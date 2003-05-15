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Киноафиша Фильмы Лунные поляны

Лунные поляны

Lunnye polyany 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Современный Петербург. Белые ночи. У 30-летней женщины умирает мать. На похороны приезжает ее брат, с которым она не виделась десять лет. Он был женат, его личная жизнь не сложилась, но домой возвращаться он не мог. В прошлом у них были сексуальные отношения, про которые оба пытались забыть. Но после встречи чувства героев разгораются с новой силой...
Страна Россия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 15 мая 2003
Дата выхода
15 мая 2003 Россия
19 декабря 2003 Беларусь
19 декабря 2003 Казахстан
19 декабря 2003 Украина
6 мая 2009 Франция
Сборы в мире $1 879
Другие названия
Lunnye polyany, Ay Boşluğu, Les clairières de lune, Moon Glades, Лунные поляны
Режиссер
Игорь Минаев
В ролях
Алиса Богарт
Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Александр Берда
Андрей Толубеев
Андрей Толубеев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.5
Оцените 11 голосов
5.5 IMDb
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