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Постер фильма Горечь любви
5.4
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5.4

Горечь любви

, 2001
Love the Hard Way
Германия, США / криминал, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Горечь любви
5.4

О фильме

Страсть – искушение. Чувства – одержимость. Столкновение – катастрофа.

Они не подходят друг другу: Джек – мелкий мошенник, зарабатывающий на жизнь грабежами в дорогих отелях, и Клер – студентка биологического факультета из Нью-Йорка, подрабатывающая в кинотеатре. Их пути пересекаются, и вспышка эмоций, словно молния, поражает обе их жизни. Они влюбляются друг в друга, попадая в водоворот запретной страсти. Джек утянет Клер с собой в бездонную пропасть...

В ролях

Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Jack Grace
Шарлотта Аянна
Claire Harrison
Джон Седа
Джон Седа
Charlie
Аугуст Диль
Аугуст Диль
Jeff
Пэм Гриер
Пэм Гриер
Det. Linda Fox
Кэтрин Моэнниг
Дебби
Микаэла Конлин
Микаэла Конлин
Фрэнк Хопф
Джои Керн
Fitzgerald
Лиза Джесси Питерсон
Pam
Elizabeth Regen
Sue
Джонатан Хэдари
Boris
Режиссер Петер Зер
Сценарист Мари Ноэль, Ван Шо, Петер Зер
Композитор Dahoud Darien
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 8 августа 2001
Дата выхода
8 октября 2003 Россия Люксор
22 августа 2003 Австрия
19 декабря 2003 Беларусь
23 октября 2003 Бразилия
17 мая 2003 Венгрия
27 марта 2003 Германия
23 апреля 2004 Испания
19 декабря 2003 Казахстан
26 января 2005 Мексика
14 сентября 2004 Нидерланды
20 января 2004 Норвегия
8 октября 2002 Польша
6 июня 2003 США
19 декабря 2003 Украина
15 мая 2003 Франция
1 февраля 2002 Швеция
21 апреля 2004 Япония
MPAA R
Сборы в мире $111 350
Производство Vif Babelsberger Filmproduktion GmbH & Co. Dritte KG, P'Artisan Filmproduktion GmbH, TiMe Film- und TV-Produktions GmbH
Другие названия
Love the Hard Way, Amar al límite, Amor ao Extremo, Hard Attraction, Hard Way, Love the hard Way - Atemlos in New York, Örvény, Relações Estranhas, Trudna miłość, Valus armastus, Гіркота кохання, Горечь любви, Любов по трудния начин

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb

Цитаты

Jack Какие фильмы ты предпочитаешь: с грустными концовками или с счастливыми?
Claire Определённо грустные. Мне нравятся фильмы, которые заставляют меня плакать.
Jack Тогда ты с тем парнем, что нужно.

Отзывы о фильме

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