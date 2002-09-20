Оповещения от Киноафиши
6.5 Рейтинг IMDb: 6.4
Смешно, ха-ха

Смешно, ха-ха

Funny Ha Ha 18+
О фильме

Когда ты заканчиваешь колледж, ты легко входишь во взрослый мир, начинаешь делать карьеру и взрослеешь, верно? А вот и нет.

Марни закончила колледж, но не завязала с алкоголем, а также дурной привычкой встречаться с неправильными парнями. К тому же Марни не может найти постоянную работу.

Это было бы очень грустно, если бы не было так смешно.

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 20 сентября 2002
Дата выхода
15 июня 2003 Россия 16+
19 апреля 2007 Аргентина ATP
16 марта 2006 Великобритания
26 октября 2006 Греция
15 июня 2003 Казахстан
20 сентября 2002 США
15 июня 2003 Украина
Сборы в мире $88 078
Производство Goodbye Cruel Releasing, Houston King Productions
Другие названия
Funny Ha Ha, Χα! Χα! Πολύ αστείο, Смешно, ха-ха
Режиссер
Эндрю Буджальски
В ролях
Кейт Долленмайер
Кристиан Раддер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb
Цитаты
Marnie Эй, если бы ты мог переехать куда угодно, если бы ты уезжал отсюда, ну, хоть куда в стране, или вообще куда угодно, куда бы ты переехал?
Alex Не знаю. Наверное, правильнее спросить так: если бы ты был четырнадцать футов ростом, что бы ты предпочёл — это или глаза на стебельках сверху головы?
