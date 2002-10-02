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The Ring

Звонок, 2002

2002 / США / Япония
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Подростки Кэти и Бекка обсуждают легенду о проклятой видеозаписи, после просмотра которой человек умирает. Кэти утверждает, что смотрела эту запись неделю назад, и через несколько минут ее убивает некая сила. После похорон ее тетя Рэйчел Келлер начинает расследование. Она живет со своим маленьким сыном Эйданом, который является медиумом. Рэйчел узнает, что друзья Кэти, которые также смотрели кассету, умерли в ту же ночь, что и Кэти. Во время поисков она натыкается на запись и смотрит ее, после чего Рэйчел звонит неизвестный абонент, который шепчет: «Семь дней». Сможет ли героиня раскрыть тайну кассеты в течение недели, до того как таинственная девушка с длинными волосами доберется до нее и до ее сына? 

  • «Проклятое» видео доступно как пасхальное яйцо на DVD. После ее включения пульт управления отключается, и видео нельзя остановить, перемотать или вернуться в меню. Перед тем как управление возвращается, дважды раздается телефонный звонок. 
  • Изображенное в фильме дерево с огненно-красными листьями – это японский клен. Плод этого дерева известен как «самара», отсылая к имени убитой девушки. 
  • Тип призрака, на котором основана Самара (и ее японское воплощение Садако), – это мифологический Онрё, японский призрак, который проявляется после смерти в тисках мощной ярости и возвращается в виде бледного призрака, чтобы отомстить живым. 

Телефонный звонок следует после просмотра некой загадочной видеокассеты, после чего каждый посмотревший ее вскоре умирает. Жертве дается лишь одна неделя, после чего следует неминуемая смерть.

Главная героиня Рэйчел - журналист, расследует эти страшные события, и случайно кассета попадает к ее сыну, над которым теперь также нависает смертельная угроза. И теперь ей предстоит гонка со смертью в попытке хоть что-то изменить и найти объяснения всему происходящему. Но успеет ли она опередить злой рок?

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 27 февраля 2003
Премьера в мире 2 октября 2002
Возраст 16+
Режиссер
Гор Вербински
Гор Вербински
В ролях
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Мартин Хендерсон
Мартин Хендерсон
Давид Дорфман
Адам Броди
Адам Броди
Брайн Кокс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Звонок 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Svetka 2 апреля 2015, 12:51
Люди! Подскажите Где можно Японский Звонок1 и 2 скачать?✊
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