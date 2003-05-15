Современный Петербург. Белые ночи. У 30-летней женщины умирает мать. На похороны приезжает ее брат, с которым она не виделась десять лет. Он был женат, его личная жизнь не сложилась, но домой возвращаться он не мог. В прошлом у них были сексуальные отношения, про которые оба пытались забыть. Но после встречи чувства героев разгораются с новой силой...
СтранаРоссия
Продолжительность1 час 47 минут
Год выпуска2002
Премьера в мире15 мая 2003
Дата выхода
15 мая 2003
Россия
19 декабря 2003
Беларусь
19 декабря 2003
Казахстан
19 декабря 2003
Украина
6 мая 2009
Франция
Сборы в мире$1 879
Другие названия
Lunnye polyany, Ay Boşluğu, Les clairières de lune, Moon Glades, Лунные поляны