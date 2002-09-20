Отзывы о фильме
Когда ты заканчиваешь колледж, ты легко входишь во взрослый мир, начинаешь делать карьеру и взрослеешь, верно? А вот и нет.
Марни закончила колледж, но не завязала с алкоголем, а также дурной привычкой встречаться с неправильными парнями. К тому же Марни не может найти постоянную работу.
Это было бы очень грустно, если бы не было так смешно.
|15 июня 2003
|Россия
|16+
|19 апреля 2007
|Аргентина
|ATP
|16 марта 2006
|Великобритания
|26 октября 2006
|Греция
|15 июня 2003
|Казахстан
|20 сентября 2002
|США
|15 июня 2003
|Украина