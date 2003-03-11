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Постер фильма Загнанный
6.4
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6.4

Загнанный

, 2003
The Hunted
США / боевик / 18+
Постер фильма Загнанный
6.4

О фильме

Ушедший в отставку специалист по подготовке элитного спецназа Эл Ти Бонэм присоединяется к команде ФБР, идущей по следу жестокого убийцы. Неуловимый киллер, виртуозно владеющий боевым ножом, — один из самых одаренных учеников Эл Ти. Ему не нужен дом — в лесу он чувствует себя неуязвимым. Ему не нужны деньги — все необходимое для жизни он может добыть сам. Ему не нужно оружие — в его руках палка или камень страшнее пулемета. Он идеальный воин, и только тому, кто обучил хладнокровного преступника мастерству убивать "быстро, аккуратно и эффективно", под силу остановить охотника на людей...

В ролях

Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
L.T. Bonham
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Aaron Hallam
Конни Нильсен
Конни Нильсен
Abby Durrell
Лесли Стефансон
Irene Kravitz
Роберт Бланш
Роберт Бланш
Дженна Бойд
Дженна Бойд
Loretta Kravitz
Джон Финн
Джон Финн
Ted Chenoweth
Хосе Суньига
Хосе Суньига
Bobby Moret
Рон Канада
Harry Van Zandt
Марк Пеллегрино
Марк Пеллегрино
Dale Hewitt
Aaron DeCone
Stokes
Режиссер Уильям Фридкин
Сценарист David Griffiths, Майк Саутон, Арт Монтерастелли
Композитор Брайан Тайлер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 11 марта 2003
Дата выхода
10 апреля 2003 Россия
10 апреля 2003 Беларусь
11 марта 2003 Бразилия
12 июня 2003 Венгрия
17 апреля 2003 Германия
4 апреля 2003 Италия
10 апреля 2003 Казахстан
5 июня 2003 Нидерланды
25 апреля 2003 Норвегия
8 мая 2003 Португалия
11 марта 2003 США
10 апреля 2003 Украина
26 марта 2003 Франция 12
24 июля 2003 Чехия 15+
12 марта 2004 Южная Корея 18
24 мая 2003 Япония
MPAA R
Бюджет $55 000 000
Сборы в мире $46 061 847
Производство Lakeshore Entertainment, Alphaville Films
Другие названия
The Hunted, Chasse à l'homme, Die Stunde des Jägers, La cacería, Štvanec, Animal de prada, Başkaldırış, Caçado, Cuộc Săn Đuổi, Lovina, Nożownik, O Batedor, O kynigimenos, Pasmerktasis, Saalistaja, Shekar-Shode, The Hunted - La preda, The Hunted (La presa), Traqué, Veszett vad, Ο κυνηγημένος, Загнаний, Загнанный, Преследваният, Прогоњен, ハンテッド, 獵殺, The Hunted (2003), La presa

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 18 декабря 2023

Цитаты

[первые строки]
Нарратор [закадровый голос] Бог сказал Аврааму: "Убей мне сына." Авраам отвечает: "Ты, наверное, шутишь." Бог говорит: "Нет"; Авраам спрашивает: "Что?" Бог говорит: "Ты можешь делать что угодно, Авраам, но в следующий раз, когда увидишь меня, лучше беги." Авраам спрашивает: "Где ты хочешь, чтобы это убийство произошло?" Бог отвечает: "На шоссе 61."

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