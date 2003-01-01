Сны Петрова-Водкина, 2003

Жанр: документальный короткометражный биография В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Кузьма Петров-Водкин — выдающийся русский живописец. С его полотен открываются экспозиции русского искусства ХХ века в Третьяковской галерее и Русском музее. Поражает фантастичность биографии живописца. Из сына простого сапожника он вырос в европейскую знаменитость. Картина «Сон» определила в дальнейшем эстетику художника. Сны, грёзы, видения, фантазии, мечты — все это нашло отражение в его творчестве. Программа решена в жанре «сновидений». Сны самого Петрова-Водкина проходят сквозным эпизодом через всю программу. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 39 минут Год выпуска 2003 Премьера в России 1 января 2003 Премьера в мире 1 января 2003 Возраст 12+ Режиссер Сергей Тютин Все актеры и съемочная группа

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