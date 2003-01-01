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Киноафиша Фильмы Сны Петрова-Водкина

Сны Петрова-Водкина, 2003

2003 / Россия
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О фильме

Кузьма Петров-Водкин — выдающийся русский живописец. С его полотен открываются экспозиции русского искусства ХХ века в Третьяковской галерее и Русском музее. Поражает фантастичность биографии живописца. Из сына простого сапожника он вырос в европейскую знаменитость. Картина «Сон» определила в дальнейшем эстетику художника. Сны, грёзы, видения, фантазии, мечты — все это нашло отражение в его творчестве. Программа решена в жанре «сновидений». Сны самого Петрова-Водкина проходят сквозным эпизодом через всю программу.

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Продолжительность 39 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 1 января 2003
Премьера в мире 1 января 2003
Возраст 12+
Режиссер
Сергей Тютин
Все актеры и съемочная группа
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