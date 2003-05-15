Современный Петербург. Белые ночи. У 30-летней женщины умирает мать. На похороны приезжает ее брат, с которым она не виделась десять лет. Он был женат, его личная жизнь не сложилась, но домой возвращаться он не мог. В прошлом у них были сексуальные отношения, про которые оба пытались забыть. Но после встречи чувства героев разгораются с новой силой...

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