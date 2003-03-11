|10 апреля 2003
|Россия
|10 апреля 2003
|Беларусь
|11 марта 2003
|Бразилия
|12 июня 2003
|Венгрия
|17 апреля 2003
|Германия
|4 апреля 2003
|Италия
|10 апреля 2003
|Казахстан
|5 июня 2003
|Нидерланды
|25 апреля 2003
|Норвегия
|8 мая 2003
|Португалия
|11 марта 2003
|США
|10 апреля 2003
|Украина
|26 марта 2003
|Франция
|12
|24 июля 2003
|Чехия
|15+
|12 марта 2004
|Южная Корея
|18
|24 мая 2003
|Япония
Последняя роль в кино Джонни Кэш. Он произнёс вступительные и заключительные закадровые реплики и исполнил завершающую песню.