Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины, 2003

XVIII век. На морских просторах Атлантики разворачиваются захватывающие и невероятные события. Команда пиратов-мертвецов под командованием капитана Барбоссы нападает на английский порт и похищает дочь губернатора, Элизабет. Другой джентльмен удачи, Джек Воробей, мечтает забрать у Барбоссы свой корабль, быструю как ветер «Черную жемчужину». Вместе с другом Элизабет, Уиллом Тернером, они отправляются в погоню за Барбоссой. Вслед за ними отплывает амбициозный командор Джеймс Норрингтон, который преследует свои собственные цели и является женихом Элизабет.
Карибское море, XVII век. Красавица Элизабет получает в подарок таинственный золотой медальон, который приносит ей и ее другу Уиллу Тернеру сплошные несчастья – ведь он проклят пиратами Карибского моря! Много лет полчища мертвых пиратов, обреченных на вечные муки, во главе со свирепым Капитаном Барбоссой, стерегли фантастические сокровища. Пропажа медальона из их сокровищницы вынуждает полуистлевших скелетов пойти штурмом на Порт Ройал и вернуть его вместе с заложницей – дочерью губернатора острова Элизабет. Отважный капитан Джек Спэрроу снаряжает команду, чтобы поквитаться с отвратительными разбойниками. Уилл с радостью присоединяется к команде, и они вместе отправляются на встречу приключениям, от которых стынет в жилах кровь, и мурашки бегут по телу...
Йо-хо-хо и бутылку рома мне, чёрт Вас всех подери! 2003 год подарил нам… Читать дальше…