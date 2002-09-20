Когда ты заканчиваешь колледж, ты легко входишь во взрослый мир, начинаешь делать карьеру и взрослеешь, верно? А вот и нет.

Марни закончила колледж, но не завязала с алкоголем, а также дурной привычкой встречаться с неправильными парнями. К тому же Марни не может найти постоянную работу.

Это было бы очень грустно, если бы не было так смешно.