Сны Петрова-Водкина, 2003

Кузьма Петров-Водкин — выдающийся русский живописец. С его полотен открываются экспозиции русского искусства ХХ века в Третьяковской галерее и Русском музее. Поражает фантастичность биографии живописца. Из сына простого сапожника он вырос в европейскую знаменитость. Картина «Сон» определила в дальнейшем эстетику художника. Сны, грёзы, видения, фантазии, мечты — все это нашло отражение в его творчестве. Программа решена в жанре «сновидений». Сны самого Петрова-Водкина проходят сквозным эпизодом через всю программу.