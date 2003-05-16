История матери

, 2003
The Mother
Великобритания / драма, мелодрама / 18+
О фильме

Мэй уже давно живет спокойной жизнью английской бабушки. Но когда во время визита к детям в Лондон умирает ее муж, она осознаёт, что ей необходимы бурные перемены.

Поселившись у своей дочери, Мэй знакомится с ее любовником Дарреном, очаровательным и сильным мужчиной, который годится ей в сыновья. Их приятные отношения внезапно перерастают в бурный тайный роман, и теперь даже сама Мэй не может понять, что это для нее — всего лишь попытка спастись от одиночества или этот рискованный шаг — загадочное и манящее начало новой жизни, способное в любой момент обернуться грандиозным скандалом…

 

В ролях

Дэниел Крэйг
Энн Рейд
Анна Уилсон-Джонс
Гарри Мишель
Режиссер Роджер Мишелл
Сценарист Ханиф Курейши
Композитор Джереми Сэмс
Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 16 мая 2003
Дата выхода
16 мая 2003 Россия 16+
14 ноября 2003 Великобритания
16 мая 2003 Казахстан
18 июня 2004 США
16 мая 2003 Украина
17 июня 2004 Чехия 18+
24 июня 2005 Южная Корея
MPAA R
Бюджет $2 500 000
Сборы в мире $3 039 587
Производство BBC Film, Free Range Films, Renaissance Films
Другие названия
The Mother, A Mãe, Anya és a szerelem, Die Mutter - The Mother, I mitera, I sin datters hus, La mère, Majka, Matka, Motinos istorija, Recomeçar, Tyttären talossa, История матери, Майката, パッション, 母亲的春天, 母親的春天

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb

