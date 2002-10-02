Звонок, 2002

Телефонный звонок следует после просмотра некой загадочной видеокассеты, после чего каждый посмотревший ее вскоре умирает. Жертве дается лишь одна неделя, после чего следует неминуемая смерть.

Главная героиня Рэйчел - журналист, расследует эти страшные события, и случайно кассета попадает к ее сыну, над которым теперь также нависает смертельная угроза. И теперь ей предстоит гонка со смертью в попытке хоть что-то изменить и найти объяснения всему происходящему. Но успеет ли она опередить злой рок?