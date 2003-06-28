Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины, 2003

Наша рецензия

После триумфального шествия «пиратов» на Западе я могу заявить с полной уверенностью, что над нами тоже развеется флаг Веселого Роджера. Пираты сошли к нам на берег так же эффектно, как это сделал герой Джонни Деппа пират Джек Воробей. Основанный на популярном диснейлендовском аттракционе, фильм поражает своей ненавязчивостью и в то же время завораживает. Конечно этот фильм коммерческий (а куда сегодня без денег), но я бы очень поспорила с теми, кто назовет это очередной слащавой американской…