим настоящим домом.
Приняв предложение, Кидд движется на Юг. Периодически ковбой останавливается в городах для заработка, после чего продолжает маршрут. Он тщательно оберегает попутчицу от недоброго любопытства случайных встречных. Но однажды парочку нагоняет загадочный человек по фамилии Олмэй. Как выяснилось, незнакомец следит за путниками не первый день. Подозрительный тип предлагает капитану выкупить девочку за неплохую сумму. Кидд отказывает, понимая, что в руках закоренелого преступника её ожидает безжалостная судьба.
Не желая мириться с отказом, Олмэй открывает на путников настоящую охоту. Чтобы отобрать добычу силой и при необходимости расправиться с её временным опекуном, бандит проявляет невиданную жестокость. Стараясь изо всех сил доставить напуганного ребёнка домой к её дяде и тёте в целости, капитан догадывается, что и там её может подстерегать беда.
— Это первый вестерн в актёрской карьере Тома Хэнкса. Тем не менее в фильмографии голливудской звезды есть опыт озвучивания персонажа Дикого Запада: его голосом разговаривает шериф Вуди из анимационной франшизы «История игрушек».
— Фильм поставлен по мотивам одноимённого романа писательницы Полетт Джилс.
— Это вторая совместная работа режиссёра Пола Гринграсса и Тома Хэнкса. Первой была картина «Капитан Филлипс» (2013).
— Фильм «Новости со всех концов света» стал дебютом в американском кино для юной немецкой актрисы Хелен Зенгель. Она вызвала всеобщий интерес к своей работе после ленты «Разрушительница системы» (2019), премьера которой состоялась на Берлинском кинофестивале. В интервью Том Хэнкс заявил, что остался под большим впечатлением от игры своей молодой коллеги.
— Первый совместный проект студий-гигантов Universal Pictures и Columbia Pictures со времён «Приколистов» (2009).
— Седьмой фильм в карьере Тома Хэнкса, где его персонаж носит звание «капитан».
— Пол Гринграсс в одном из интервью шутливо заметил, что на фоне пандемии COVID-19 его кинокартина может показаться зрителям пророческой.
— Том Хэнкс подтверждает мысль критиков, разглядевших в истории о Диком Западе признаки современного американского общества. Это выражается в мотиве движения нации к объединению после тяжёлого раскола. Авторы фильма «Новости со всех концов света» проводят аналогию между Гражданской войной XIX века и событиями, которые разделили Америку после избрания Трампа в качестве президента Соединённых Штатов в 2016 году.
Капитан Джефферсон Кайл Кидд путешествует из города в город, делясь новостями со всех концов света, а также историями о президентах и королевах, великих сражениях и разрушительных катастрофах. На равнинах Техаса его пути пересекаются с десятилетней Джоханной, которая была похищена племенем Кайова и последние шесть лет воспитывалась в традициях индейской коммуны.
Кидд соглашается доставить девочку в дом ее дяди и тети, единственных оставшихся в живых родственников. Преодолевая сотни миль по суровой дикой местности, эти двое столкнутся как с природными катаклизмами, так и с человеческой жестокостью, в поисках места, которое назовут своим домом.