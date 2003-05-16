Мэй уже давно живет спокойной жизнью английской бабушки. Но когда во время визита к детям в Лондон умирает ее муж, она осознаёт, что ей необходимы бурные перемены.
Поселившись у своей дочери, Мэй знакомится с ее любовником Дарреном, очаровательным и сильным мужчиной, который годится ей в сыновья. Их приятные отношения внезапно перерастают в бурный тайный роман, и теперь даже сама Мэй не может понять, что это для нее — всего лишь попытка спастись от одиночества или этот рискованный шаг — загадочное и манящее начало новой жизни, способное в любой момент обернуться грандиозным скандалом…
|16 мая 2003
|Россия
|16+
|14 ноября 2003
|Великобритания
|16 мая 2003
|Казахстан
|18 июня 2004
|США
|16 мая 2003
|Украина
|17 июня 2004
|Чехия
|18+
|24 июня 2005
|Южная Корея