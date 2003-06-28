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Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
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Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины, 2003

2003 / США
8.9 Оцените
244 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

XVIII век. На морских просторах Атлантики разворачиваются захватывающие и невероятные события. Команда пиратов-мертвецов под командованием капитана Барбоссы нападает на английский порт и похищает дочь губернатора, Элизабет. Другой джентльмен удачи, Джек Воробей, мечтает забрать у Барбоссы свой корабль, быструю как ветер «Черную жемчужину». Вместе с другом Элизабет, Уиллом Тернером, они отправляются в погоню за Барбоссой. Вслед за ними отплывает амбициозный командор Джеймс Норрингтон, который преследует свои собственные цели и является женихом Элизабет. 

  • Ост-Индская торговая компания действительно клеймила пиратов буквой «P», однако клеймо ставилось не на руку, а на лоб. 
  • Одежда и грим Джека Воробья специально были подобраны таким образом, чтобы скрыть многочисленные татуировки Джонни Деппа. 
  • Джонни Деппу пришлось носить специальные солнцезащитные контактные линзы, чтобы не щуриться на солнце. 
  • Согласно комментариям в DVD-издании, Джеффри Раш придерживается теории, согласно которой люди смотрят на экран слева направо, как будто читают книгу. Поэтому он старался как можно чаще находиться в левой части экрана, особенно в общих сценах с обезьяной и Кирой Найтли, потому что был уверен, что иначе на него никто не посмотрит. 
  • Знаменитая реплика «Смекаешь?» была импровизацией Джонни Деппа. 
  • Сцена, в которой Уилл пародирует Джека Воробья, была придумана Орландо Блумом. Актер спросил продюсера Джерри Брукхаймера, можно ли включить ее в фильм. 

Карибское море, XVII век. Красавица Элизабет получает в подарок таинственный золотой медальон, который приносит ей и ее другу Уиллу Тернеру сплошные несчастья – ведь он проклят пиратами Карибского моря! Много лет полчища мертвых пиратов, обреченных на вечные муки, во главе со свирепым Капитаном Барбоссой, стерегли фантастические сокровища. Пропажа медальона из их сокровищницы вынуждает полуистлевших скелетов пойти штурмом на Порт Ройал и вернуть его вместе с заложницей – дочерью губернатора острова Элизабет. Отважный капитан Джек Спэрроу снаряжает команду, чтобы поквитаться с отвратительными разбойниками. Уилл с радостью присоединяется к команде, и они вместе отправляются на встречу приключениям, от которых стынет в жилах кровь, и мурашки бегут по телу...

8.9 Оцените
244 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 22 августа 2003
Премьера в мире 28 июня 2003
Возраст 12+
Режиссер
Гор Вербински
Гор Вербински
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Орландо Блум
Орландо Блум
Кира Найтли
Кира Найтли
Джек Девенпорт
Джек Девенпорт
Все актеры и съемочная группа
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Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
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Наша рецензия
После триумфального шествия «пиратов» на Западе я могу заявить с полной уверенностью, что над нами тоже развеется флаг Веселого Роджера. Пираты сошли к нам на берег так же эффектно, как это сделал герой Джонни Деппа пират Джек Воробей. Основанный на популярном диснейлендовском аттракционе, фильм поражает своей ненавязчивостью и в то же время завораживает. Конечно этот фильм коммерческий (а куда сегодня без денег), но я бы очень поспорила с теми, кто назовет это очередной слащавой американской…
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Тимур Сахапов 12 мая 2017, 17:06
Пираты Карибского моря. Проклятие Черной жемчужины: Возвращение любимой
Йо-хо-хо и бутылку рома мне, чёрт Вас всех подери! 2003 год подарил нам… Читать дальше…
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрев новую часть Пиратов Карибского моря 4, я был приятно удивлен. Не люблю такие фильмы, но этот..супер! В фильме было много интересных и даже… Читать дальше…
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