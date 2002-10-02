Звонок, 2002

Подростки Кэти и Бекка обсуждают легенду о проклятой видеозаписи, после просмотра которой человек умирает. Кэти утверждает, что смотрела эту запись неделю назад, и через несколько минут ее убивает некая сила. После похорон ее тетя Рэйчел Келлер начинает расследование. Она живет со своим маленьким сыном Эйданом, который является медиумом. Рэйчел узнает, что друзья Кэти, которые также смотрели кассету, умерли в ту же ночь, что и Кэти. Во время поисков она натыкается на запись и смотрит ее, после чего Рэйчел звонит неизвестный абонент, который шепчет: «Семь дней». Сможет ли героиня раскрыть тайну кассеты в течение недели, до того как таинственная девушка с длинными волосами доберется до нее и до ее сына?
Телефонный звонок следует после просмотра некой загадочной видеокассеты, после чего каждый посмотревший ее вскоре умирает. Жертве дается лишь одна неделя, после чего следует неминуемая смерть.
Главная героиня Рэйчел - журналист, расследует эти страшные события, и случайно кассета попадает к ее сыну, над которым теперь также нависает смертельная угроза. И теперь ей предстоит гонка со смертью в попытке хоть что-то изменить и найти объяснения всему происходящему. Но успеет ли она опередить злой рок?