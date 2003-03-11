Ушедший в отставку специалист по подготовке элитного спецназа Эл Ти Бонэм присоединяется к команде ФБР, идущей по следу жестокого убийцы. Неуловимый киллер, виртуозно владеющий боевым ножом, — один из самых одаренных учеников Эл Ти. Ему не нужен дом — в лесу он чувствует себя неуязвимым. Ему не нужны деньги — все необходимое для жизни он может добыть сам. Ему не нужно оружие — в его руках палка или камень страшнее пулемета. Он идеальный воин, и только тому, кто обучил хладнокровного преступника мастерству убивать "быстро, аккуратно и эффективно", под силу остановить охотника на людей...

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