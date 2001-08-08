Они не подходят друг другу: Джек – мелкий мошенник, зарабатывающий на жизнь грабежами в дорогих отелях, и Клер – студентка биологического факультета из Нью-Йорка, подрабатывающая в кинотеатре. Их пути пересекаются, и вспышка эмоций, словно молния, поражает обе их жизни. Они влюбляются друг в друга, попадая в водоворот запретной страсти. Джек утянет Клер с собой в бездонную пропасть...
|8 октября 2003
|Россия
|Люксор
|22 августа 2003
|Австрия
|19 декабря 2003
|Беларусь
|23 октября 2003
|Бразилия
|17 мая 2003
|Венгрия
|27 марта 2003
|Германия
|23 апреля 2004
|Испания
|19 декабря 2003
|Казахстан
|26 января 2005
|Мексика
|14 сентября 2004
|Нидерланды
|20 января 2004
|Норвегия
|8 октября 2002
|Польша
|6 июня 2003
|США
|19 декабря 2003
|Украина
|15 мая 2003
|Франция
|1 февраля 2002
|Швеция
|21 апреля 2004
|Япония
Дебют Майклы Конлин.